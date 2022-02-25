烏克蘭俄羅斯危機：烏克蘭為何成為俄羅斯與西方之間的衝突前線

烏克蘭俄羅斯危機：烏克蘭為何成為俄羅斯與西方之間的衝突前線

俄羅斯的坦克已經在烏克蘭土地上大幅前進。

但事情為何發展成今天這一步？BBC記者羅斯·阿特金斯從烏克蘭與俄羅斯的歷史角度出發，分析此次入侵背後的原因。