烏克蘭危機：拜登發表國情咨文講話 稱「自由將戰勝暴政」

27 分钟前

圖像來源，Reuters

美國總統拜登（Joe Biden）在國會發表了他任內的首次國情咨文演講。他稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）低估了西方對烏克蘭戰爭的反應。

他說：「（普京）遇到了一堵他從未預料或想象過的力量之牆。他遇到了烏克蘭人民。」

拜登表示，普京在俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動中「嚴重失算」。

「獨裁者必須付出代價」

拜登在國情咨文演講中表示，普京應「獨自承擔」入侵烏克蘭的責任，並誓言這位俄羅斯領導人「將在長時間內付出持續的高昂代價」。

他補充說，普京政權是由寡頭和其他腐敗官員支撐的，「他們從這個暴力政權中騙取了數十億美元」。

他承諾將與歐洲盟友合作，扣押俄羅斯的遊艇、飛機和其他奢侈品。

「我們會針對你的不當之利，」他說。

拜登還表示，美國和北約已經表明，西方國家與烏克蘭站在一起。

他說，歷史已經證明，「當獨裁者不為其侵略行為付出代價時，他們就會造成更多的混亂。」

拜登譴責俄羅斯「有預謀和無端」的攻擊，並誇獎與美國站在一起的「熱愛自由的國家」聯盟。

「普京錯了，我們凖備好了，」他說。

美國目前承諾對烏克蘭提供哪些支援？

拜登在國情咨文中提及過去七天美國和其它國家對烏克蘭所提供的支援措施。

以下是美國迄今為止所做的承諾：

向烏克蘭提供價值3.5億美元（2.63億英鎊）的武器

提供價值5400萬美元（4100 萬英鎊）的人道主義援助物資

從全球Swift系統中踢出選定的俄羅斯銀行

限制俄羅斯央行在外匯市場上捍衛盧布

成立"跨大西洋多邊工作組"，凍結和扣押俄羅斯寡頭的資產

對俄羅斯擁有和運營的飛機關閉美國領空

白宮還要求國會在未來幾個月額外提供64億美元（48 億英鎊）的緊急援助。