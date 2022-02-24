圖輯：俄羅斯向烏克蘭開戰第一天

俄羅斯向鄰國烏克蘭開戰。俄軍越過邊境，逼近重要城鎮，炮轟軍事目標。下面是2022年2月24日前線圖片。
圖像來源，AFP
烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）附近的楚胡伊夫（Chuguyev）上空濃煙滾滾
圖像來源，State Border Guard Service of Ukraine / PA Media
烏克蘭國家邊防局 （State Border Guard Service）發佈監控圖片，顯示俄羅斯軍車在克里米亞越過邊境進入烏克蘭。具體位置不明。
圖像來源，Anadolu Agency via Getty Images
烏克蘭楚胡伊夫市區一棟公寓樓遭炮轟起火，消防隊員設法滅火。
楚胡伊夫市消防隊員進入被炸毀的居民樓搜救。
圖像來源，Reuters
烏克蘭東南部城市馬里烏波爾（Mariupol）附近一個軍事基地遭炮轟。
圖像來源，EPA / Interior Ministry Press Service
烏克蘭內務部新聞處發佈的圖片顯示基輔（Kyiv）一個軍營發生爆炸的現場。
基輔市區街頭，警察和保安檢查炮彈殘片。
基輔街頭，市民聚集在炮彈殘骸周圍的警戒線旁，不乏震驚的神情。
基輔機場的候機乘客
俄國向烏克蘭開戰後，烏克蘭第聶伯羅（Dnipro）市郊外一個汽車加油站上方有軍方直升機盤旋。
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