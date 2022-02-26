烏克蘭戰局： 俄羅斯部隊逼近基輔但遭遇激烈抵抗

36 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 視頻顯示基輔公寓大樓周六受到襲擊。

俄羅斯軍隊對烏克蘭首都基輔的進攻遭遇到激烈抵抗。烏克蘭軍隊說，他們已經擊退了多次俄軍攻勢。

烏克蘭軍隊周六（26日）早些時候在臉書上說，他們的一支部隊成功擊退位於主要城市街道某基地附近的俄軍。

烏克蘭總統澤連斯基說：「佔領者想封鎖我們國家的中心… 我們破壞了他們的計劃」。

與此同時，烏克蘭多座城市附近的戰鬥仍在繼續。

烏克蘭衛生部長萊亞斯科說，自從俄羅斯入侵以來，共有198名烏克蘭人，其中包括3名兒童死亡。

根據國際文傳通訊社消息，基輔官員發表聲明，要求人們留在避難所中，如果他們在家中要遠離窗戶。

圖像來源，ANADOLU AGENCY / GETTY IMAGES 圖像加註文字， 基輔一處公寓大樓受到襲擊。

但烏克蘭國家安全委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）告訴烏克蘭新聞網站 Lb.ua 烏克蘭軍隊「控制」了局勢。

他表示，他們正在使用一切手段阻止敵人。他說，烏克蘭軍隊和公民控制著基輔。

在自拍的一個視頻中，可以看見澤連斯基在基輔政府區中走動，顯然是為了打消他呼籲軍隊向俄羅斯部隊投降的謠言。

「我在這裏。我們將不會放下武器。我們將保衛我們的國家，」他說。

在稍後的講話中，澤連斯基補充道：「我們在保衛我們的國家，我們未來孩子的土地。我們的軍隊控制著基輔和首都周圍的重要城市」。

他還表示，佔領者希望封鎖我們國家的中心，並把他們的傀儡安插在這裏，就像他們在頓涅茨克一樣，我們破壞了他們的計劃。

基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）說，一枚導彈擊中該市的一幢公寓大樓。他在臉書上傳的一幅照片中可以看到至少4家公寓被毀。

他後來補充說，截至當地清晨6點，有35人受傷，其中包括2名兒童。

但他稱，「城裏沒有俄羅斯部隊，但補充說人們應該呆在避難所中，因為預期還會有更多的空襲」。

圖像加註文字， 俄軍進軍基輔示意圖

基輔從焦慮的漫長深夜中醒來

BBC外交事務記者保羅·亞當斯的分析

基輔人民剛剛在防空洞和地下室度過另一個焦慮、漫長的黑夜。

在他們的頭頂，隨著俄國部隊試圖攻擊城市的防禦工事，時而有巷戰發生。

烏克蘭軍隊說，他們在清晨擊退了西部主要道路的一次襲擊，並說他們成功阻止了俄軍試圖在基輔南部機場的空降部隊 - 甚至說他們擊落了一架載有俄國部隊的大型飛機。

在其他地方，俄國軍隊和裝甲部隊繼續沿幾條路線緩慢推進。

烏克蘭的城市似乎都在政府手中。

但周五（25日），俄軍在烏克蘭港口城市馬里烏波爾西部的兩棲登陸表明，莫斯科決心把之前吞併的克里米亞與由親俄羅斯分裂主義控制的東部領土連接起來。

周六（26日）早些時候，烏克蘭空軍指揮部還報告，在基輔西南的瓦西爾科夫空軍基地附近發生激烈戰鬥，空軍指揮部補充說，基地受到俄羅斯傘兵的攻擊。

另外，據稱烏克蘭一架戰鬥機擊落了俄羅斯一家運輸機，BBC無法核實這一消息。

澤連斯基承認俄國部隊造成人員傷亡，他堅稱「敵人也遭受了非常嚴重的傷亡」。但BBC無法核實這一說法。

隨著俄國部隊向基輔逼近，烏克蘭敦促西方對莫斯科採取更快、更嚴厲的制裁以懲罰它對烏克蘭的攻擊。

其中一個要求是讓環球銀行金融電信協會（Swift）切斷與俄羅斯的關係，Swift是用於全球商業交易活動的系統。

英國首相約翰遜還敦促西方阻止俄羅斯使用支付系統，以此給普京及其政權帶來最大痛苦。

烏克蘭國防部長早些時候敦促任何能拿起武器的人加入擊退俄國的努力。

兩個孩子的母親薩娃告訴BBC，在炮擊時她會跑到地下室避難， 但她也在為保衛烏克蘭做凖備。

在她丈夫凖備戰鬥時，她也把步槍和手槍放在窗台上，就在她孩子玩具的傍邊。