烏克蘭戰局：核戰爭威脅有多大？

戈登·科雷拉（Gordon Corera）

BBC安全事務記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯無人駕駛核潛艇在水下執行任務，俄通社-塔斯社截圖

俄羅斯總統普京下令將包括核武器在內的俄羅斯「威懾力量」置於「特別戰鬥任務狀態」，不過這究竟是什麼意思？

西方分析人士表示，其含義這並不完全清楚，英國官員表示，普京的說法並不符合他們所了解的俄羅斯核武器警戒級數。

有些人認為普京的命令是從最低層級的「持續警戒」（constant），向上拉高一級為「提高警戒」（elevated），而尚未進入更高的「軍事戒備」（military danger）和「完全/最高戒備」（full）層級，但這也不能完全確定。每提高一層級的警戒就代表距離動用武器更接近一級。

但是很多人將這一動作解釋為主要是一種公開表態和示警訊息，而不是真的意圖要使用核武器，因為普京很清楚知道如果真的做的話將會受到西方的核報復。英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）就表示，他相信俄羅斯上述宣佈，威脅用意的成份較大。

但這並不代表不存在任何風險，必須要密切觀察烏克蘭戰局發展。

有什麼新的警告？

上周，普京用比較含糊的語氣警告，如果任何國家干預俄羅斯的計劃，他們會面臨「前所未見」的後果，這被廣泛解釋為警告北約不要直接軍事介入烏克蘭戰事。

北約一直清楚表明不會直接軍事介入烏克蘭，因為那麼做會挑起和俄羅斯的直接衝突，又可能會進一步升級為核戰。

普京周日宣佈的「核威懾力量特別戒備狀態」的發言，比他之前的警告要更直接，更公開。

為什麼要發出新的警告？

普京表示，這是為了回應「挑釁意味的言論」。克里姆林宮周一表示，這裏指的是西方國家官員的發言，包括了英國外相特拉斯（Liz Truss）所發表的與北約可能發生的衝突和對抗。西方官員也相信，普京可能對烏克蘭誤判情勢，因此才會發出新的警告。

普京可能低估了在烏克蘭戰場上會面臨到這麼多抵抗，他可能也低估了西方會團結發動強烈制裁回應，這迫使他使出新的選項，發表更強烈的談話。

「這顯示出憤怒、沮喪和失望，」一位退休不久的英國將領告訴我。

美國駐聯合國大使琳達·托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示，普京所用的語言是為了要為發動烏克蘭戰爭辯解，試圖將俄羅斯描繪成受到威脅，試圖自我保護的一方，而不是侵略者。

從這一方面來看，核警告是向自己人民強調上述觀點的一個方式。從另一方面來看，普京擔心西方計劃向烏克蘭提供軍事協助，想要警告他們不要做太多。

還有一個論點就是，普京擔心受到制裁，他在講話中說到，西方國家制裁是為了引發俄羅斯國內騷亂，迫使他的政府垮台。但整體來說，普京關於核威懾力量的講話還是要警告北約，如果直接介入會引發局勢升級。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭俄羅斯危機：俄烏衝突的核戰爭風險有多大？

風險有多大？

就算普京的威脅只是一個警告，而沒有任何現階段動用核武器的意圖，但如果任何一方錯誤解讀對方信息，或局勢失去控制，仍然存在誤判的風險。

其中一個擔心是普京被孤立而脫離民心，身邊只有少數人願意跟他講真話，一些人擔心他的判斷力可能會變得無法捉摸，但是有些人希望就算真的如此，他底下的其他人或許可能不願意執行他的命令。核衝突的風險或許上升一點，但仍然算低。

西方如何反應？

到目前為止，西方政府非常謹慎，在言語和行動上都沒有進一步升級。美軍有自己一套防禦警戒級數，被稱為「Defcon」（戰備等級），白宮新聞秘書珍·普薩基（Jen Psaki）表示，目前「沒有理由改變」其核警戒等級。

英國擁有核武潛艇，但不太可能發表公開信息，用意似乎是將俄羅斯發言當成威脅或說氣話，而避免因為太認真或採取任何可能會引發俄羅斯反應的行動而導致緊張升高。

西方國防官員表示，目前這還不是一場核危機，而且也不能讓它成為核危機。

西方知道俄羅斯的行動嗎？

英國國防大臣華萊士對BBC表示，英國尚未看到俄羅斯核武器姿態有任何改變，情報部門確認，將密切觀察未來動向。

在冷戰期間，西方國家為了觀察莫斯科核武器動向，創建了龐大的情報機器，分析衛星圖片、通訊攔截和其他情報來源，尋找各種行為改變的跡象，例如凖備武器或轟炸機人員，以提前示警。