俄羅斯入侵烏克蘭：中國學者罕見發聲，警告世界恐再次「走上不歸路」

斯影

BBC中文

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2月26日，在比利時布魯塞爾，一名抗議者手持橫幅，呼籲立即向烏克蘭提供援助。

俄羅斯入侵烏克蘭後， 遭國際社會唾棄。但到目前為止，中國拒絶譴責羅斯的侵略行為，甚至在官方場合避免使用侵略一詞。 在中共嚴格控制的公共空間內， 也幾乎是一邊倒地支持普京（普丁）政權， 為俄羅斯辯護，指責美國及其盟國借支持烏克蘭加入北約挑釁莫斯科。

但近日， 五位中國著名歷史學者罕見發表聯署信，譴責俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，並表達對烏克蘭人民的同情，呼籲反戰。

「無論俄羅斯有千種理由，萬般借口，以武力入侵一個主權國家都是對以聯合國憲章為基礎的國際關係凖則的踐踏，是對現有國際安全體系的破壞，」幾位中國歷史學教授寫道。

「歷史上的巨大災難往往源於局部衝突。」

香港大學歷史學教授徐國琦是其中一位簽署者。他在BBC中文的訪問中直截了當地指出，「侵略就是侵略，不能指鹿為馬」。

簽署公開信的還有南京大學歷史學院教授孫江、北京大學歷史學系教授王立新、清華大學歷史系教授仲偉民和復旦大學歷史系教授陳雁。

「不歸路」

目前，中國與俄羅斯的關係密切，與烏克蘭也有緊密的經濟往來。北京至今沒有公開譴責俄羅斯的侵略行為，甚至避免使用「入侵」一詞，而多用較委婉的辭令督促各方對話。許多官方媒體在報道中採取了較為親俄的態度，對烏克蘭方面的支持則較為少見。

與此同時，在受到嚴格審查的中國社交媒體上，親俄反美的情緒以及對烏克蘭女性的調侃大量出現。許多民眾站在俄羅斯一邊，指責美國及其盟友利用烏克蘭加入北約這一訴求挑釁羅斯。

「我們希望呼籲理性、呼籲良知，也呼籲大家走出狹隘的民族主義的陷阱」，徐教授說。

五位教授在公開信中表示，「連日來，互聯網即時直播戰況：廢墟、炮聲、難民……烏克蘭的傷口深深地刺痛了我們。作為曾經飽受戰爭蹂躪的國家，家破人亡、餓殍千里、割地賠款……，這些苦難和恥辱鑄就了我們的歷史意識，我們對烏克蘭人民的痛苦感同身受。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港大學歷史學教授徐國琦（左）

徐國琦教授專門研究第一次世界大戰。他形容一戰是歐洲大國「夢遊般地走進戰爭」，而一旦戰爭打響，就是一條不歸路。

他說，一戰開始時，年輕人覺得好像是場成人禮，大家踴躍報名參軍，覺得到當年感恩節就能回來了。但沒想到，戰爭持續了數年，導致包括德意志帝國的四大帝國瓦解，大英帝國和法蘭西共和國兩大強國開始走下坡路。

「戰爭的走向不是以領導人的意志為轉移；不是以一個國家有多少原子彈、導彈和部隊所決定」，徐國琦教授說。

他還引述二戰等歷史進行詮釋。1941年日本向美國不宣而戰，偷襲珍珠港，以為能夠得逞，結果日本成為世界上唯一一個遭受兩顆原子彈襲擊的國家。再比如1979年前蘇聯入侵阿富汗，十年後蘇聯解體。

「我們覺得，如果在21世紀還回到18世紀那種野蠻戰爭，去侵略另一個國家，這對人類文明來說是不可以接受的。作為歷史學者來說，我們認為那一頁已經翻過去了。但是歷史在重演。今天的重演就有可能導致第三次世界大戰，走上不歸路。」 徐國琦教授說。

他與四位歷史學者在公開信中呼籲，「我們堅決支持烏克蘭人民保家衛國的行動。我們擔憂俄羅斯的武力行為將導致歐洲乃至整個世界局勢的動蕩，引發更大範圍的人道主義災難。」

這份公開信受到法國歷史學者顧德明（François Godement）的讚賞。他在推特上稱幾位教授是「中國歷史學家的驕傲」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭俄羅斯危機：中國角色為何重要？

「如果都是宣傳機器，還要學者幹什麼」

徐國琦說原本希望公開信能夠吸引其他學者一起簽署，起到反戰和維護國際慣例的想法，但沒想到很快遭到封殺。

幾位教授也遭到攻擊。

在社交媒體微博上，仍可以看到民眾對幾位教授的批評。目前擁有超過155萬粉絲的熱門時事博主「帝吧官微」貼文表示：「今天美國海軍還在挑釁我們，把軍艦從台灣海峽開過，你們為什麼不發表態度呢？...... 如果反戰、反霸權，請不要選擇性的發表態度，不然會讓人反感，甚至有點傳謠的感覺。」

截至28日，該貼文獲得1萬人點讚，超過600人轉發。貼文下不少留言稱幾位教授是「奸細」、「叛徒」、「顏色革命」等。其中一位說，「反戰不反美，心裏必有鬼」。

徐教授說，「民族主義導致了20世紀一系列戰爭和衝突，一戰、二戰都是在狹隘的民族主義之下造成的。狹隘、盲目的民族主義不僅對中國，對所有國家都有風險。」

中國大陸的學術環境近幾年來飽受非議，不時有教授因發表言論而遭受處罰，學生舉報老師的事件也時有發生。當問到是否有此擔憂時，徐教授說：「我們當時的出發點就是，在一片喧囂之中，我們歷史學者應該有一點自己的獨立思考，思考最後的結果對我個人來說不是考量，對他們來說，我想也應該是這樣。」