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烏克蘭俄羅斯局勢: 俄多地舉行反戰遊行，「我們都有烏克蘭的親戚和朋友」
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烏克蘭俄羅斯局勢: 俄多地舉行反戰遊行，「我們都有烏克蘭的親戚和朋友」
1 分钟前
俄羅斯多地民眾自發走上街頭，高喊「反對戰爭」等口號抗議政府入侵烏克蘭的行動。
警方在莫斯科及聖彼得堡等大城市逮捕了大批抗議者。
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