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烏克蘭俄羅斯局勢：油庫爆炸毒氣漫天，難民湧向邊境
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烏克蘭俄羅斯局勢：油庫爆炸毒氣漫天，難民湧向邊境
50 分钟前
烏克蘭官員稱，俄軍在周末一度進入哈爾科夫。俄軍入城後，當地響起巨大爆炸聲，據稱一個天然氣管道被擊中。
在首都基輔以南，一處油庫被炸，導致有毒氣體散入空中。當地居民被要求關閉窗戶留在室內。
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