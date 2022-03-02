烏克蘭戰火：俄羅斯被制裁，澳大利亞指責中國救援

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 澳大利亞總理莫里森說中國在這個時候放鬆對俄貿易限制不可接受，是向俄羅斯伸出了救生索。

俄羅斯軍事入侵烏克蘭招致廣泛國際譴責，澳大利亞高調譴責俄羅斯的同時也對中國發出批評，令已經在惡化的澳中關係再次成為關注點。

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）周日（2月27日）在記者會上說，澳大利亞要同北約，美國和英國一起向烏克蘭提供殺傷性武器，幫助烏克蘭抗擊俄羅斯。

俄羅斯出兵烏克蘭後立即面對來自西方國家的全方位制裁，但中國卻（2月24日）宣佈允許俄羅斯全境小麥進口。

隨後莫里森說，中國在這個時候放鬆對俄貿易限制「不可接受」，是向俄羅斯拋出了「救生索」。

多年來中國一直是澳大利亞小麥的主要進口國。不過今年來隨著兩國關係惡化，澳洲對中國的穀物出口受到嚴重影響，特別是大麥出口。

2020年5月，中國開始大幅度提高自澳洲進口大麥的關稅，之前中國一直指澳洲對中國搞傾銷，政府補貼出口。

海空監視爭議

不久前，澳大利亞和中國還就海空監視發生爭議。

澳大利亞還就中國軍艦用「武器級」激光照射澳大利亞飛機照射事件對中國發出批評。澳洲國防部說那次事件發生2月17日，當時中國的艦船在澳大利亞北部阿拉法拉海（Arafura）海航行。

圖像來源，BOEING/MARIAN LOCKHART 圖像加註文字， 波音P-8A海神偵察機是一種被用來執行海上巡邏，偵察和反潛作戰的飛機

當時兩艘中國軍艦在阿拉法拉海航行，其中一艘向澳大利亞軍用飛機發出激光束。之後那兩艘中國軍艦穿過澳大利亞和巴布新幾內亞之間的托雷斯海峽（Torres）進入珊瑚海。

澳大利亞國防部表示，這種行為能夠危及澳大利亞軍人的安全和生命，此類行為不符合專業軍事人員應有的標凖。

莫里森2月21日表示已經要求中國政府對解放軍海軍艦艇上述所謂的「危險」，「魯莽」的行為做出解釋。

同一天，中國外交部發言人回應指澳大利亞發佈的消息不實。中國外交部發言人汪文斌說，中方艦船在公海海域正當合法航行，並「敦促澳方尊重中方艦船依據國際法在相關海域享有的合法權利，停止惡意散佈涉華虛假信息」。

澳大利亞國防部聲明說，一架攜帶武器和潛艇探測傳感器的波音P-8A海神偵察機被來自中國軍艦發射的激光束照射。

澳大利亞媒體報道說，過去也曾發生類似的激光照射事件，情報官員指肇事者是小型中國船隻。

波音P-8A海神偵察機是一種被用來執行海上巡邏，偵察和反潛作戰的飛機。去年年底美國海軍一架同類型偵察機飛過台灣海峽，受到中國軍方指責。

據中國智庫「南海戰略態勢感知」消息稱，去年11月29日，美國海軍1架P-8A反潛巡邏機從日本起飛自南向北穿越台灣海峽。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國放鬆從俄羅斯的小麥進口受到澳大利亞的批評。澳大利亞是對中國小麥出口的主要國家。

中國官媒《環球時報》報道說，美軍P-8A偵察機穿越台海是針對解放軍在那裏的巡邏活動的反應，但美軍偵察機在台海頻繁飛行，有擦槍走火的風險。

報道還提到美軍的P-8A偵察機曾在2019年6月，2020年6月飛越台灣海峽和靠近海南島附近飛行，對中國海軍的航母和戰略潛艇進行偵察。

澳中關係

去年9月，澳大利亞，英國和美國宣佈組成新的澳英美軍事安全合作伙伴關係（AUKUS）。三國的聲明說，新安全合作旨在維護國際和平和秩序，並且保護他們在印太地區的共同利益。

澳，英，美的軍事安全合作伙伴關係的一個重要內容就是澳大利亞在英國和美國的幫助下建立一直核潛艇部隊。

但中國指責澳大利亞同英國和美國組成的安全聯盟，作為美國主導的印太聯盟的一部分，嚴重破壞了地區和平，加劇了軍備競賽。

當時中國官方小報《環球時報》說，澳大利亞「在中美戰略博弈中奉行對美一邊倒政策，生生把自己搞成了中國的對手」。

多年來中國一直是澳大利亞最大的貿易伙伴。但近年來一系列爭議導致澳中關係惡化。

2018年澳大利亞出於對中國影響力的擔心，開始限制外國投資者購買農業用地和投資電力基礎設施建設。2019年澳大利亞在中國的華為公司參加該國5G網絡建設上質疑華為技術構成國家安全威脅。

2020年全球疫情期間澳大利亞出台新規則限制外資收購澳洲公司。英國《金融時報》報道認為，澳洲擔心在疫情導致經濟放緩，專制政權的國有企業乘虛而入。另外疫情期間，澳洲總理莫里森敦促世界衛生組織加強對中國的病毒溯源調查也令中國不滿。