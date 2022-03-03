烏克蘭危機：禁飛區為何讓西方避之則吉

46 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 俄軍連日向烏克蘭多處地點發動空中攻勢，但烏軍也聲稱擊落了一些俄軍飛機。

「烏克蘭人在絶望地向西方尋求幫助來保護我們的上空，我們要求設立禁飛區。」這是一位烏克蘭女士星期二（3月1日）在一場新聞發佈會上頂撞英國首相約翰遜（Boris Johnson）時慷慨激昂的的陳詞。

達利亞·凱倫紐克（Daria Kaleniuk）說：「烏克蘭的女性和兒童目前處於深深的恐懼中，因為那裏有從天而降的炸彈和導彈。」

縱使俄羅斯對烏克蘭的空襲波及民居，平民百姓死亡數字不斷疊加，沒多少跡象顯示西方有意實施禁飛區。以下是箇中原因。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 達利亞·凱倫紐克（Daria Kaleniuk；右）在華沙舉行的記者會上含淚質問英國首相約翰遜。

禁飛區是什麼？

禁飛區就是一片被指定不許某些飛機飛行的空域。這可以用於保護敏感地域，例如王室住所，或是在體育比賽和大型集會期間在其上空臨時實施。

從軍事層面上講，設立禁飛區旨在制止飛機進入被禁空域，這通常是為了預防攻擊或偵察行為。

而這必須透過軍事手段來執行。這可以是偵察，先發制人地轟擊防禦系統，或將進入禁區的飛機迫降。

在烏克蘭上空實施禁飛區，將意味著武裝部隊——尤其是北約組織（NATO）部隊——在該片空域發現任何俄羅斯飛機時，將與之正面交鋒，必要時開火。

西方為何不會設立「烏克蘭禁飛區」？

北約部隊與俄羅斯飛機或飛行器正面交鋒，背後存在著緊張迅速升溫的風險。

前美國空軍將領菲利普·布里德洛夫上將（Gen Philip Breedlove）對《外交政策》雜誌（Foreign Policy）說：「你不能光說『這可是禁飛區』，你得執行禁飛區。」

布里德洛夫上將在2013至2016年間出任北約歐洲盟軍最高統帥部司令。他說，雖然他支持在烏克蘭實施禁飛區，但這是個非常嚴肅的決定。

「這無異於開戰。要是我們頒布一個禁飛區，我們就得奪取敵軍向禁飛區開火，影響我們禁飛區的能力。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在距離基輔不遠的伊爾平市（Irpin），一處住宅小區遭炮火嚴重破壞。

英國議會下議院國防事務委員會主席托比亞斯·埃爾伍德議員（Tobias Ellwood MP）也支持實施全面或局部禁飛，他促請北約鑒於存在平民傷亡與戰爭罪行嫌疑，予以介入。

但北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）排除了北約介入的可能性。他在星期一（2月28日）對美國全國廣播公司（NBC）說：「我們無意進駐烏克蘭，不論是地面還是空中。」

英國國防大臣華萊仕（Ben Wallace；華禮仕）表明，英國不會在烏克蘭協助執行禁飛區，因為與俄羅斯戰鬥機交火將引發「橫掃歐洲的戰爭」。

華萊仕接受BBC電台第四台晨間新聞欄目《今日》（Today, BBC Radio 4）採訪時說：「我不會挑起歐洲大戰，但我會盡我所能把軍備送到烏克蘭，用盡這些軍備來幫助他們守住寸土寸金，我們會支援他們。」

美國也以類近原因排除設立禁飛區。

許多人對普京此舉的解讀是，這首要是為了公開發出信號，而非真的有意使用此等武器。

然而，一場新的世界大戰終將演變成核戰爭的暗示，即便是如何模糊，在念及平民百姓遭殃的可怖畫面之下，在烏克蘭上空實施禁飛區，機會極其渺茫。

禁飛區從前有被使用過嗎？

1991年第一次海灣戰爭（First Gulf War）過後，美國與盟國在伊拉克劃定了兩個禁飛區，以避免個別民族與信仰群體遭遇攻擊，而這並未獲得聯合國支持。

1992年巴爾幹衝突期間，聯合國通過決議，禁止任何未經授權的軍用飛機進入波斯尼亞領空。