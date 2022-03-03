烏克蘭戰局：普京的誤判可能讓他更加孤注一擲

約翰·辛普森（John Simpson）

BBC世界事務編輯

17 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 烏克蘭一位女性在俄國的入侵中受傷。

普京沒想到烏克蘭在交戰的第一周抵抗如此猛烈，或者說要比他將軍們向他所保證的激烈得多。但目前戰爭仍處於初期階段，它很可能會是一場非常可怕的戰爭。

普京原來肯定是希望在俄羅斯軍隊入侵幾天之內，基輔就淪陷。

他當然會預料到西方國家（對此）既感到害怕又會產生分歧，但也將不得不接受他重新收回這一他所說的歷史上就屬於俄羅斯一部分的領土。

但這些都沒有發生。事實證明，烏克蘭是個棘手的問題，而西方國家的反應，尤其是德國，要比他原來想象的強烈得多。俄國經濟已經遭到重創。

而普京的一個大國朋友中國，現在似乎也擔心西方憤怒高漲有朝一日可能會轉向中國 - 屆時中國經濟可能會嚴重受損。中國已經開始對俄國入侵保持距離。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 基輔電視塔被炸

相比之下，北約的力量有可能會加強。芬蘭和瑞典最終會雙雙加入北約以尋求保護。

普京挑起這場戰爭部分原因是想阻止有朝一日烏克蘭加入北約，但他可能會發現俄國西北邊境會出現更多北約成員國。

這些對普京而言都是重大的挫折。它們是源於普京自己的誤判，他在新冠隔離期間自己做出的判斷。（那時）他只見少數幾位有限的顧問，我們可以想象他們只會告訴普京他想聽到的話。

而現在，他將不得不尋求新的選擇。但普京在遭到回絶時總是拒絶後退。他將會更有力地反擊 - 而且他有反擊的武器。

烏克蘭駐美國大使稱，俄國軍隊已經使用了燃料空氣炸彈或熱壓彈 - 也就是人們所說的「真空彈」 ，其原理是通過吸收周圍氧氣而產生高溫和高壓爆炸，殺傷力更強。

雖然，大使們會在這種時候發表過激言論，但事實是我們已經看到了俄羅斯在前往烏克蘭途中運載的高壓彈火箭發射器的視頻。分析人士說，它們被廣泛使用可能只是時間問題。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 被燒燬的裝甲車

還有照片顯示，俄軍在哈爾科夫對平民已經使用了疑似集束彈。它們在爆炸時所釋放的所謂「小炸彈」會給大範圍內的任何人造成非常可怕的彈片殺傷。

2008年的一項國際公約已經禁止使用集束彈，但俄羅斯並未簽署協議，並聲稱他們是根據國際人道法使用集束彈的。但哈爾科夫人肯定不同意俄國的說法。

普京從未對使用極端危險武器表現出過內疚和不安。

2006年，據信是普京簽署了使用放射性釙毒殺前克格勃（KGB）特工亞力山大·利特維年科（Alexander Litvinenko）的。

2018年，普京也很可能首肯讓俄國情報部門使用神經毒氣諾維喬克（Novichok）在英國的索爾茲伯里對另一位叛逃者謝爾蓋·斯克里帕爾（Sergei Skripal）下毒手的。

但斯克里帕爾僥倖沒有死，而英國一名普通女性斯特奇斯（Dawn Sturgess）卻因為之後意外接觸到這種致命物質而身亡。

普京似乎不會擔心會給完全無辜平民所帶來的危險。

當然，這些計劃（刺殺前俄國特工）都是有針對性的暗殺，跟我們開始看到的烏克蘭的大規模襲擊不一樣。但原則卻是一樣的 - 即如果俄羅斯更廣泛利益受到威脅，平民的性命根本無所謂。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 基輔邊上一座被炸毀的建築。

如果普京在烏克蘭無法得到他想要的，他會凖備使用核武器嗎？有這個可能性 - 但大多數分析人士認為，我們目前還沒接近到那一步。

的確，普京曾惡毒地表示，如果任何人膽敢從外部干涉烏克蘭事務，那他們將會面臨比歷史上任何一次都更加嚴重的後果。

普京經常重申，如果世界不包括俄國，那世界還有什麼繼續存在下去的道理呢？

儘管如此，除非北約出現嚴重誤判，才能導致雙方的核武對抗。

歷史可能會重演 - 1939年，斯大林攻擊芬蘭，並預期芬蘭會在幾天之內崩潰。但卻遭到了芬蘭的反擊，俄國軍隊也付出了血的代價。

最後，這場所謂的冬季戰爭（Winter War）打了100多天才結束。芬蘭雖然失去了一部分領土，但卻仍然保持住了國家的獨立。烏克蘭戰爭至少也有一種類似可能的結局。

現在還只是剛開始，雖然烏克蘭到目前為止還在頑強抵抗，但並不意味著它能長期頂住俄羅斯的強大攻勢。