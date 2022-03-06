「我的城市正在遭到炮擊，但在俄國的媽媽不相信我」

瑪麗亞·科倫紐克和傑克·古德曼（Maria Korenyuk and Jack Goodman）

BBC國際部(反）錯誤資訊組

13 分钟前

圖像來源，Oleksandra 圖像加註文字， 奧萊克桑德拉（Oleksandra）說，她母親重覆了她在俄羅斯國家電視台上看到的敘事。

炮擊以來，奧萊克桑德拉和她的4隻救援犬一直躲在公寓的浴室中。

「當我聽到第一聲爆炸時，我跑出去把狗從外面的圍欄裏遷回來。人們驚慌失措，汽車也不要了。我也非常害怕，」她說。

25歲的奧萊克桑德拉經常跟住在莫斯科的母親通話。但儘管多次通話，甚至她把自己遭受轟炸家鄉的視頻發給母親，她都無法說服母親相信她所處的危險。

奧萊克桑德拉說，她不想讓父母擔驚受怕。但她開始直接告訴他們平民和兒童正在死亡。

她說，「但即使他們擔心我，他們仍然說它可能是因為意外發生的。俄羅斯軍隊絶不會針對平民。是烏克蘭人自相殘殺」。

烏克蘭人在邊境那頭的俄羅斯有家人和親屬很普遍。但對象奧萊克桑德拉來說的一些人，他們的俄國親屬對俄烏衝突有著截然不同的理解。

奧萊克桑德拉認為，這是因為他們受到嚴格控制的俄國媒體給他們所灌輸的故事原因。

圖像來源，Oleksandra 圖像加註文字， 奧萊克桑德拉的狗是她遭受轟炸時安慰的來源。

奧萊克桑德拉說，她母親（向她）重覆了她在俄羅斯國家電視台上看到的敘事。

「聽到我媽媽逐字引用俄羅斯電視台的說法時真的令我害怕。他們（俄國官媒）正在給人們洗腦。而且人們就相信他們，」她說。

奧萊克桑德拉表示，她父母明白俄軍在烏克蘭有一些軍事行動。但他們說，「俄羅斯人是來解放你們的。他們不會破壞任何東西，他們不會碰你。他們只打擊軍事基地」。

在我們採訪奧萊克桑德拉時，炮擊仍在繼續。由於網絡連接不好，我們不得不改成語音採訪。

「我幾乎忘記了寂靜是什麼感覺。他們不間斷地炮擊，」她說。

但當天在俄羅斯國家電視頻道中，絲毫沒有提及導彈對哈爾科夫居民區的襲擊、平民死亡、或是在排隊領水時4人死亡的消息。

俄國國家電視台為戰爭開脫，並指責它是由烏克蘭的囂張引起的。它繼續把這一行動稱之為「特殊解放行動」。

任何使用「戰爭」、「入侵」或是「襲擊」等詞的俄國媒體都會以在烏克蘭「故意傳播俄軍軍事人員行動的虛假信息」而遭到俄國媒體監管機構的封鎖。

一些流行電視頻道則說，對烏克蘭平民的威脅不是來自俄羅斯部隊，而是因為烏克蘭民族主義者把平民當人肉盾牌。

一些俄國人走上街頭抗議戰爭，但這些抗議活動並未出現在主要的國家電視頻道上。

米哈伊洛是基輔有名的餐館老闆，他沒有時間，也沒興趣去看俄國電視對入侵烏克蘭的報道。

當烏克蘭首都基輔開始遭到炮轟時，他和妻子正忙著如何保護自己6歲的女兒和還是嬰兒的兒子。

圖像來源，Mykhailo 圖像加註文字， 米哈伊洛與父親在開戰前

夜間，他們的孩子被爆炸聲嚇醒並哭個不停。他們全家決定搬到基輔郊區，然後再逃到國外。

他們前往匈牙利，米哈伊洛把妻子和孩子安頓好後又回到烏克蘭西部參與戰爭努力。

他很吃驚一直沒有父親的消息，他父親在俄國城市下諾夫哥羅德附近的一家修道院工作。他給父親打電話，並描述了所發生的事情。他父親回答說這不是真的。沒有戰爭，事實上，俄國人正從納粹手中拯救烏克蘭。

米哈伊洛說雖然他知道俄國宣傳的強大，但當他從父親口中聽到這樣的話時感到崩潰。

「我自己父親不相信我，明知我在這裏，親眼目睹這一切。我媽媽，父親的前妻，也在經歷這一切，」他說。

他解釋說，因為轟炸母親和外/祖母一起躲在浴室裏。

多年來，俄羅斯媒體一直受到嚴密控制，人們不能對俄羅斯以及它在世界上的任何行為持批評態度。

格拉斯哥大學俄國與政治傳播學專家索斯特克博士說，「國家敘事只會顯示俄羅斯是好人」。

她說，「即使他們所講述的第二次世界大戰、偉大的衛國戰爭，俄羅斯也從未真正做過任何錯事。這也是他們現在將不會相信的原因」。

她說，大多數俄羅斯人也不會去尋求其他觀點。她認為，（俄國）對西方高度批評的片面敘事可以幫助解釋為什麼俄羅斯人跟鄰國中的親屬有相反的看法。

「長期以來，批評俄羅斯的人都被視作叛徒或是外國代理人；所有批評者都是為外國工作的代理人。因此，你甚至不相信自己的女兒，」她說。

阿納斯塔西婭的父母住在距離叛軍控制的頓涅茨克共和國20公里處的一個小村莊裏。

雖然該村莊仍由基輔當局控制，但他們家中總是開著俄國國家電視台的頻道。他們甚至把時鐘也撥到莫斯科時間 - 彷佛回到前蘇聯時代一樣。

所以，當2月24日阿納斯塔西婭在基輔被警報驚醒的時候，她知道她父母將會如何反應。

她說，「當我凌晨5點跳下牀，迷迷糊糊，我媽媽是我第一個打電話的人。她很吃驚我給她打電話，但她非常鎮靜，幾乎很漫不經心」。

阿納斯塔西婭是BBC烏克蘭語記者，她10年前搬到了基輔。在她被炸彈爆炸驚醒後擔心，接下來炸彈會擊中哪裏。

圖像來源，Anastasiya 圖像加註文字， 阿納斯塔西婭和她的愛貓已經離開。

阿納斯塔西婭後來又給媽媽打電話，告訴她自己害怕。但媽媽安慰她說，「不要擔心，他們（俄羅斯人）絶不會轟炸基輔的」。

阿納斯塔西婭回答說，他們已經在轟炸了。

當阿納斯塔西婭告訴媽媽有平民傷亡時，她媽媽笑著說，「當烏克蘭襲擊頓巴斯時我們也遇到了這種情況」。

阿納斯塔西婭表示，她一瞬間簡直無法呼吸。聽到她媽媽如此殘忍地這樣說讓她心都碎了。

阿納斯塔西婭認為，這是俄國媒體所塑造的「美化俄國軍隊」的形象之一，稱其讓烏克蘭擺脫納粹統治。多年來，她避免跟父母發生政治爭論，但這次她掛斷了跟媽媽的電話。

我們在阿納斯塔西婭離開基輔4天以後，在她所在的防空洞中採訪了她。她不知道未來會怎樣。