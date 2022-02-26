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烏克蘭俄羅斯局勢：俄羅斯民眾如何看待普京出兵
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烏克蘭俄羅斯局勢：俄羅斯民眾如何看待普京出兵
58 分钟前
克里姆林宮對烏克蘭發動全面入侵，俄羅斯股市暴跌，盧布貶至歷史新低。普通俄羅斯民眾又如何看待這場戰爭？
BBC記者史蒂夫·羅森伯格（Steve Rosenberg）莫斯科為您報導。
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