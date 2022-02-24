圖輯：俄羅斯向烏克蘭開戰第一天

俄羅斯向鄰國烏克蘭開戰。俄軍越過邊境，逼近重要城鎮，炮轟軍事目標。下面是2022年2月24日前線圖片。

Black smoke rises from a military airport in Chuguyev near Kharkiv on February 24, 2022

圖像來源，AFP

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烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）附近的楚胡伊夫（Chuguyev）上空濃煙滾滾

圖像來源，State Border Guard Service of Ukraine / PA Media

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烏克蘭國家邊防局 （State Border Guard Service）發佈監控圖片，顯示俄羅斯軍車在克里米亞越過邊境進入烏克蘭。具體位置不明。

圖像來源，Anadolu Agency via Getty Images

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烏克蘭楚胡伊夫市區一棟公寓樓遭炮轟起火，消防隊員設法滅火。

圖像來源，Anadolu Agency via Getty Images

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楚胡伊夫市消防隊員進入被炸毀的居民樓搜救。

圖像來源，Reuters

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烏克蘭東南部城市馬里烏波爾（Mariupol）附近一個軍事基地遭炮轟。

圖像來源，EPA / Interior Ministry Press Service

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烏克蘭內務部新聞處發佈的圖片顯示基輔（Kyiv）一個軍營發生爆炸的現場。

圖像來源，AFP

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基輔市區街頭，警察和保安檢查炮彈殘片。

圖像來源，AFP

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基輔街頭，市民聚集在炮彈殘骸周圍的警戒線旁，不乏震驚的神情。

圖像來源，Reuters

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基輔機場的候機乘客

圖像來源，Reuters

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俄國向烏克蘭開戰後，烏克蘭第聶伯羅（Dnipro）市郊外一個汽車加油站上方有軍方直升機盤旋。

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