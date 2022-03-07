俄羅斯入侵烏克蘭：3月7日最新情況綜述

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 烏克蘭東部城市丘休夫（ Chuhuiv）被俄羅斯炮擊後。烏克蘭政府表示，政府軍已經重新控制了這個城市。

自2月24日開始的俄羅斯入侵烏克蘭行動已經持續到第十二天。BBC中文匯總目前最新局勢如下：

俄羅斯繼續炮擊烏克蘭南部港口城市米科拉夫（Mykolaiv），烏克蘭國防部官員聲稱，部隊已經重新控制了東部城市丘休夫（ Chuhuiv）。

烏克蘭說 ，俄軍繼續炮擊幾個城市的居民區 ，預警俄軍可能會對首都基輔發動全面攻勢。

烏克蘭方面指責俄羅斯殺害平民，周日俄羅斯隊基輔附近地區伊爾平（Irpin）的炮擊中，一位母親和兩個年幼的孩子被炸死。

俄羅斯與烏克蘭之間已經展開了兩輪對話，第三輪談判預計很快舉行。

人道主義安全通道

俄羅斯表示，周一（3月7日）在包括首都基輔在內的多個烏克蘭城市開放新的人道主義走廊，以允許平民撤離。

但烏克蘭表示俄羅斯提議的六條人道主義走廊是 "不可接受的"。

在俄羅斯提案內的四個城市中，只有馬里烏波爾和蘇梅有通往烏克蘭其他地區的疏散路線。所有其他疏散路線都直接通向俄羅斯或白俄羅斯，而白俄羅斯是俄羅斯在戰爭中的一個關鍵盟友。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 烏克蘭人排隊離開基輔附近的丘爾平地區。

烏克蘭方面表示，這樣開放的人道主義走廊不可接受，因為烏克蘭人不會從首都基輔去白俄羅斯，然後再去俄羅斯。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的發言人說，應該允許烏克蘭公民通過烏克蘭領土離開自己的家園。

周末，馬里烏波爾的兩次停火努力都不成功，那裏的居民正面臨著嚴重食物匱乏短缺。

難民問題

烏克蘭人逃離戰火，被聯合國稱為自第二次世界大戰以來歐洲難民人數增長最快的危機。

由於俄羅斯的入侵，目前已有170多萬平民逃離烏克蘭。

歐盟表示，可能有多達400萬人試圖離開烏克蘭。

難民們大多前往西部的鄰國，波蘭邊境當局表示，已經有超過100萬烏克蘭人進入波蘭。

據聯合國的數字，接待烏克蘭難民的國家是：

波蘭：102.7萬

匈牙利：18萬

摩爾多瓦：8.2萬

羅馬尼亞7.9萬

斯洛伐克：12.8萬

俄羅斯：5.3萬

白俄羅斯： 406

聯合國難民署呼籲國際社會對接待烏克蘭難民的國家提供幫助。

戰事影響全球糧食供應

世界最大的化肥公司說，俄羅斯入侵烏克蘭將影響全球糧食供應和成本。

總部設在挪威的雅苒國際（Yara International）說，在俄羅斯入侵之前，由於天然氣價格暴漲，化肥價格已經很高，現在可能會繼續飆升。

雅苒國際的業務遍及世界60多個國家，俄羅斯是該公司相當數量基本原材料的採購地。

該公司說，現在的問題已經不是有沒有進入全球糧食危機，問題是這場危機會有多嚴重。

中國將向烏克蘭提供人道主義援助

中國外交部長王毅表示，中國紅十字會將向烏克蘭提供人道主義援助，同時他再次呼籲繼續通過外交途徑解決衝突。

他強調中國與俄羅斯的友誼「堅如磐石」，合作的前景非常廣闊。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國國務卿布林肯訪問歐洲，表示堅決捍衛北約成員國的安全。

澳大利亞總理敦促中國譴責俄羅斯

王毅講話之前，澳大利亞總理莫里森敦促中國譴責俄羅斯。

莫里森在悉尼發表的長篇外交政策演講中說，中國曾多次談到尊重主權和領土完整，「在這個歷史的轉折點，中國應該證明這些不只是說說而已。」

他說：「沒有任何國家會比中國能對俄羅斯產生更大的影響。」

到目前為止，中國政府對俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動沒有表示過譴責，在聯合國安理會看上周譴責俄羅斯的決議表決中，中國棄權。

石油、股票和黃金

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭俄羅斯危機：烏克蘭為何成為俄羅斯與西方之間的衝突前線？

美國表示正在與其盟友討論對俄羅斯供應的潛在禁運措施，國際油價已飆升至2008年以來的最高水平。

油價飆升至每桶139美元，為近14年來的最高水平，而次日交貨的天然氣批發價格上漲了一倍多。

汽油價格再次創下歷史新高，無疑會增加普通家庭原本就面臨的能源費用。在英國，加油站油價平均價格達1.55英鎊，是歷史新高。

有行業人士警告說，英國的汽油價格可能會到每升1.70英鎊。

俄羅斯入侵烏克蘭繼續給股票市場造成動蕩。法國和德國的主要證券交易所在早盤下挫超過4%，而倫敦的金融時報指數下跌超過2%。亞洲股票也下跌。

分析人士說，旅遊、銀行業和零售業的股票一直在「暴跌，因為人們越來越擔心危機帶來的連鎖反應」。