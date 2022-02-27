俄羅斯烏克蘭危機：局勢接下去可能的發展方向

加德納 （Frank Gardner）

BBC 安全事務特派員

54 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， Ukraine has been handing out weapons for the defence of Kyiv

戰爭真的開始了，任何藉口都不需要了，外交努力失敗了——這至少是目前的情況。烏克蘭面對的是俄羅斯的全面入侵，並正在為國家的生死存亡而戰。

事態接下來會如何發展呢？

對於俄羅斯來說，最大的戰果莫過於奪取烏克蘭首都基輔，也就是現任總統澤連斯基和他政府的所在地。目前奪取基輔的戰鬥已經打響。

普京總統在過去幾個月時間，已經長期閉門研究俄羅斯軍方所定的佔領並控制烏克蘭這個同屬斯拉夫民族但是親西方鄰國的各類計劃。

入侵計劃簡單來講就是三路出擊，從北、東、南三個方向，先利用炮火和導彈做火力凖備，然後步兵和機械化部隊跟進。普京的計劃肯定希望看到澤連斯基政府迅速繳械投降，以便他在烏克蘭扶植一個親俄羅斯的傀儡政府。

圖像加註文字， 俄軍進軍基輔市區示意圖

上述作戰計劃的目標是避免大規模長期的城市巷戰，也不希望看到一個烏克蘭全民抗戰運動的形成。

「在短期內，俄羅斯奪取基輔將是有軍事和政治戰略意義的成功，」 國際戰略研究協會白利（Brig Ben Barry）認為。他也同時指出，此舉不一定能摧毀烏克蘭政府——只要後者能在國家西部建立一個新的臨時政府總部。

迄今為止，俄羅斯的入侵似乎沒有完全按計劃成功執行——英國國防部情報部門表示，在烏克蘭軍隊激烈抵抗下，俄羅斯軍隊已經損失數以百計的士兵。儘管如此，俄軍在繼續推進。入侵俄軍對烏克蘭軍隊有三比一的壓倒優勢。除軍隊人數外，外界對烏克蘭各級現役軍官的指揮能力也有疑問，因此不清楚烏克蘭軍隊能堅守多久。

烏克蘭抗戰

烏克蘭各地的抗戰已經開始，除了全國各地的各類武裝人員之外，民間志願者也已經領取了18000支自動武器。他們已經在各地對俄軍展開抵抗活動。

擔心普京會進一步東擴的東歐國家，也緊張地關注著俄軍在東方鄰國的一舉一動。愛沙尼亞國防部長薩爾姆（Kusti Salm）就積極推動各國向烏克蘭提供軍事援助。

他認為，北約需要給烏克蘭通過更多「標槍」反坦克導彈，更多防空導彈，更多彈藥和防彈裝備。

總體來說，烏克蘭戰局拖延越久，對俄羅斯來說就越不利，因為俄羅斯將開始面對越來越大的國內和國際反對聲浪。

對已經完全摧毀國內有效反對派的普京和他的白俄羅斯獨裁者盟友來說，任何國內的反戰抗議者都會面對軍警的棍棒和監獄。

也有安全專家指出，除鎮壓之外，俄羅斯也會利用高科技監控設備，甚至對任何敢於支持反戰活動的國家與個人實施監控與報復。

北約何在？

北約特意不進入烏克蘭。儘管接到來自基輔的懇求，北約仍堅持不會出兵援助。

為什麼？因為烏克蘭不是北約成員國，而北約也不願意與俄羅斯開戰。

如果俄羅斯入侵行動變成長期佔領，西方盟國很可能會公開援助烏克蘭抵抗力量，就像美國1980年代支持抵抗蘇聯侵略的阿富汗聖戰組織一樣。當然，在那種情況下，普京也肯定會有反制措施。

與此同時，北約正緊急加強東線防務。有諷刺意味的是，俄羅斯入侵烏克蘭本意是削弱北約在東歐的力量，而結果事與願違。

英國議會國防事務委員會主席埃爾伍德（Tobias Ellwood）說，俄羅斯入侵烏克蘭給整個歐洲敲響了警鐘。

他認為，歐洲三十年的和平常態已經不再，因此人們對付『暴君』必須加快防範措施。

事態會惡化嗎？

對烏克蘭人來說，這可能已經是最壞結果了。

在東線與俄羅斯支持的反叛地區武裝作戰八年，如今他們的國家各地包括首都都已經被炮火淹沒。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一名女性在地中海小國馬耳他參加抗議俄羅斯軍事入侵烏克蘭的活動

烏克蘭人1991年壓倒多數投票選擇獨立建國，並放棄了手中的核武器，現在面對的是可能再度被俄羅斯吞併的命運。

對世界各國領導人來說，當下最大的問號是：普京究竟要從烏克蘭得到什麼？

北約防務官員重新審讀了普京2021年7月的講話之後，開始緊急加強對波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞的軍事防務部署。

普京真的會對東歐動手？

埃爾伍德認為，普京絶對有一整套計劃。他甚至擔心普京可能派便衣士兵先製造事端，以及戰爭可能擴散到波羅的海國家。

北約已經提高了戒備，並向東部增調100架最新一代戰機。英國是北約眾第一個向東部戰線的愛沙尼亞增援部隊的國家。

埃爾伍德指出，儘管沒人會相信英國一支小部隊能抵擋住核大國俄羅斯的軍隊，但是一旦出事將成為導火線，導致北約成員國全面捲入，包括美國、英國和法國。