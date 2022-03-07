俄羅斯寡頭：面臨全球制裁的超級富豪

丹尼爾·桑福德（Daniel Sandford）

BBC新聞內政記者

22 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普京和羅曼·阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）

俄羅斯入侵烏克蘭後，英國、歐盟和美國政府對一些被視為俄羅斯總統普京核心圈子中的億萬富翁實施了毀滅性制裁。

普京多年來一直警告他的盟友，要保護自己免受此類措施的傷害，尤其是在克里米亞被吞併後，俄羅斯與美國和歐盟國家關係惡化的情況下。

不過，儘管一些與他關係密切的人接受了建議，繼續在俄羅斯投資，但還有人將資金投資於海外豪宅和足球俱樂部，他們的公司仍在外國證券交易所上市。

如今他們發現，在現代最全面的經濟懲罰之下，自己要忙著保住資產。以下是我們對其中一些富翁的了解。

阿里舍爾·烏斯馬諾夫（Alisher Usmanov）

估計淨資產：176億美元

制裁方：美國、歐盟、英國

據稱， 烏斯馬諾夫是普京最喜歡的寡頭之一，也是一位富豪。 據《福布斯》稱，他的身家估計有176億美元。他是一名前職業擊劍運動員，歐盟將他描述為幫助總統解決商業問題的「商人官員」。

他出生在烏茲別克斯坦，當時烏茲別克斯坦還是蘇聯的一部分。他經營USM控股公司，是一家涉及採礦和電信的大型企業集團，包括俄羅斯第二大移動網絡MegaFon。

歐盟於2月28日宣佈對他實施制裁，美國和英國也緊隨其後。烏斯馬諾夫回應稱，制裁是不公平的，並表示所有針對他的指控都是虛假的。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2017年，伊戈爾·謝欽（左）和普京。

USM控股公司似乎希望避免歐盟制裁，因為他擁有不到50%的股份。他的超級遊艇迪爾巴（Dilbar）以他母親的名字命名，正在漢堡進行改裝，現在有被扣押的風險。

在英國，他的主要有形投資是房地產。在倫敦，他擁有價值6500萬英鎊的碧奇伍德別墅（Beechwood House），這是一座位於市中心的鄉間別墅。在倫敦郊外的薩里郡，他還擁有一座都鐸式豪宅——薩頓廣場（Sutton Place）。這兩家公司都已被英國當局凍結。

他的商業伙伴法哈德·莫希裏（Farhad Moshiri）是埃弗頓（Everton）的所有者，烏斯馬諾夫的USM、MegaFon和Yota公司是埃弗頓的主要贊助商，有傳聞稱他與埃弗頓的關係更為密切。埃弗頓在周三暫停了贊助協議，而莫希裏先生也辭去了USM董事會成員的職務。

羅曼·阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）

估計淨資產：124億美元

制裁方：沒有

由於切爾西足球俱樂部（Chelsea FC）的巨大成功，羅曼·阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）是俄羅斯最引人注目的億萬富翁之一，但他尚未受到制裁，可能是因為影響力不如普京的其他盟友那麼廣。

他在克里姆林宮的影響力有多大仍是眾說紛紜。一些人表示，他只是被普京總統所容忍，也有人說，兩人關係比這要親密得多。

阿布拉莫維奇強烈否認與普京或克里姆林宮有密切關係，但如果實施制裁，他估計有124億美元的財富受到威脅。周三，他宣佈打算以30億英鎊的價格出售切爾西（Chelsea），據報道，他位於倫敦肯辛頓宮花園的房子正在出售，價值1.5億英鎊。

圖像來源，Kremlin/EPA 圖像加註文字， 2017年，奧列格·德里帕斯卡（右）與普京在一起。

阿布拉莫維奇在上世紀90年代發家致富，是鮑里斯·葉利欽（Boris Yeltsin）總統任期內最早的寡頭之一。他最大的突破是以極低的價格收購了西伯利亞石油公司（Sibneft）。他的資產包括世界第三長的遊艇「月蝕號」（Eclipse），該遊艇上周五正在英屬維爾京群島（British Virgin Isles——附近航行，另一艘巨型遊艇「Solaris」停泊在巴塞羅那。

他近年來開始退出英國。2018年，他決定不再續簽英國簽證，而是使用他新獲得的以色列護照訪問倫敦。他過去會去看切爾西的每一場主場比賽，但現在他很少出現在斯坦福橋。

奧列格·德里帕斯卡（Oleg Deripaksa）

估計淨資產：30億美元

制裁方：美國

普京總統上台時，奧列格·德里帕斯卡（Oleg Deripaksa）非常富有，他的財富峰值約為280億美元，但現在他的身價僅為30億美元。

上世紀90年代，他通過艱苦奮鬥發了財，在一場爭奪鋁工業的惡戰中脫穎而出。美國表示，他涉嫌洗錢、賄賂、勒索和敲詐勒索，並報道稱，他曾「下令謀殺一名商人，並與俄羅斯一個有組織犯罪集團有關聯」。他否認這些指控。

他在2008年的金融危機中遭受重創，需要普京的幫助。2009年，普京總統公開暗示他偷了一支筆，以此來羞辱他。自那以後，他似乎重新贏得了人們的支持，在穆勒的報告中（美國對俄羅斯干預2016年美國總統大選的一項調查），他被稱為與總統「緊密結盟」。

他創建了一家綠色能源和金屬公司En+ Group，該公司在倫敦證券交易所上市，但在2018年受到美國制裁時，他將其持股降至50%以下。當時，德里帕斯卡旗下的Basic Element公司發表聲明，稱制裁「毫無根據、荒唐可笑」。

他擁有薩里郡威布里奇（Weybridge）的漢姆斯通豪宅（Hamstone House），巨大的藝術風格裝飾的房子。自從斯克里帕爾中毒事件後，英俄關係惡化，他一直試圖以1800萬英鎊的價格出售這處房產。他還擁有一艘遊艇Clio，周三還在馬爾代夫。

與許多被制裁的寡頭不同，德里帕斯卡一直直言不諱地表達自己對這場戰爭的看法，並在社交媒體上呼籲和平。「談判需要盡快開始！」他寫道。

伊戈爾·謝欽（Igor Sechin）

估計淨資產：未知

制裁方：美國和歐盟

根據2月28日歐盟宣佈對伊戈爾·謝欽（Igor Sechin）實施制裁時的說法，謝欽與普京的關係持久而深厚。據說，他是普京最信任、最親密的顧問之一，也是他的私人朋友，兩人每天都有接觸。

他的進步是通過無情地推開對手取得的——他在俄羅斯媒體中的綽號是達斯·維達（Darth Vader）。2008年洩露的一份美國大使館電報稱他「如此神秘，以至於有人開玩笑說他可能並不存在，而是一種都市神話，一個妖怪，克里姆林宮為了灌輸恐懼而編造出來的」。2014年，美國對他實施了制裁，他稱這是「完全不合理和非法的」。美國於2月24日宣佈了對他的新制裁。

謝欽在其職業生涯中一直在政界和商界穿插任職，有時還同時在兩個領域擔任高級職位。普京擔任總理時，他是副總理，現在執掌國有石油巨頭俄羅斯石油公司（Rosneft）。

上世紀90年代，謝欽曾與普京在聖彼得堡市長辦公室共事，人們普遍認為他曾供職於令人生畏的情報機構克格勃（KGB），不過他從未公開承認。

在俄羅斯，沒人知道謝欽有多少錢，但在他的第二任妻子奧爾加·謝欽（Olga Sechina）不斷發佈她在船上的照片後，法國人查獲了一艘名為「愛摩爾·維羅」的遊艇，這艘遊艇與他有關。他們後來離婚了。

除此之外，幾乎沒有跡象表明他在海外擁有大量可以輕易被發現財富，而且可能很難追查和凍結他的其他資產。

阿列克謝·米勒（Alexey Miller）

估計淨資產：未知

制裁方：美國

圖像來源，Kremlin/EPA 圖像加註文字， 今年2月，阿列克謝·米勒（右）與普京在一起。

阿列克謝·米勒（Alexey Miller）是普京的另一位老朋友。他的職業生涯也建立在對總統的忠誠之上，他從上世紀90年代就擔任普京在聖彼得堡市長辦公室的外交關係委員會的副手。

自2001年以來，他一直掌管著一家非常強大的國有天然氣公司——俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）。當時的任命出人意料，人們普遍認為他只是在執行前任老闆的命令。2009年，美國駐莫斯科大使曾形容該公司「效率低下，受政治驅動，而且腐敗」。

2014年俄羅斯吞併克里米亞後，米勒沒有受到制裁，但當他在2018年被美國列入制裁名單時，他表示很自豪。「不在第一份名單中。我甚至有點懷疑，也許什麼地方出了問題？但最終還是進名單了。這意味著我們做的一切都是對的。」

他在俄羅斯境外似乎沒有容易被追蹤到的資產，也沒有關於淨資產的信息。

彼得·阿文（Pyotr Aven）和米哈伊爾·弗里德曼（MIkhail Fridman）

阿文估計淨資產：48億美元

弗里德曼估計淨資產：126億美元

制裁方：歐盟

歐盟將彼得·阿文（Pyotr Aven，左）稱為普京總統最親近的寡頭之一，而米哈伊爾·弗里德曼（MIkhail Fridman）則是普京核心集團的使能者。兩人共同創建了俄羅斯最大的私人銀行阿爾法銀行。

穆勒的報告稱，阿文每年與普京在克里姆林宮會晤約四次，稱他「理解普京在這些會晤期間提出的任何建議或批評都帶有隱含性指示，如果他不遵守，阿文將面臨後果」。

2016年，普京警告他們要保護自己的利益免受未來制裁。本周，由於2月28日他們的股票因歐盟制裁而被凍結，兩人退出了他們近10年前創立的LetterOne投資集團。 該集團總部位於倫敦。阿文還辭去了倫敦皇家藝術學院的理事一職。

這兩名商人表示，他們將「對實施這些制裁的虛假和毫無根據的依據進行有力抗辯，並將通過一切可能手段進行抗辯」。

弗里德曼身價約120億美元，住在倫敦勳爵板球場（Lord』s Cricket Ground）旁邊的一棟房子裏，還擁有一處巨大房產，在倫敦北部的阿斯隆豪宅（Athlone house）， 2016年他花費6500萬英鎊買下了這處房產。