俄羅斯入侵烏克蘭 中國撤僑仍無動靜 「公民遇到實際困難」

30 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在日內瓦的聯合國人權理事會就俄羅斯入侵烏克蘭舉行會議，中國外長王毅發表視頻講話。戰事持續至今，中國沒有撤僑消息。

俄羅斯入侵烏克拉的戰爭自 2月24日開始至今已經進入第五天，籠罩在戰爭陰影下的中國在烏克蘭公民「遇到實際困難」。

這是中國駐烏克蘭大使館最新發出的「對全體在烏公民的呼籲」中的表述，但中國駐烏克蘭大使館沒有具體說明究竟是什麼實際困難。

烏克蘭戰事持續，中國大使館已經多次警告在烏的中國公民局勢危險，卻至今既沒有官方組織的從烏克蘭的直接撤僑行動，也沒有官方從烏克蘭周邊國家已經撤僑的報道。

中國駐烏克蘭大使館最新在2月28日發出的「中國公民自烏克蘭入境周邊國家提供協助的通知」，也只是告訴在烏克蘭的中國公民「據悉，當前烏克蘭與鄰國摩爾多瓦、羅馬尼亞、斯洛伐克、匈牙利、波蘭邊境通關正常。上述各國對自烏克蘭入境人員給予通關便利。」

中國在2014年從伊拉克撤僑和2011年從利比亞撤僑，都曾被中國官方媒體宣揚為「祖國強大後盾」的典範。

那麼，這一次烏克蘭遭遇俄羅斯入侵，戰火紛飛幾天之後，在烏克蘭的中國公民為何沒有像過去兩次一樣享受「祖國」大規模撤僑的待遇呢？

迄今沒有撤僑，北京駐基輔大使館的工作已經招來批評。

不滿聲音之外也有人提出疑問：中國實行嚴格的新冠病毒「清零」政策，如果大規模將公民接載回國，又如何保證病毒被擋在國門之外？

28日登陸中國駐烏克蘭大使館網站首頁，上面依然沒有對戰局的相應領事提醒和建議，相關內容要點擊領事服務。

大使致信同胞：「等安全了再走」

圖像來源，China Embassy in Ukraine 圖像加註文字， 中國駐烏克蘭大使館首頁上沒有對戰局的相應領事提醒和建議，相關內容要點擊領事服務。

在此之前，針對外界質疑中國駐烏克蘭大使已經離開基輔的傳言，中國駐烏克蘭大使範先榮在27日發表了一封公開信，稱「黨和政府始終掛念著同胞們的安全。這幾天，我接到的國內指示最多的就是囑咐要保護好咱們自己的同胞。」

「中國共產黨的初心和使命就是人民，現在民眾有了困難，怎麼可能看著不管！」

「但是，目前的安全條件確實還不是所有的地方都具備。大家想想，空中不時有導彈，地上不時有爆炸和槍炮，兩軍之間正在進行交戰。」

範先榮在公開信中說，「所以，我們一定要等安全了再走。」

信中還說，「等待不是被動的，哪個地方具備條件，哪種方式最為安全，我們就會去做。」

在過去的幾天中，印度駐烏克蘭大使館已經安排了五次飛機從烏克蘭周邊國家撤出僑民。印度大使館的推特表示，烏克蘭政府非常支持撤僑行動，提供火車供民眾出境。而印度安排了航班從周邊國家包括羅馬尼亞、匈牙利等接載公民回國。

波蘭駐華大使館最新發表公告，為在烏克蘭的中國公民提供便利，入境波蘭無需簽證，可在波蘭境內停留15天。

來自中國官方媒體的最新撤僑消息是，「除包機撤僑外，還在協調中國公民以其他方式離開」。

俄羅斯入侵烏克蘭之前，包括英國、美國在內的西方國家早就呼籲國民離開烏克蘭，而中國遲遲未有發出警告。

中國國旗和紅色標記

在入侵第一天時，中國駐烏克蘭大使館曾要中國公民在車身醒目處貼出中國國旗。不過25日，大使館的通知改成了「不要有紅色標識」。現在這一通知中已經改成，」不要隨意亮明身份及展示具有識別性的標識「。

中國駐烏克蘭大使館的這一用詞改動，甚至被問到了中國外交部的例行記者會上。

評論人士提出的問題是，為什麼中國外交界人士會有國旗能夠防身的錯覺？

中國駐烏克蘭大使館在25日要求在烏公民人員登記，登記時間截止到當地時間2月27日周日晚12點，登記人員須持有中國護照或旅行證（含香港特區護照、澳門特區護照、台胞證，無護照人員須持有中國國內身份證）。