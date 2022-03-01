烏克蘭俄羅斯局勢：美國下令驅逐12名俄羅斯駐聯合國外交官

烏克蘭俄羅斯局勢：美國下令驅逐12名俄羅斯駐聯合國外交官

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vasily Nebenzya）周一（2月28 ）表示，美國已下令驅逐12名俄羅斯駐聯合國外交官。

他在一場記者會上通過電話得知了這一消息。