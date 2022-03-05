俄羅斯入侵烏克蘭、蓬佩奧訪台、中國兩會以及本周更多重要故事

7 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭基輔，一名兒童在被導彈損壞的住宅樓外蕩鞦韆（2022 年2月25日）

俄羅斯入侵烏克蘭進入第二個星期，烏克蘭軍民繼續頑強抵抗，總統澤連斯基斯呼籲北約組織要給予更多支持，包括協助在當地實施禁飛區。

北約對這個建議沒有太大反應，但多個西方國家和盟友連日來不斷宣佈將會為烏克蘭提供軍事援助，同時祭出針對俄羅斯、普京和他的親信的制裁，但這似乎沒有令普京動搖，反而聲言會在烏克蘭達成他想要的目標。

另一方面，美國前國務卿蓬佩奧在3月2日至5日訪問台灣，引起北京政府反應，批評美方派任何人展示所謂對台灣的支持都是徒勞。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Reuters

俄羅斯入侵烏克蘭進入第二個星期，烏克蘭守軍頑強抵抗，外界分析普遍認為俄羅斯的進度比預期慢，但總統普京揚言最終將會達成他的目標。

但大家都在問：事態接下來會如何發展呢？

對於俄羅斯來說，最大的戰果莫過於奪取烏克蘭首都基輔，也就是現任總統澤連斯基和他政府的所在地。目前奪取基輔的戰鬥已經打響。

普京總統在過去幾個月時間，已經長期閉門研究俄羅斯軍方所定的佔領並控制烏克蘭這個同屬斯拉夫民族但是親西方鄰國的各類計劃。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭俄羅斯局勢：俄進一步加強媒體管制，前線記者如何看待這場戰爭中的信息戰？

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圖像來源，Reuters

蓬佩奧在3月2日至5日訪問台灣。蔡英文周四（3月3日）上午與蓬佩奧會面，並且頒贈特種大綬景星勳章，感謝他對提升台美關係的貢獻。

據路透社報道，蔡英文稱：「像國務卿蓬佩奧這樣的好朋友來訪，證明了台灣與美國之間的緊密關係。」

蓬佩奧戴著印有美國和台灣旗幟的口罩。他說，他為自己在任時在努力與台灣關係正常化方面取得的成就感到自豪，包括派遣美國官員訪問台灣。

對於穆倫一行的訪問，中國外交部發言人汪文斌回應稱，中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移，美方派任何人展示所謂對台支持都是徒勞的。

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中國一年一度的全國人大和政協會議（即「兩會」）開幕。過去兩年，因受到疫情影響，2020年的「兩會」延期到五月下旬，2021年的會期則大幅縮短。

中國「兩會」聚焦國內議題，外交在人大和政協的會場內鮮少提及。不過，烏克蘭和俄羅斯的局勢受到全球關注，中國扮演的角色也受到各方審視。

另一邊，在西方國家向俄羅斯實施嚴厲經濟制裁之際，中國表示不贊成金融制裁，而且也不會參與相關制裁行動，並強調中俄將開展正常貿易合作，甚至在戰爭爆發後，進一步放開俄羅斯小麥的進口限制。但實際上，兩家中國國有銀行已限制對採購俄羅斯商品的企業提供貿易融資。

在疫情之外，還有哪些新看點，BBC中文為你一一梳理。

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香港政府明言即將在當地進行全民檢測，希望盡快結束當地最新一波疫情，但不少傳染病學專家都認為，當地沒有足夠的隔離設施把確診者隔離，建議在疫情高峰過後才進行全民檢測，說法引起討論。

這包括香港政府的新冠肺炎專家組顧問、香港大學醫學院院長梁卓偉形容，全民檢測最好的時機是在疫情初期進行，但現在已經錯過時機，而接下來最好的時機是在高峰後進行，到時候可以利用全民檢測找出確診者，結束這一波疫情。