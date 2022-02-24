烏克蘭危機：在基輔的BBC烏克蘭語編輯 -- 「此刻這裏沒有安全的地方」

瑪塔·肖卡洛（Marta Shokalo）

BBC烏克蘭語組編輯，基輔

57 分钟前

圖像來源，Marta Shokalo

那天晚上我一夜無眠，從一位同事那裏得知弗拉基米爾·普京宣佈入侵（烏克蘭）消息後，立即聽到爆炸聲響起。我可以從家裏聽到。同時，城裏各地的人們開始給我們的 WhatsApp 小組發消息，說自己身邊附近的地方發生了爆炸。

受到攻擊的是基輔，而不是烏克蘭東部的前線，意識到這點令人非常震驚。

這裏普通市民最大的恐懼就是斷電、網絡不通 —— 那樣大家就真的被孤立了。另一個擔心是第聶伯河上的橋樑如果被炸毀，就會把城市切分成東西兩半。

爆炸持續了大約30分鐘。

我給我 10 歲的兒子穿衣服起牀。我們吃了一些早餐，盡可能遠離窗戶，但他嚇得吐了。

我們拿了支蠟燭和一些水下到地窖；如果情況變得更糟，這裏就將是我們的避難所。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 基輔市民驚惶出逃，路上嚴重擁堵

我家附近的超市外面和自動取款機前都排起了長隊，很多取款機已經沒錢了。一些加油站已經售罄關門。現在，我們知道全國家都遭到攻擊，四處蔓延著恐慌氣氛。

出城的道路交通堵塞，而這段旅程相當危險 —— 困坐在長長的、緩慢移動的交通隊列中，很容易出現在遠離家鄉的地方耗盡汽油。

火車還在運行，但很多人在搶購車票。澤連斯基總統發佈戒嚴令後，烏克蘭領空已經關閉。

被摧毀的不僅是軍事目標 —— 全國各地許多城市的居民住宅樓受到直接打擊，有圖片為證。

俄羅斯的轟炸範圍覆蓋烏克蘭全國各地，即使在靠近波蘭邊境的利沃夫，今天早上也有警報響起，一位同事不得不躲進防空洞。

還有一位同事帶著他的家人離開了基輔，希望能躲避來自空中的襲擊。