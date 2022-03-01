蓬佩奧：「最挺台」前美國務卿訪問台灣的時機和目標

31 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蓬佩奧

台灣外交部上周公布，美國前國務卿蓬佩奧將於3月3-5日訪問台灣，期間將與台灣總統蔡英文、副總統賴清德等多人會面。

研究中美關係和兩岸政策的學者對BBC表示，蓬佩奧可能會在下一次美國大選中爭取共和黨提名，訪台可以強化其對外政策中抗衡威權中國的目標。

對於近日台灣與烏克蘭常常被拿來對比，學者指出，台灣更接近美國的核心利益，因此如果台灣面臨烏克蘭的處境，美國或許願意為台灣做更多。

見哪些人參加什麼活動

根據台灣外交部發佈的公告，蓬佩奧訪問台灣期間將先後和台灣總統蔡英文、副總統賴清德、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮會面。

蓬佩奧此次是應遠景基金會邀請來台灣出席活動，也會與台灣政、商、學等各界人士交流互動。遠景基金會是台灣研究國際政經情勢的民間學術智庫。

台灣中央社報道，蓬佩奧將在3月4日參加遠景基金會舉辦的演講會，屆時他將發表約20分鐘的演講，之後有35分鐘的問答時間。

台灣外交部指，蓬佩奧是台灣長期堅定的友人，任內對推動台美關係貢獻卓著。他的來訪「充分展現美國兩黨一致對台灣堅若磐石的支持，以及台美全方位伙伴關係的緊密友好」。

中國方面則對蓬佩奧訪台做出強烈回應。中國外交部發言人汪文斌稱：「蓬佩奧因其反華言行早已被中方制裁，台灣民進黨當局倚美謀獨必將玩火自焚。」中國國台辦發言人馬曉光則回應，民進黨當局與反華政客沆瀣一氣，企圖借外部勢力為謀「獨」造勢，不過是鬧劇一場。

「最挺台」美國國務卿

蓬佩奧曾在美國前總統特朗普執政時擔任國務卿，一直被台灣媒體稱為「最挺台」國務卿。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛對BBC中文指出，蓬佩奧有志於競爭共和黨 2024年總統提名，也是共和黨內對華外交鷹派代表人物之一。「可想而知，台灣有意願透過他耕耘與共和黨外交鷹派朋友圈的關係。」

他指出，蓬佩奧在美國國務卿任內，多次提高對台灣有利的對台「六項保證」在美國台灣政策論述中的出現頻率，他卸任前數日特意高調公布廢止國務院與台灣交往的內部規範，作為給台灣政府的臨別贈禮，象徵台美在過去幾年的外交突破。「此次台灣政府高調接待之，乃是情理之中的投桃報李。」

台灣政治大學國家發展研究所助理教授黃兆年則認為，從個人層次看，蓬佩奧可能參與競逐下次美國大選，此次訪台也能給他在共和黨內的初選加分；從國家層次看，在威權和民主競爭拉鋸的圖像中，台灣具有自由世界前哨的象徵及實質意義。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蓬佩奧曾在美國前總統特朗普執政時擔任國務卿，一直被台灣媒體稱為「最挺台」國務卿。

「他的訪台是強化其對外政策中很重要的目標跟手段：目標是抗衡一個崛起的威權中國，手段是進一步深化跟台灣的合作和結盟。」黃兆年說。

宋文笛還指出，此次互動，台灣可以宣傳美台關係良好，蓬佩奧也可以為自身印太戰略鷹派身份增加籌碼，可謂互利。

「台灣政府向來著眼於提升和美國官員互動的位階。蓬佩奧曾經作為內閣閣員中位列首席的國務卿，高調親訪台灣，亦符合此一趨勢。作為卸任官員，政治敏感性又相對較低。」宋文笛說。

烏克蘭危機引發的台灣焦慮

蓬佩奧訪台之際，俄羅斯入侵烏克蘭成為國際焦點，台灣總統蔡英文表示「感同身受」，也有台灣輿論表示擔憂「今日烏克蘭明日台灣」。

蔡英文在國安會議上指出，台灣與烏克蘭局勢在地緣戰略、地理環境及國際供應鏈重要性有本質上不同，但面對境外勢力意圖操作烏克蘭情勢，影響台灣社會民心士氣，政府各單位務必加強防範境外勢力及在地協力者所發動之認知作戰，並強化錯假訊息澄清，穩定台灣社會內部情勢。

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台灣外交部宣佈蓬佩奧訪台消息當日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上宣佈，對長期參與美國向台灣出售武器的美國軍工企業雷神技術公司和洛克希德·馬丁公司實施反制。

台灣師範大學政治學研究所教授范世平認為，台灣與烏克蘭問題的可比性在於：台灣遭受到中國的威脅。「中國沒有放棄對台灣使用武力，今年二十大習近平可能還要連任。我認為他的連任最大理由就是要統一台灣，甚至是武統台灣，」他說。

范世平對BBC中文指出，不可比性在於台灣與中國始終隔著台灣海峽，而烏克蘭與俄羅斯接壤；台灣在經濟上的影響力超越烏克蘭，在國防上的投資也更多；而且在經歷烏克蘭事件後，台灣人民有了更多的危機意識。

黃兆年分析，與烏克蘭相比，台灣更接近美國的核心利益，因此如果台灣面臨烏克蘭的處境，美國或許願意為台灣做更多。

「第一點體現在安全層面上，台灣在地緣政治裏是西太平洋的第一島鏈的核心位置，其實是圍堵中國崛起的第一道防線，」他指出，「另外一點是經濟層面的合作的意義，因為以全球生產鏈的角度來看，台灣的半導體產業在全球生產鏈扮演核心角色。」

對於未來開戰的可能性，宋文笛認為，雖然台灣和烏克蘭議題有連動性，但是兩者之間的可比性不高，北京不太可能在台海採取軍事冒險行為。

「烏克蘭一旦爆發戰事，俄羅斯便會暫時成為西方國家眼中的『主要矛盾』，中國降格成為『次要矛盾』。北約包含美國和西歐的集中力自然會被牽制移動到東歐，連帶地給予北京在印太區域比較多的喘息空間。中國在一定程度上成為西方國家的爭取對象，甚至不排除歐洲國家會嘗試說服中國充當歐洲和俄羅斯之間的調解人。」宋文笛分析。