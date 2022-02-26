烏克蘭俄羅斯局勢：為什麼俄國入侵烏克蘭會波及你的餐桌

15 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭的麥田養活了中東數百萬人

俄羅斯入侵烏克蘭，對於生活在距離戰場幾千公里之外的數百萬人來說，這場戰爭的影響可能延及他們的餐桌。

幾個世紀以來，烏克蘭被稱為歐洲糧倉，並成為北非、中東和東南亞國家的主要穀物供應國。

在烏克蘭的作物中，小麥的意義最為重要，因為依賴烏克蘭糧食出口的人們，將小麥作為主食來源。

「黎巴嫩進口70萬噸烏克蘭小麥，這相當於他們供應量的50%。」美國突破研究所（Breakthrough Institute）食品農業研究員亞歷克斯·史密斯（Alex Smith）向BBC表示，在利比亞，小麥養活著這個國家，他們43%的進口小麥來自烏克蘭。

在突尼斯，情況差不多，「他們對烏克蘭小麥的依賴程度為32%。」

「總的來說，有14個國家對烏克蘭小麥的依存度超過10%。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 麵包是阿拉伯世界大部分地區的主要食物來源。

全球小麥價格已經在上漲，而俄羅斯入侵使人們擔心烏克蘭小麥產能將受到嚴重影響，導致價格進一步上漲。

據估計，烏克蘭小麥中大約35%在該國東部種植，該地區位於烏克蘭首都基輔與俄羅斯邊境分離主義地區之間的土地上，最容易受到俄羅斯入侵。

入侵後不久，歐洲小麥價格創下了歷史新高。

聯合國糧食及農業組織（FAO）在烏克蘭和俄羅斯之間衝突開始前，已經警告糧價飆升，指出全球糧食價格在2021年創下了10年來的新高。

阿拉伯世界本身就受到新冠疫情和幾個北非國家嚴重乾旱的影響，因戰爭而進一步上漲的糧價，將給他們帶來最大衝擊。

麵包是該地區最常見的低成本食品來源，該地區的政府沒有像歐洲國家那樣的財政資源來應對價格上漲。

該地區的專家經常提到，公眾對食品價格上漲的憤怒是2011年「阿拉伯之春」抗議活動背後的因素之一。

俄羅斯出口

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2021年，一名手舉麵包的男子在突尼斯街頭抗議。

除了烏克蘭，世界市場的另一個主要小麥出口國是俄羅斯，在過去20年裏，俄羅斯已經從一個50%的糧食進口國變成了一個淨出口國。

事實上，俄羅斯已經成為世界上主要的小麥生產國，每年的出口量超過3500萬噸，超過了小麥出口國排名第五的烏克蘭。

隨著入侵烏克蘭的發展，對俄羅斯小麥的需求可能會急劇上升，進一步加劇糧食安全問題。

根據國際貿易數據網站「經濟複雜性觀察」（OEC）2019年的一份報告，俄羅斯和烏克蘭共佔世界小麥總量的約四分之一。

對於世界上最大的小麥進口國埃及來說，前景令人擔憂。

埃及的主要小麥供應商是俄羅斯，根據美國農業部公布的最新報告，俄羅斯的小麥供應量約為80%，其次是烏克蘭。

埃及《金字塔報》（Al Ahram）報道援引內閣發言人薩德（Nader Saad）的話警告說，俄烏危機可能會擾亂該國的小麥供應，敦促公眾定量消費麵包。

對玉米的關注

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 作為烏克蘭聖誕裝飾品的一捆小麥。

小麥對許多國家的社會和政治影響而獲得最多關注，但烏克蘭的其他主要農作物也容易出現價格上漲。

路透社稱，烏克蘭是世界上主要的葵花油供應國，烏克蘭玉米佔全球出口的16%。

中國有大部分玉米進口自烏克蘭，根據中國海關數據，去年12月該國70%的玉米進口來自烏克蘭。

中國海關本周放寬了對俄羅斯小麥進口的限制，此舉可能會解決世界第二大經濟體的糧食安全問題，並緩解西方制裁對俄羅斯的影響。

烏克蘭的小麥出口在8月和9月所有上升，相比之下玉米的運輸是一個更緊迫的問題。

在入侵開始之前，烏克蘭一半以上預期收獲的玉米已確定在未來五個月內運往國外。

在亞歷克斯·史密斯看來，世界應該密切關注戰爭對烏克蘭和俄羅斯農業的影響。