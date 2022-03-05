俄羅斯入侵烏克蘭：3月5日最新情況綜述

49 分钟前

圖像來源，Reuters

自俄羅斯軍隊2月24日清晨，多路入侵烏克蘭以來，烏克蘭各地都爆發激烈戰鬥，俄軍速戰速決的計劃似乎未能實現。國際社會反應強烈，紛紛對莫斯科實施制裁。

現在是烏克蘭3月5日星期六的黎明時分，戰鬥一直持續到第十天。

以下是最新進展摘要

位於第聶伯河與黑海交匯處的烏克蘭城市赫爾松成為首個落入俄軍控制的城市

幾天來，俄羅斯導彈一直瞄凖首都基輔，甚至擊中了公寓樓。一支通過公路向基輔推進的大型裝甲車隊目前停滯不前

位於烏克蘭東北部的第二大城市哈爾科夫也遭到重創，數以千計的居民被迫在地下室避難

南部港口馬里烏波爾仍處於圍困之中，俄羅斯軍隊也正前往另一個港口敖德薩，一旦俄羅斯軍隊佔領這兩個港口將切斷烏克蘭的海上通道

周五，俄羅斯軍隊炮擊歐洲最大的扎波羅熱核電廠數小時，後來佔領了這座核電廠。此舉令歐美領導人感到震驚，他們譴責說，這次襲擊可能引發一場核災難

現已完全停止使用的切爾諾貝利核電站是1986年核事故的發生地，這座核電站現在也處於俄羅斯的控制之下

美國常駐聯合國代表周五表示，俄羅斯軍隊正在逼近烏克蘭的另一個核電廠。她似乎指的是位於基輔以南約200英里的諾烏克林斯（ Yuzhoukrainsk）核電廠。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯議會下議院國家杜馬周五一致通過一項新法律，將傳播有關烏克蘭戰爭的「假新聞」定為犯罪

平民傷亡人數仍不清楚，但聯合國難民署表示，自2月24日俄羅斯入侵行動開始以來，已有超過100萬人逃離烏克蘭，還有數百萬人背井離鄉

美國和歐盟已針對俄羅斯央行、普京及其核心圈子實施全面制裁，並凍結俄羅斯資產。盧布匯率因制裁措施而暴跌，此舉也打擊了俄羅斯的貿易、投資和旅行

與此同時，在莫斯科批准了一項審查烏克蘭戰爭報道的嚴厲法律後，包括BBC在內的獨立媒體公司已暫停在該國的工作；BBC的美國廣播合作伙伴——CBS新聞和ABC新聞亦暫停在俄羅斯的工作

俄羅斯議會下議院國家杜馬一致通過一項法律，散播有關武裝部隊的「虛假」信息將可被判處監禁

Telegram已成為俄烏戰爭雙方的主要信息和虛假信息來源。該消息應用程序現在表示它將阻止俄羅斯官方媒體《今日俄羅斯》 即RT在歐洲使用其服務

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澤連斯基強烈譴責西方繼續拒絶在烏克蘭設立禁飛區

烏克蘭周邊城市目前受到俄羅斯炮擊的巨大壓力，平民目標遭到不分青紅皂白的打擊。儘管俄羅斯繼續從該國北部和東部施壓，但靠近黑海的該國南部城市一直面臨著特別的壓力

烏克蘭總統澤連斯基強烈譴責西方繼續拒絶在烏克蘭設立禁飛區

俄羅斯已禁止Facebook，現在有報道稱俄羅斯還禁止訪問Twitter和YouTube

西方公司繼續從俄羅斯撤離，微軟、三星、路易·威登集團（LVMH）等停止在俄羅斯銷售；許多公司——從三星到Airbnb和卡地亞——都以戰爭為由暫停了對俄羅斯的出口或在俄羅斯的業務

烏克蘭東南部的馬里烏波爾市市長呼籲在他所說的俄羅斯軍隊的「封鎖」中建立一條通往該城的人道主義走廊

圖像來源，Getty Images

新加坡罕見地表示將對俄羅斯實施制裁，以反對莫斯科在烏克蘭的戰爭

世界各地的主要城市舉行了更多的示威活動，以支持烏克蘭及其總統澤連斯基。周五晚上，數千人參加了在格魯吉亞首都第比利斯和捷克首都布拉格舉行的示威活動，澤連斯基通過視頻鏈接向他們發表了講話

在塞爾維亞首都貝爾格萊德，數千人參加了大規模示威活動，支持俄羅斯入侵烏克蘭的行動

俄羅斯總統普京警告反對俄羅斯在烏克蘭行動的人不要通過對俄國施加更多制裁來「讓事態惡化」

一項新的調查發現，絶大多數美國人認為美國應該停止從俄羅斯購買石油和天然氣

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國並不尋求莫斯科的政權更迭。美國參議員林賽·格雷厄姆（Lindsey Graham）周四在推特上發佈明顯呼籲暗殺俄羅斯總統普京的推文引發了俄方的憤怒。

中國官媒略過殘奧委會主席批評戰爭發言

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 國際殘奧委會主席安德魯·帕森斯在冬殘奧會開幕式上發表了批評戰爭的演講，但該段內容被中國官方媒體略過。

國際殘奧委會主席安德魯·帕森斯（Andrew Parsons）在冬殘奧會開幕式上發表了批評戰爭的演講，但該段內容被中國官方媒體略過。

「奧運會和殘奧會期間促進和平的奧林匹克休戰是193個會員國在第76屆聯大上一致通過的聯合國決議。它必須得到尊重和遵守，而不是被違反，」他說道。

但在中國央視的直播中，翻譯員跳過了相關內容，導致漢語同傳一度出現數十秒的停頓。

目前尚不清楚該情況是由於技術原因導致的，還是當局授意進行了審查。

先前國際殘奧委會宣佈禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員參賽，中國官媒對此也未予報道。

在烏克蘭戰爭爆發後，中國一直拒絶批評俄羅斯的入侵行為。

戰爭往何處去？五種可能結局

BBC外交事務記者 詹姆斯·蘭德爾（James Landale）

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在戰爭的迷霧中，很難看清前進的方向。以下是一些未來潛在結果，大多數前景都不樂觀。

1. 短期戰爭

俄羅斯以毀滅性的攻擊加大軍事行動力度，導致數千人死亡。基輔淪陷，烏克蘭總統被殺或逃亡，俄羅斯建立了親莫斯科的傀儡政權。這將是一個不穩定的結果，容易引發反叛和未來的衝突。

2. 長期戰爭

或許更可能的情景是俄軍陷入了困境，士氣低落，後勤保障也不力。他們甚至需要努力保住佔領的城市。隨著時間推移，烏克蘭軍隊變成了有效的反叛分子，而西方繼續提供武器。也許多年之後，俄羅斯最終會離開。

3. 歐洲戰爭

普京可能會派軍隊進入摩爾多瓦和格魯吉亞等前蘇聯共和國，這些國家並不是北約的一部分。誤判和升級也可能出現。如果普京認為這是拯救他領導地位的唯一方法，可能會冒險。如果他感到大勢已去，可能會試圖進一步升級戰事。

4. 外交途徑解決

普京已經同意進行和談。即使沒有取得多大進展，但他似乎至少接受了通過談判達成停火的可能性。如果戰事對普京不利，普京可能會判斷繼續打仗比結束戰爭的羞辱對領導層的威脅更大。

5. 普京下台

這似乎曾是很難想象的。然而，最近幾天世界已發生了變化。如果這場戰爭對俄羅斯來說是災難性的，可能會帶來民眾革命的威脅。如果那些從普京身上受益的人不再認為他能夠捍衛其利益，那麼這樣的結果並非完全天方夜譚。