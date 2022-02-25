烏克蘭俄羅斯危機：俄羅斯入侵下守住烏克蘭有多難

喬納森·比爾（Jonathan Beale）

BBC防務記者

24 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一輛俄羅斯坦克沿著頓涅茨克的街道行駛。

在俄羅斯已經大舉進攻的情況下，烏克蘭自衛會有多難？總體看來，烏克蘭的軍力和人數都處於劣勢，尤其是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）此前已對俄羅斯的武裝力量進行了大筆投資和現代化改造。

英國皇家聯合研究所（Royal United Services Institute）傑克·沃特林（Jack Watling）博士說：「我認為烏克蘭人處境非常困難。」剛從烏克蘭返回的他表示，該國軍事領導人現在面臨著一些「非常艱難的選擇」。

西方官員估計，俄羅斯在烏克蘭邊境附近的駐軍多達19萬人，遠遠超過烏克蘭全部12.56萬人的正規軍。

俄羅斯軍隊已經從多個方向越過邊境。

烏克蘭將會發現，從北部的白俄羅斯一直到南部的克里米亞，要保衛數千英里的邊境是很困難的。如果你把烏克蘭想象成一個時鐘面，俄軍可以在10點到7點的位置發動攻擊。

圖像來源，Getty Images

國際戰略研究所（IISS）的本·巴里（Ben Barry）曾任英國陸軍准將。他稱，這對防禦者來說是「非常困難的處境」。

此外，沃特林表示，烏克蘭正受到來自多個方向的威脅，而且他們的軍隊「分佈得非常稀疏」。

俄羅斯在空中的主導地位

俄羅斯和烏克蘭軍隊之間的真正差距在於天空。

沃特林表示，烏克蘭邊境上有105架戰鬥機，而俄羅斯有300架。他預測，俄軍「會很快取得空中優勢」。

俄羅斯有先進的防空系統，如S-400導彈，也為其軍隊提供了優勢。相比之下，烏克蘭的防空系統較為陳舊和有限。

沃特林舉了一個以色列能夠從多個方向自衛的例子。他補充說，以色列之所以能夠做到這一點，是因為該國的空中優勢，而這是烏克蘭根本沒有的。

本·巴里表示，莫斯科已經開發出了自己版本的《威懾與恐嚇》，包括空中、導彈和遠程火箭炮的結合。

它允許俄羅斯人從很遠的地方攻擊烏克蘭的指揮控制中心、彈藥庫、空軍和防空系統。

隨著巡航導彈襲擊首都基輔附近的目標，這種打擊行動似乎已經開始。

沃特林表示，俄羅斯擁有烏克蘭無法應對的大量現代武器和能力，比如伊斯坎德爾（Iskander）巡航導彈和彈道導彈系統。

烏克蘭最近收到了來自美國和英國的武力援助，但這些援助大多是短程空對空導彈和反坦克武器。簡而言之，俄羅斯在火力上超過了烏克蘭。

憑借俄羅斯的空中優勢和遠程武器，烏克蘭軍隊面臨的危險是，他們很快就會被牽制住。

沃特林認為，烏克蘭軍隊可能無法熟練移動和調整位置，以應對俄羅斯從任何其他方向推進。

圖像來源，SATELLITE IMAGE 2022 MAXAR TECHNOLOGIES / EPA 圖像加註文字， Maxar Technologies提供的衛星圖片顯示了俄羅斯部隊的帳篷和居住區。

烏克蘭許多訓練有素、裝備精良的部隊都在該國東部，靠近盧甘斯克（Luhansk）和頓涅茨克（Donetsk）的控制線。政府軍與分離主義勢力自2014年以來一直在那裏交戰。

西方情報官員告訴BBC，俄羅斯可能試圖包圍烏克蘭軍隊，這非常令人擔憂。

然而，與俄羅斯入侵克里米亞時相比，烏克蘭武裝部隊的訓練和裝備都更加優良。

巴里表示，部隊和士兵從與俄支持的分離主義分子在烏東地區的戰鬥中獲得了有用的戰鬥經驗。但他補充說，他們主要參與線式壕溝戰，「機動性戰爭」的要求將會困難得多。

俄軍擁有移動火箭、導彈發射器和防空系統，能夠快速行動。另外，其在參與吞併克里米亞和敘利亞的戰事後也已久經沙場。

城市中的戰鬥

如果戰鬥在烏克蘭城鎮展開，那麼這可能會給烏克蘭軍隊一個機會。

凖備充分的防守者可以使城市戰鬥對襲擊者變得困難和血腥——就像二戰中的斯大林格勒（Stalingrad）和最近在伊拉克摩蘇爾（Mosul）的戰事。

本·巴里認為，俄軍最初可能會試圖繞過城鎮。但他認為，俄羅斯不太可能避免城市戰鬥，尤其是考慮到基輔的政治重要性。

圖像來源，Anadolu Agency via Getty Images 圖像加註文字， 在俄羅斯支持的叛軍控制的頓涅茨克地區，一名婦女在炮火過後清理被破壞的房屋。

沃特林表示，如果烏克蘭人能夠妥善守住自己的城市，那麼他們可能能夠堅持相當長的一段時間。

英國提供的輕型反坦克武器（也被稱為NLAW）可能有助於近距離作戰，烏克蘭軍隊可以利用建築物的掩護四處移動。數目不詳的平民也可能拿起武器。

俄羅斯不能僅僅依靠空襲和炮火來控制城鎮。

但沃特林表示，俄羅斯已經在當地部署了特工和內應。他表示，「基輔將會有顛覆和非常規行動，以試圖破壞政府的穩定」。他補充說，俄羅斯還會試圖包圍城市，使用遠程火炮打擊抵抗力量，然後試圖使用特種部隊和特工「實質上謀殺公民社會領導人」。

烏克蘭現在正在為生存而戰。

在過去八年裏，烏克蘭一直在與俄羅斯支持的軍隊在東部地區作戰，但現在整個國家到了生死存亡的關頭。

剛訪問過烏克蘭的沃特林表示，「作為一個國家，（烏克蘭人）有著生存下去的堅定決心，但人們認識到他們處於劣勢，並且戰事將是極其血腥的」。