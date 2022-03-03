蓬佩奧訪台獲頒勳章 中國官媒批民進黨「倚美謀獨」

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圖像來源，Reuters

俄羅斯入侵烏克蘭引發輿論擔憂「今日烏克蘭明日台灣」後，美國總統拜登指派的代表團以及美國前國務卿蓬佩奧兩天內先後抵達台灣訪問。

蓬佩奧訪台

蓬佩奧在3月2日至5日訪問台灣。蔡英文周四（3月3日）上午與蓬佩奧會面，並且頒贈特種大綬景星勳章，感謝他對提升台美關係的貢獻。

據路透社報道，蔡英文稱：「像國務卿蓬佩奧這樣的好朋友來訪，證明了台灣與美國之間的緊密關係。」

蓬佩奧戴著印有美國和台灣旗幟的口罩。他說，他為自己在任時在努力與台灣關係正常化方面取得的成就感到自豪，包括派遣美國官員訪問台灣。

台灣中央社報道，蔡英文稱，蓬佩奧不僅長期支持台灣的國際參與，在任內更為台美關係帶來許多突破，包括解除對台交往限制、對台軍售常態化，以及台美高層互訪層級不斷提高，這些都加深雙方互動合作。

蔡英文還說，近來面對烏克蘭情勢發展，台灣也和美國等民主伙伴合作，參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁，就在幾天前台灣也啟動對烏克蘭的人道救援，台灣和美國共享民主自由價值，希望未來台美可以共同寫下更多民主成功的故事。

蔡英文本計劃於周四上午十點在臉書直播與蓬佩奧的會面，但由於上午台灣各地出現停電，取消了直播。

另外，周三抵達台北時，蓬佩奧將台灣稱為一個「國家」。

蓬佩奧抵達機場與記者對話時稱：「很高興能來到這裏，很久以來，我一直盼望著訪問台灣。」

「我非常期待這次訪問，與你們偉大國家的商人、政府官員和人民見面。」他說。

穆倫訪台

在蓬佩奧到達台灣前一天，美國總統拜登指派代表團抵達台灣。這個代表團由美國參謀首長聯席會議前主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領。

代表團在周三一天內陸續與台灣總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌與國防部長邱國正等人會面。周三晚間，代表團離開台灣。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國參謀首長聯席會議前主席穆倫

路透社報道，穆倫在與蔡英文會面時表示，美國和台灣之間的合作比以往任何時候都更加穩固和廣泛。

「美國將繼續反對任何單方面變更現狀，並將繼續支持以符合台灣人民的願望和最大利益的方式，和平解決兩岸問題，」穆倫說。

「我希望此次與你會面，我們可以向你們、你們的人民，以及我們在該地區的盟友和伙伴保證，美國將堅定地履行自己的承諾。」穆倫說。

蔡英文在臉書上稱，此次訪問「不僅是對台美伙伴關係的重視，更展現台美關係的『堅若磐石』」。

中國反應

對於穆倫一行的訪問，中國外交部發言人汪文斌回應稱，中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移，美方派任何人展示所謂對台支持都是徒勞的。

「中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，慎重處理涉台問題，以免進一步嚴重損害中美關係大局和台海和平穩定。」汪文斌說。

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中國外交部將蓬佩奧的訪問稱為「竄訪」。

中國官媒《人民日報》周四發表評論稱：「對這樣一個以撒謊、欺騙為榮，在位時即聲名狼藉的反華政客，台灣民進黨當局卻『如獲至寶』『高調接待』。」

「這是民進黨當局『倚美謀獨』企圖的又一次充分暴露，只能是一場嘩眾取寵的鬧劇。」評論稱。