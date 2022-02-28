烏克蘭危機：普京宣佈將核威懾置於高度戒備狀態

23 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 普京稱西方對俄羅斯的經濟制裁是非法的。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已下令俄羅斯軍隊將包括核武器在內的威懾力量置於「特別戒備」狀態。

他對軍方將領們說，這是因為西方的「侵略性言論」。此前，俄羅斯對烏克蘭的入侵行動受到了廣泛譴責。

但分析認為，普京的這一宣佈並不意味著俄羅斯打算使用這些武器。

美國立即譴責了他的決定，稱其為「不可接受的事態升級」。

上周，普京曾警告稱，在烏克蘭，「任何試圖阻礙我們的人」都將會看到「歷史上從未見過的」後果。

這些話被廣泛解讀為，如果受到西方阻擋，莫斯科將威脅使用核武器。

當他直接命令俄羅斯國防部長和軍隊總參謀長將核威懾力量置於「特殊模式執行戰鬥任務」時，這一警告變得更加刺耳。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 基輔郊區升起的濃煙

在普京表態後，歐盟宣佈了一系列前所未有的舉措制裁和應對俄羅斯，包括：

為烏克蘭提供武器資金

全面禁止俄羅斯飛機使用歐盟領空

禁止俄羅斯官方媒體俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）和今日俄羅斯（RT）在歐盟播出

在公布這些措施之前，西方國家已經實施了其他制裁措施，其中包括凍結主要銀行和富人的資產，包括普京本人。

美國駐聯合國大使表示，普京的核威懾命令表明，他正在以一種令人不可接受的方式升級烏克蘭衝突。

白宮表示，俄羅斯在任何時候都沒有受到北約的威脅，而北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）將普京的言論描述為「危險言辭」。

分析

BBC安全事務記者 戈登·科雷拉（Gordon Corera）

非常高調地將戒備狀態轉變為高級是莫斯科發出警告的一種方式。

進入警戒狀態可能更容易、更快地發射武器，但這並不意味著普京政府目前有使用它的意圖。

俄羅斯擁有世界上最大的核武庫，但莫斯科也清楚北約也有足夠的核武器來摧毀俄羅斯。

但普京的目標很可能是試圖阻止北約對烏克蘭的支持，通過該方式讓人們對他的終極手段感到擔憂，並讓外界無法清晰知曉他在西方向烏克蘭提供援助上的紅線在哪裏。

圖像來源，Getty Images

與此同時，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，他已同意在烏克蘭和白俄羅斯邊境的某個地點與俄方談判。

他表示，在與白俄羅斯領導人盧卡申科（Alexander Lukashenko）的會談中，烏克蘭方面同意在普裏皮亞季河（Pripyat River）附近的烏白邊境無條件與俄羅斯進行會晤。

澤連斯基表示，盧卡申科負責確保在烏克蘭代表團出行、會談和返回期間，白俄羅斯境內所有戰機、直升機和飛彈系統不會有任何行動。

俄羅斯和白俄羅斯都沒有就可能的會談發表任何聲明。

俄羅斯國防部現已承認其軍事人員在烏克蘭有傷亡，但聲稱人數比烏克蘭少得多。

聯合國表示，截至周六（2月26日），至少有134名烏克蘭軍人被殺。與此同時，烏克蘭表示，俄羅斯軍人中已有4300人傷亡，但即便是烏方官員也承認不清楚這些數字是否凖確。

烏克蘭的人權專員說，該國有210名平民在戰爭中死亡。

死者中包括兒童。其中一人是在基輔一家兒童醫院遭到炮擊時遇難，另一人死於俄羅斯襲擊北部邊境附近阿赫特爾卡（Okhtyrka）的一所幼兒園，該襲擊共造成六人死亡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2月27日，在基輔附近的瓦西里科夫鎮，一名女子站在被俄羅斯導彈摧毀的建築前。

首都基輔已有9名平民死亡。希臘官員稱，另有10名希臘裔烏克蘭人在烏克蘭東南部村莊的一次空襲中喪生。

到目前為止，聯合國已確認有64名平民死亡以及更多人受傷，但預計實際數字會高得多。

在其他方面，隨著俄羅斯入侵烏克蘭進入第四天：