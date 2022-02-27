烏克蘭危機給中國帶來重大挑戰

麥笛文（Stephen McDonell）

BBC駐北京記者

17 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 中俄之間日益緊密的外交關係可以在冬奧會上看出來。

就在俄羅斯總統普京宣佈在烏克蘭東部採取軍事行動的幾個小時前，美國指責莫斯科和北京聯手創建「極度不自由」的世界秩序。

不過，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）也表示，考慮到普京與中國領導人習近平在冬奧會開幕式當天簽署的新的「無限」協議，這是中國利用其對俄羅斯的影響力令普京改變主意的機會。

普賴斯在一次新聞發佈會上表示：「你必須問問中國，他們是否利用了自己對俄羅斯聯邦的巨大影響力，達到了這個目的。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭俄羅斯危機：中國角色為何重要？

在許多方面，烏克蘭危機給中國帶來了重大挑戰。

俄羅斯和中國日益密切的外交關係在冬奧會上得到體現，來北京出席冬奧會的世界領導人寥寥無幾，而普京就是其中一個。

重要的是，普京在奧運會剛結束就承認烏克蘭兩個地區是獨立國家，並派遣軍隊支持它們。

中國政府在公開聲明中敦促各方緩和烏克蘭的緊張局勢。

但既然俄羅斯已經不再克制，那麼隨著衝突升級，中國官方又將採取怎樣的立場？

中國政府不讓想外界認為自己在支持歐洲的這場戰爭，但同時也希望加強與莫斯科的軍事和戰略關係。

烏克蘭的頭號貿易伙伴是中國，在理想情況下，北京希望與基輔也保持良好關係，但這可能很難維持，因為北京明顯還在與派兵進入烏克蘭領土的俄政府保持緊密聯繫。

如果結論是中國支持俄羅斯的侵略行為，它與西歐的貿易有可能受阻。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國領導人堅稱，中國不干涉他國內政。

此外，中國領導人一再強調，中國不干涉其他國家的內政，其他國家也不應該干涉中國的內政。

中國知名外交官劉曉明在最近一條推特中重申，中國從未「侵略其他國家（或）捲入代理人之戰」，並稱中國致力於走和平道路。

但正如美國前情報官員卡爾弗（John Culver）在推特上發帖所言：「俄羅斯吞併烏克蘭部分地區，或入侵並佔領基輔，違反了中國主權神聖不可侵犯的立場。」

然而，中國外交部發言人汪文斌拒絶譴責俄羅斯入侵烏克蘭，甚至拒絶將烏克蘭發生的事稱為「入侵」。

汪文斌表示，中國仍承認烏克蘭是合法國家，但他沒有就北京是否會承認烏克蘭東部的分裂共和國發表評論。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭俄羅斯局勢：俄羅斯民眾如何看待普京出兵？

由點到面

對中共來說，最讓他們擔心的是，這會給中國人民和他們的世界觀帶來什麼影響。

中共因此在媒體和社交媒體上操控有關烏克蘭局勢的言論。

不久之後，台灣也捲入其中。

中共認為，這個自治的島嶼本質上是脫離中國的一個省份，必須與大陸統一。

在社交媒體微博上，中國的民族主義者利用俄羅斯入侵烏克蘭事件，呼籲中國效仿，他們說：「現在是把台灣奪回來的最好時機！」

當中國政府近日拒絶對俄羅斯實施制裁時，它知道如果動武奪取台灣，中國也可能面臨類似遭遇，因為那將是一場血腥的、代價高昂的軍事行動。

外交部發言人華春瑩在北京例行新聞發佈會上表示，中國從未認為制裁是解決問題的最佳途徑。

但如果中國公眾開始認同俄羅斯入侵烏克蘭，並將其與自己國家的關切相提並論，這可能顛覆中國政府目前對其邊界問題的全部解釋。

普京表示，他正在解放烏克蘭境內講俄語的人。那麼，現在屬於中國的蒙古人、朝鮮族、吉爾吉斯族怎麼辦呢？如果藏族人或維吾爾族人再次要求更大程度的自治甚至獨立，對北京來說更具衝擊性，又該怎麼辦呢？

對習近平的政府來說，這種情況最好不要發生，這比什麼都重要。

因此只要看看中國社交媒體上的評論，就能看出中國官媒如何看待普京在東歐採取的行動，以及正推動民眾如何認識。

官方媒體在微博上有自己的賬戶，並控制著有關俄羅斯和烏克蘭的帖子回復。

以下是一些評論：

「普京是太棒了！」

「我支持俄羅斯，反對美國。就這樣。」

「美國總是想給世界製造麻煩！」

儘管也有很多人呼籲和平，但攻擊美國的帖子被大力推廣。

至於中國公眾有沒有聲音真正質疑俄羅斯在烏克蘭的野心，你必須去那些有別於黨媒的個別微博賬戶上尋找。

有人寫道：「我不明白為什麼這麼多人支持俄羅斯和普京。入侵是正義行為嗎？我們應該反對任何形式的戰爭！」

另一個人說：「普京承認烏克蘭分裂地區的獨立，這顯然是在干涉別國內政。」

這不是北京希望它的民眾該有的結論。

這就是為何中國政府一直致力於繞開的核心雷區。

烏克蘭目前正陷入一場大戰，中國大使館向生活在這個國家的中國公民發出了訊息。

它建議人們在自己的汽車上貼上中國國旗，在展示「中國實力」的同時「互相幫助」。

當被問及目前烏克蘭發生的事是否構成入侵時，外交部發言人華春瑩在新聞發佈會上表示，「烏克蘭問題有著非常複雜的歷史背景」，目前的局面「是各種因素共同作用的結果「。