BBC News,
中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
烏克蘭俄羅斯局勢：美國下令驅逐12名俄羅斯駐聯合國外交官
你的器材不支持播放多媒體材料
烏克蘭俄羅斯局勢：美國下令驅逐12名俄羅斯駐聯合國外交官
29 分钟前
俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vasily Nebenzya）周一（2月28 ）表示，美國已下令驅逐12名俄羅斯駐聯合國外交官。
他在一場記者會上通過電話得知了這一消息。
熱播
3:27
視頻,
烏克蘭俄羅斯局勢：俄羅斯媒體不能講「入侵」，普京的核威脅到底是真是假？
, 節目全長 3,27
2022年2月28日
2:04
視頻,
烏克蘭俄羅斯局勢：油庫爆炸毒氣漫天，難民湧向邊境
, 節目全長 2,04
2022年2月28日
1:17
視頻,
烏克蘭俄羅斯危機：中國角色為何重要？
, 節目全長 1,17
2022年2月24日
2:08
視頻,
烏克蘭俄羅斯局勢：俄羅斯民眾如何看待普京出兵
, 節目全長 2,08
2022年2月26日
3:18
視頻,
烏克蘭俄羅斯危機：烏克蘭為何成為俄羅斯與西方之間的衝突前線
, 節目全長 3,18
2022年2月25日
5:52
視頻,
烏克蘭局勢：造成這場危機的六大因素
, 節目全長 5,52
2022年1月25日
10:17
視頻,
德約科維奇獨家專訪：堅持不打疫苗，寧願繼續錯過法網溫網
, 節目全長 10,17
2022年2月16日
2:29
視頻,
烏克蘭俄羅斯局勢：美國下令驅逐12名俄羅斯駐聯合國外交官
, 節目全長 2,29
29 分钟前
5:55
收聽,
新中國是哥倫布發現的？台灣出版《激辣中國》風波始末
, 節目全長 5,55
2022年2月26日
1:05
視頻,
烏克蘭俄羅斯局勢: 俄多地舉行反戰遊行，「我們都有烏克蘭的親戚和朋友」
, 節目全長 1,05
2022年2月25日