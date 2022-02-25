烏克蘭俄羅斯局勢：俄軍攻佔切爾諾貝利核電站，學者警告戰爭可能導致核洩露

26 分钟前

圖像來源，Getty Images

烏克蘭官員稱，俄羅斯軍隊已經奪取切爾諾貝利（Chernobyl，切爾諾貝爾）核電站的控制權。

總統顧問米哈伊洛·波多利亞克（Mykhailo Podoliak）表示，周四（2月24日）開始的這場「完全沒有意義的進攻」造成「現今歐洲最嚴重的威脅之一」。

切爾諾貝利在1986年發生的爆炸造成人類史上最嚴重的一次核災難，帶來大規模的經濟和人命傷亡損失。

烏克蘭總統警告，如果俄羅斯繼續入侵，這樣的災難有可能重演。

「我們的衛士正在獻出生命，以讓1986年悲劇不再重演，」總統弗拉基米爾·澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）較早前在推特（Twitter）上發帖稱。

「這是對整個歐洲宣戰。」

烏克蘭外交部長也警告說，切爾諾貝利可能會因此而出現「又一場生態災難」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 切爾諾貝爾核電站爆炸發生時只有四歲的柳德米拉·洪查（Lyudmila Honchar）與家人被迫撤離家園，一別35年。

在一次核反應堆事故導致核電站發生巨大爆炸之後，切爾諾貝利核電站周圍半徑32公里（19英里）的「隔離區」內，36年來一直基本沒有生命存在。

核電站的另外三個反應堆至2000年已經全部關閉，核電站亦從此退役。

1986年的核洩漏之後，該地區的核輻射一直處在高危級別。2019年HBO一部名為《切爾諾貝利》的迷你劇集令該處成為一個旅遊熱點。

據報道，俄軍在周四越境進入烏克蘭之前，已經進入了隔離區。

美國白宮表示，已經收到報告，切爾諾貝利工作人員當場被俄軍俘虜成為人質。

這是俄羅斯總統普京在鄰國進行的「特別軍事行動」中的一部分。

通往基輔的走廊

切爾諾貝利位於烏克蘭首都基輔以北約130公里（80英里），可能作為入侵部隊進入基輔的一條路徑。

杜魯門國家安全項目（Truman National Security Project）的安全事務學者薩曼莎·特納（Samantha Turner）表示，控制該區域並沒有「決定戰鬥勝負的重要性」，但是卻能給俄軍一條通往第聶伯河（Dnipro River）的走廊。

該河流北通白俄羅斯——該國總統已經與普京站在同一陣線；向南則連接基輔。

「這對於他們為軍隊調動和控制戰略要地打開不同的路徑而言，是重要的一部分，」她說。

核洩漏

她警告稱，雖然該地區沒有人居住，而且核電站不再運作，但是在該地帶的任何激烈戰鬥都有可能導致核洩漏。

不過，謝菲爾德大學的放射性廢料問題教授克萊爾·科克希爾（Claire Corkhill）指出，俄羅斯人是世界上對核能運作最有經驗的人群之一。

科克希爾在過去六年曾經參與切爾諾貝利的國際清理行動，甚至還三次到訪過該地。

這些合作行動當中最成功的一項，就是最近在核反應堆上建起的一個3.2萬噸的圓頂。它是由30多個國家耗資15億美元（11億英鎊）興建的。

科克希爾現在擔心，入侵烏克蘭的行動將會實際上中斷這些行動。

「事故過去30年了，我們仍然沒有清理完所有的東西，」她向BBC表示，「這很可能就是一個再耗時50年的項目。」

「如果人們在這個設施上沒有恰當的行動，沒有推動退役的進程，它可能會是一個非常大的問題。」

1986年的爆炸常常被外界與五年後蘇聯的最終解體聯繫在一起。

英國亨利·傑克遜學會（Henry Jackson Society）的研究員塔拉斯·庫齊奧博士（Dr Taras Kuzio）表示，奪取切爾諾貝利因此會被看作是普京獲勝的最好象徵。

「普京的個人心態是無法放下30年前蘇聯解體的事情，而這一切就是在切爾諾貝利之後開始的，」庫齊奧博士說。他是一個烏克蘭後裔。

他擔心，雖然普京只不過是用核武器的威脅來抵擋西方，但是他的行事卻像一個「反社會者」，他的行動應該被密切關注。