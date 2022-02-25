烏克蘭俄羅斯局勢: 俄多地舉行反戰遊行，「我們都有烏克蘭的親戚和朋友」

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烏克蘭俄羅斯局勢: 俄多地舉行反戰遊行，「我們都有烏克蘭的親戚和朋友」

1 分钟前

俄羅斯多地民眾自發走上街頭，高喊「反對戰爭」等口號抗議政府入侵烏克蘭的行動。