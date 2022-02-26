俄羅斯入侵烏克蘭、香港疫情、北京冬奧閉幕以及本周更多重要故事

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 烏克蘭國民警衛隊正在保衛首都基輔。

2022年2月第四周，烏克蘭戰事爆發，俄羅斯軍隊從多方入侵烏克蘭，許多西方國家和盟友宣佈針對俄羅斯公司和官員實施制裁，包括俄國總統普京，但美國至今仍然斷言不會派兵支援烏克蘭。

另外，香港的新冠肺炎疫情持續，每天新增的確診個案數字不斷創新高。當局宣佈將會進行全民檢測，一些意見認為，當局應同時實施禁足令，盡快結束疫情，讓一些受影響的店鋪可以恢復營業，避過結業的命運。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國總統拜登就烏克蘭局勢發表全國講話。美國絶大多數人都認同拜登的看法，謹慎對待軍事行動，避免人員傷亡。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭俄羅斯局勢：俄羅斯民眾如何看待普京出兵？

為了阻止俄羅斯對烏克蘭的侵略，英美多國不斷祭出制裁行動，同時向北約最東面的成員國波蘭加派軍隊。

其中，美國政府一直對即將發生的入侵大講特講，不斷警告俄羅斯入侵烏克蘭將是災難，將使國際秩序岌岌可危。事實證明美國政府是對的，所預告的都成為了現實。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭俄羅斯危機：烏克蘭為何成為俄羅斯與西方之間的衝突前線？

但拜登也明確表示，美國並不願意參加戰鬥，儘管俄羅斯方面積極備戰。此外，他還排除了在真的發生入侵時派遣部隊進入烏克蘭救援美國公民的可能性。實際上他撤出了在烏克蘭擔任軍事顧問和觀察員的軍人。

分析認為，美國政府不願意派兵直接援助烏克蘭有多個原因，美國國內政治是一個重要因素。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2月23日，香港市民在排隊等候核酸檢測。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港疫情：在人均3平米的劏房確診，市民需要等待三天才能入院

香港新冠肺炎疫情持續，近幾天每天都錄得數千宗的本地新增確診個案。特首林鄭月娥2月22日宣佈，政府將從3月開始為所有市民進行三次強制病毒檢測，按出生年份進行。

林鄭月娥指，香港得到中國大陸中央政府協助，可以大幅增加每天的檢測量。她強調如果有市民沒有按規定進行檢測，會有法律後果，但明言「封城」的機會較低。

當地一些聲音歡迎進行強制檢測，但呼籲當局應該配合「封城」，要求當地絶大部份非必要的店鋪關閉，以增加強制檢測的效率，切斷傳播鏈。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 北京冬奧會正式落下帷幕。

北京冬奧會於2月20日正式閉幕。經過近三周（2月4-20日）的比賽，東道主中國獲得了9枚金牌和15枚獎牌，排名第3，排在第一名的是挪威。英國隊共獲得一金、一銀兩枚獎牌。

北京也成為現代奧運歷史上，首個先後舉行夏季和冬季奧運會的城市。

但北京冬奧會不無爭議，從一開始美國和多個國家宣佈外交抵制冬奧會，到賽事場地缺少降雪、新冠疫情、韓服之爭等，都為這次冬奧帶來巨大挑戰。

圖像來源，Reuters

香港第五波疫情危急之際，財政司司長陳茂波周三（23日）公布的預算案備受矚目——從應對疫情，到民生紓困；從維繫封關下的國際金融中心地位，再到連年赤字下還有多少財政儲備，各方都在新的預算案中尋找線索。

在疫情之中，雖然零售和旅遊業受到打擊，但作為香港經濟基礎的金融業反而逆勢上漲，股市交易更加活躍。

也有聲音擔心，香港長期保持對內地和其他國家的閉關政策，阻礙人員流動，可能會傷害國際金融中心的地位。

港府預算案給出的答案似乎是進一步拉近與內地金融的距離，加碼押注大灣區的發展。

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 同中國改善關係奠定了尼克松的歷史地位，1972年尼克松訪華產生了深遠的影響，開啟了中國融入世界的進程。

1972年2月21日，美國時任總統尼克松應中國時任總理周恩來邀請，實現歷史性上首次訪華，期間與領導人毛澤東會面，結束兩國多年彼此孤立和敵對局面，亦為之後兩國建交以及中國加入國際外交舞台奠下基礎。

近日， 中美兩國舉辦尼克松訪華50週年紀念活動，希望「回顧歷史，展望將來」。

但在中美關係因貿易、新冠疫情、人權等問題惡化之際，當年破冰會晤又對今天轉冷的中美關係有什麼啟發和借鑒之處？

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