核武庫圖解：俄羅斯和各國的核武器現狀

13 分钟前

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將俄羅斯的核威懾置於「特別」戒備狀態，引起全世界的關注。

但分析人士認為，他的行動或許應被解讀為警告其他國家不要升級對烏克蘭的干預，而不是任何暗示使用核武器的意願。

核武器已經存在了近80年，許多國家將其視為繼續保障國家安全的一種威懾力量。

俄羅斯有多少核武器？

所有關於核武器的數據都是估計的，但根據美國科學家（Federation of American Scientists）的數據，俄羅斯擁有5977枚核彈頭，即可引發核爆炸的裝置，其中包括約1500枚已退役並將被拆除的核彈頭。

在剩餘的將近4500枚核彈頭中，大多數被認為是戰略核武器，即包括彈道導彈或火箭，可以進行遠距離攻擊。這些武器通常與核戰爭有關。

其餘的則是體型較小、破壞力也較小的核武器，它們用於戰場或海上的短程使用。

但這並不意味著俄羅斯已擁有數千枚遠程核武器。

專家估計，目前俄羅斯已「部署」的核彈頭約有1500枚，它們被部署在導彈、轟炸機基地或海上潛艇上。

與其他國家相比如何？

全世界有九個國家擁有核武器，包括中國、法國、印度、以色列、朝鮮、巴基斯坦、俄羅斯、美國和英國。

包括中國、法國、俄羅斯、美國和英國在內的191個國家簽署了《不擴散核武器條約》（NPT）。

根據該協議，這些國家必須減少其核彈頭庫存，並在理論上致力於徹底銷毀這些核彈頭。

自1970和1980年代以來，這份條約已減少了這些國家儲存的核彈頭數量。

印度、以色列和巴基斯坦從未加入《不擴散核武器條約》，而朝鮮在2003年退出了該條約。

以色列是這九個國家中唯一一個從未正式承認其核計劃的國家，但人們普遍認為以色列擁有核彈頭。

烏克蘭沒有核武器，儘管總統普京曾提出相關指控，但沒有證據表明烏克蘭曾試圖獲得核武器。

核武器的破壞力有多大？

核武器從設計層面即是為了造成最大程度的破壞。

破壞程度取決於一系列因素，包括:

彈頭的大小

它在離地面多高的地方引爆

當地環境

但即使是最小的彈頭也可能造成巨大傷亡和持久的後果。

二戰期間，在日本廣島造成14.6萬人死亡的原子彈釋放的能量約等於1.5萬噸TNT烈性炸藥。

而現在的核彈頭釋放能量可以超過100萬噸當量。

在核爆炸的直接影響區，幾乎沒有人能倖存下來。

在一道眩目的閃光之後，會出現巨大的火球和衝擊波，可以摧毀數公里內的建築物和物品。

什麼是「核威懾」？它起作用了嗎？

維持大量核武器的理由是，擁有完全摧毀敵人的能力可以防止對方攻擊你。

一個廣為人知的術語是「相互保證毀滅」（Mutual assured destruction）。

儘管進行了多次核試驗，其技術複雜性和破壞力也在不斷增加，但自1945年以來，核武器從未在戰場上被使用過。

俄羅斯的政策也承認核武器僅是一種威懾力量，並列舉了四種使用核武器的情況：

發射彈道導彈攻擊俄羅斯聯邦或其盟國領土

對俄羅斯聯邦或其盟國使用核武器或其他類型的大規模毀滅性武器

攻擊俄羅斯聯邦的重要政府或軍事場所，威脅其核能力

在國家生存受到嚴重威脅的情況下，使用常規武器侵略俄羅斯聯邦

分析

BBC安全事務記者 戈登·科雷拉（Gordon Corera）

我們該有多擔心？發生核衝突的可能性或許略有上升，但依然很低。

即使普京的威脅是一種警告，而不代表任何當前使用核武器的意願，但如果一方誤解了另一方或事態失控，總是存在誤判的風險。

英國國防大臣本·華萊士（Ben Wallace）對BBC說，到目前為止，英國還沒有看到俄羅斯核武器的實際態勢發生變化。