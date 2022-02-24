俄羅斯烏克蘭危機：美國國務卿稱「如果俄國升級行動，我們也會」

27 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 聯合國安理會將舉行深夜會議討論相關局勢。

烏克蘭總統澤連斯基警告，俄羅斯現在隨時可能在歐洲發動「一場大戰」，他還呼籲俄羅斯人反對這場戰爭。

澤連斯基深夜發表講話稱，他曾尋求與俄羅斯總統普京會談，但沒有成功。

「我主動與俄羅斯聯邦總統進行了電話溝通。結果是：沉默。」澤連斯基說。

他表示，俄羅斯在烏克蘭邊境有近20萬軍隊和數千輛戰車。

澤連斯基從烏克蘭語轉為俄語，激動地呼籲俄羅斯人拒絶進攻，說他們在烏克蘭問題上被欺騙了。

「誰能阻止（戰爭）？人民。我相信，這些人就在你們中間，」他說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭總統澤連斯基警告，俄羅斯現在隨時可能在歐洲發動「一場大戰」。

澤連斯基表示，他的國家已經凖備好應對俄羅斯的攻擊，併發誓稱，「如果他們（俄羅斯）進攻，如果他們試圖奪取我們的國家——我們的自由、我們的生命、我們孩子的生命——我們將進行自衛。」

「當你們進攻時，你們看到的將是我們的臉，而不是我們的後背，」這位烏克蘭總統說。

烏克蘭已經宣佈進入緊急狀態，並告知居住在俄羅斯的數百萬公民返回家園。為期30天的緊急狀態允許當局採取高度的安全措施，包括宵禁。

「如果俄羅斯繼續升級，我們也會」

圖像來源，Reuters

美國國務卿布林肯對NBC新聞說。「不幸的是，俄羅斯已將其部隊部署在烏克蘭北部、東部和南部邊界的最後凖備點。俄羅斯對烏克蘭進行重大侵略的一切似乎都已就緒」。

布林肯還否認華盛頓沒有制止俄羅斯的手段，他認為仍然有機會避免一次大規模入侵，不過留給俄羅斯抓住這一機會的時間不多了。

「我們非常明確地說，如果俄羅斯繼續升級，我們也會。所以他們必須把這個因素納入他們的想法。」

「如果最終不能阻止普京總統，我們已經與所有的盟友和伙伴一起非常清晰地表明，這將帶來巨大的後果，俄羅斯將不得不在很長、很長的時間內付出代價，」布林肯補充說。

安理會開緊急會議

聯合國安理會也召開緊急會議，討論不斷惡化的局勢。

對西方國家來說有一個小問題——俄羅斯目前是聯合國安理會本月的輪值主席國。

安全理事會還有四個成員：中國（俄羅斯的盟友）、法國、英國和美國。

聯合國秘書長古特雷斯在當天早些時候舉行的關於烏克蘭問題的大會上說，世界正面臨一個「危險的時刻」。

「現在是保持克制、理性和緩和的時候。」古特雷斯呼籲在烏克蘭東部立即實現停火。

俄羅斯設置禁飛區

一個監測組織說，俄羅斯現在已經發佈了一份航空通知，警告說正在關閉與俄羅斯接壤的幾乎所有烏克蘭東部的空域。

該監測組織說，到目前為止，莫斯科在給飛行員的通知中沒有提供「限制或結束時間」。

因此，飛機有被錯誤擊落的風險。在2014年一架馬來西亞航空公司MH17航班，在烏克蘭東部上空被擊落後，這個名為「安全空域」（Safe Airspace）的組織成立了，為航空公司提供安全信息。

安全空域已將其風險等級提高到「不要飛行」。

其網站上寫道。「不管俄羅斯軍隊進入烏克蘭的實際行動如何，烏克蘭的緊張和不確定性程度現在是極端的。這本身就給民用航空帶來了重大風險」。

部分居民撤離烏克蘭分離主義地區

數百名居民正在逃離烏克蘭東部兩個分離主義地區——頓涅茨克和盧甘斯克，它們被普京承認為獨立國家。

不過按當局指示逃到俄羅斯南部的居民向BBC講述了他們的經歷，有些人表示，他們並沒有獲得預期中的接濟，感到彷徨。

上周，一名俄羅斯支持的分離主義領導人指責烏克蘭策劃了一場迫在眉睫的進攻，並下令從頓涅茨克和盧甘斯克撤離平民。