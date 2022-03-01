烏克蘭總統澤連斯基：從喜劇演員到戰爭領袖

斯蒂芬‧馬爾維（Stephen Mulvey）

BBC記者

29 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澤連斯基在俄羅斯入侵前發表演講。

烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基（Volodymyr Zelensky）不到3年前當選總統時只是一名沒有政治經驗的喜劇演員，突然之間，就成為一位令人信服的戰爭領袖。

他用視頻和演講把烏克蘭團結起來，對俄羅斯入侵表達憤怒和蔑視之聲。

就在俄羅斯總統普京似乎越來越神經質 - 指責烏克蘭在分離的頓涅茨克和盧甘斯克共和國進行「種族清洗」、並談到有必要「去納粹化」的時候，來自猶太家庭並講俄語的澤連斯基則顯示出了尊嚴、決心與能言善辯。

澤連斯基的宣言讓他的許多批評人士 - 包括大批知識分子 - 看到了他們沒有預見到的一面。

這一關鍵轉折點發生在周四（2月24日）凌晨，即俄羅斯入侵烏克蘭前的幾個小時。 澤連斯基從一個在民意調查中掙扎、有時似乎無法勝任的領導人轉變成了民族象徵。他在社交媒體上發表的一段嚴肅講話中（部分講話為俄語）說，他試圖致電給普京讓他不要開戰，但卻遭到沉默對待。

澤連斯基說，兩國不需要戰爭，「不要冷戰、熱戰，也不要混合戰」。他身穿深色西服，站在烏克蘭地圖前。他補充說，如果烏克蘭受到攻擊，他們將會自衛。

「當你攻擊我們時，你會看到我們的臉 - 不是我們的後背，而是我們的臉，」他說。

不久就發生了俄軍入侵烏克蘭戰事，澤連斯基在接下來中午的廣播中，身穿軍人迷彩服，體現了現實版的大衛對歌利亞之爭（指雙方實力懸殊，但以弱佔強的意思）。

當天晚上，他又發表了一個演講，警告西方領導人如果他們不提供援助，那麼明天「戰爭就會來敲你們的大門」。

「這是新鐵幕落下的聲音，它正在把俄羅斯與文明世界隔離開來，」他說。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 澤連斯基自拍視頻，告訴烏克蘭人自己沒有逃離首都基輔。

尤利婭·麥格菲是烏克蘭新時代（Novoye Vremya）網站的主編。她說，在2019年4月澤連斯基當選為總統時她感覺很沮喪。因為她對他領導政府沒有信心。

但她說，過去一個星期，烏克蘭人迅速對他們的總統產生了好感。

麥格菲說，「我認為在俄羅斯發動戰爭之後，澤連斯基得到了烏克蘭人的全部支持和尊重。所有烏克蘭人都緊緊團結在澤連斯基的周圍。他正在成為一個團結和鼓舞人心的榜樣，部分原因是他以身作則。他正在領導政府擊退普京的軍隊，為此，許多人真誠地欽佩和尊重他」。

澤連斯基登上政治舞台是現實模仿藝術的真實寫照。

作為喜劇演員，澤連斯基最出名的角色是在《人民的公僕》（Servant of the People）電視連續劇中扮演一名老師，他在一段視頻中大肆抨擊政治腐敗，而他的一位學生把這段視頻放在網上後迅速竄紅，於是也讓他一躍成為總統。

他在2019年總統大選中成為候選人時，最初有一些人視之為笑話，他把其政黨取名為人民公僕黨。但他最後以73%的選票獲勝，並承諾打擊腐敗，以及讓該國東部實現和平。

新聞顧問柯柳奇科夫斯卡表示，雖然烏克蘭總統權力巨大，但要實現這些承諾則會非常艱難。而對於以如此高票當選總統的澤連斯基來說，接下來只有下坡路可言。

她說，「廣泛承諾是一回事，但付諸實施政策則是另外一回事」。

從政前年代

澤連斯基1978年出生於該國東部的中心城市克利維裏赫（Kryvyi Rih）

畢業於基輔國立貿易經濟大學，並獲得法學學位

與人共同成功創辦一家電視製片公司

為有爭議的烏克蘭億萬富翁伊戈爾·科洛莫伊斯基（Ihor Kolomoisky）擁有的網絡製作節目

科洛莫伊斯基其後在總統選舉中支持澤連斯基

直到2010年中期，主要職業生涯為電視劇和電影

澤連斯基在競爭總統期間受到寡頭商人科洛莫伊斯基的支持，因此許多人擔心他將會成為一個傀儡總統，受到科洛莫伊斯基的控制，而後者因可能涉嫌洗錢和金融欺詐受到美國調查。

但事實證明，他比那些懷疑論者所認為的更獨立，例如，包括拒絶允許烏克蘭商業銀行PrivatBank重新私有化，該銀行為在國有化之前為科洛莫伊斯基擁有。

另一方面，烏克蘭的腐敗根深蒂固。人們擔心新的反寡頭法律可能被用來限制一些寡頭，而不是另外一些。

有西方官員認為，針對澤連斯基的主要對手、也是他的前任波羅申科（Petro Poroshenko）的腐敗指控是出於政治動機。

澤連斯基試圖就烏克蘭東部衝突與俄羅斯談判以找到解決方案，該衝突已經導致14萬多人死亡，但也只取得了有限的成功。

雖然進行了一些戰俘交換，並實施了部分和平進程，即所稱的「明斯克協議」，但卻沒有突破。整個2020年，他的支持率步步下降。

澤連斯基隨後採取了更強硬的立場，希望能加入歐盟和北約軍事同盟，此舉注定會激怒俄國總統普京。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澤連斯基曾受到寡頭商人科洛莫伊斯基的支持

但柯柳奇科夫斯卡說，直到最近幾天，對許多烏克蘭人來說，澤連斯基對該國東部衝突和與俄國關係方面的言論還是太膽怯。

隨著戰鼓聲越來越響，他宣佈了一個和平日，並繼續強調他希望以外交手段來解決危機，儘管烏克蘭報告前線違反停火的行為迅速增加。

柯柳奇科夫斯卡表示，澤連斯基不願談論戰爭話題、戰事或是任何與軍事有關的主題，他對這一話題感到不自在，他也不願意在公開言論中談論這些。

他還對美國和其他西方國家政府每日發出的俄國攻擊一觸即發的警告有看法，稱美國的宣傳策略「對烏克蘭來說（代價）非常昂貴」。

但柯柳奇科夫斯卡說，澤連斯基2月19日在慕尼黑安全會議上發表的講話標誌著政策的重大轉變，也讓她從懷疑者變成了粉絲。

澤連斯基的講話從他走訪了該國東部幾天前被導彈擊中的一所幼兒園開始。他說，「當炸彈坑出現在一個學校的操場時，孩子們會問：『世界忘記了20世紀的戰爭嗎』？」

他告訴西方的外交和國防精英們說，「冷漠讓你成為同謀」。他提醒他們，15年前正是在同樣的安全會議上，普京拒絶遵從以美國為領導的國際秩序，並堅持俄羅斯的復興與崛起。

他問道：「（對此）世界是如何回應的？綏靖」。

柯柳奇科夫斯卡說，之前從未有任何烏克蘭領導人對西方這樣直言不諱。「對我而言，為澤連斯基引以自豪的時刻是他在慕尼黑安全會議的精彩演講」。

「正是那時，許多澤連斯基的政敵決定現在不是爭吵和衝突的時候，」她說。

圖像加註文字， 澤連斯基周六在基輔別具一格的克米拉米屋（House of Chimeras）前

西方情報部門稱，澤連斯基的名字是俄國軍隊刺殺名單上的第一個。他說，他的家人則排在名單的第二位，但他和他家人都還在烏克蘭。

澤連斯基在總統府外，以及對面別具一格的克米拉米屋（House of Chimeras）前的一段自拍視頻可以證實他人就在基輔。

對此，英國作家本·猶大在推特上寫道：「如果你告訴我們許多居住在柵欄區（the Pale，指俄羅斯帝國中猶太人的定居區）的曾祖父母們，一位猶太人將成為反對俄國入侵的烏克蘭戰爭領袖，他們會難以置信地睜大眼睛」。

柯柳奇科夫斯卡表示，當然，他是一名演員，「我不知道這是否是他的真實本色。但無論怎樣，它正在起作用。」

柯柳奇科夫斯卡還說，也許是他的演講稿起草人進入了狀態。他們畢竟來自娛樂行業。但就算網飛大片寫得好，跟總統演講還是兩碼事。

烏克蘭仍然面臨強大的困難，俄國入侵部隊龐大，而且設備精良。但澤連斯基，這位現年44歲的法律畢業生、一名政治新手找到了幫助提振烏克蘭士氣的聲音。

麥格菲說，她的一位好友剛剛寫道：「澤連斯基突然膽量劇增」，「而這也真正反映了此時此刻（人們）對他的態度。」