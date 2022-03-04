日本前首相在烏克蘭戰爭後表示安全擔憂、提出擁核

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 安倍是迄今為止提及日本擁核的最資深的政界人物

俄羅斯出兵烏克蘭後，日本前首相安倍在電視上的談話觸及日本擁核話題。

擁核在日本一直都是敏感和備受爭議的話題。其中既有歷史原因、也有現實原因。

日本在二戰中曾經出兵海外，至今同亞洲鄰國存在歷史爭議；同時，日本也是世界上唯一遭受過核武器攻擊的國家；再加上，2011年日本又發生福島核電站洩露災難，對日本、地區的影響迄今猶存。

而安倍則是迄今為止提及日本擁核的最資深的政界人物，令這一敏感話題再次特別受到關注。

擁核、棄核與安全？

2月27日，日本自民黨的前首相安倍晉三在電視節目中說，他認為日本應該討論所謂「核共享」政策，即在日本部署並且共同運用美國的核武器，北約組織部分成員國正在執行類似政策。

安倍晉三在富士電視台的節目中說，俄羅斯進攻烏克蘭，「世界的安全如何得到維護？不可把現實的討論視為禁忌。」

安倍提到1994年烏克蘭在蘇聯解體後簽署了「布達佩斯備忘錄」，其中規定烏克蘭放棄擁有核武器，美國，俄羅斯，英國和俄羅斯對其主權和安全做出承諾。

當時簽署布達佩斯備忘錄的還有白俄羅斯和哈薩克斯坦，這兩個國家當時也把從前蘇聯繼承的核武器移交給了俄羅斯。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 二戰後期美軍在日本廣島投擲原子彈，據信當時廣島市35萬人當中約14萬人在原子彈爆炸中死亡

安倍說，現在有人提出疑問，如果當初（烏克蘭）留下部分戰術核武器，結果有會如何？

俄羅斯2014年出兵兼併了克里米亞半島。《華盛頓郵報》報道說，英美對俄軍侵佔烏克蘭的克里米亞袖手旁觀，說明布達佩斯備忘錄已經被破壞。

不擴散條約

1995年日本加入《不擴散核武器公約》，因此日本不能發展核武器。但是，有涉及核能項目的日本政府高級官員一直說，自1980年代建立了鈈增值反應堆核濃縮鈾工廠後，日本就有取得了製造核武器的能力。

觀察人士注意到，日本許多保守派政界人士一直支持日本發展核能項目，因為它具有潛在的軍事價值。

安倍在此次談話中談到加強日美防務能力的時候還提到了中國和朝鮮加強軍備的因素。

《華爾街日報》分析認為，安倍考慮到的戰略壓力除了俄羅斯入侵烏克蘭，還有擔心中國可能武力攻打台灣。

2016年，特朗普在美國總統競選中曾提出過讓日本和韓國擁有核武器的想法。

2009年在朝鮮宣佈恢復核項目後，日本右翼政界人士、曾經擔任過財務大臣的中川昭一發表講話說，日本應該發展核武器，對朝鮮形成制衡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 安倍晉三說，俄羅斯進攻烏克蘭加劇了日本的安全擔憂，因此應該討論日本擁核問題

製造核武能力

日本在國內不同地方儲存的鈈達到9噸，在法國和英國存放了35噸鈈原料。而且日本還有1.2噸濃縮鈾。

通常5-10公斤鈈就能夠製造一件核武器。

中國要求日本放棄他們儲存的大量鈈原料，中國媒體報道說，日本是在無核武器國家中擁有核材料最多的國家，其數量已經遠超其民用需求。