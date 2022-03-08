俄羅斯入侵烏克蘭：3月8日最新情況綜述

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自2月24日開始的俄羅斯入侵烏克蘭行動已經持續到第十三天。

以下是BBC中文匯總的過去24小時最新局勢發展：

聯合國人道主義事務負責人馬丁·格里菲斯（ Martin Griffiths ）呼籲烏克蘭和俄羅斯為逃離戰火的平民確實提供安全通道

烏克蘭表示，俄羅斯的炮擊仍在阻止平民從基輔、馬里烏波爾、蘇梅和哈爾科夫等被圍困城市撤離

據烏克蘭軍方剛剛發佈的關於俄羅斯入侵的最新消息稱，「敵人仍在繼續進攻行動，但其部隊的前進步伐已顯著放緩」；烏克蘭軍隊繼續在南部、東部和北部地區進行防禦；首都基輔和北部城市切爾尼戈夫仍在烏克蘭手中

烏克蘭拒絶了俄羅斯提出的允許平民疏散的提議，因為許多疏散路線只會通往俄羅斯或其盟友白俄羅斯

俄羅斯官方媒體表示，他們凖備在周二早上重新開放人道主義走廊

烏克蘭各地數以萬計的居民斷電，港口城市馬里烏波爾的食物和水供應不足

第三輪俄烏和談未達共識，第四輪會談將於周二舉行

原定於3月24日在格拉斯哥舉行的蘇格蘭和烏克蘭之間的2022年卡塔爾世界杯半決賽附加賽已被推遲，比賽現在很可能在6月舉行

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俄羅斯表示，如果西方繼續對俄羅斯石油實施禁令，它可能會關閉通往德國的主要天然氣管道；俄羅斯副總理亞歷山大·諾瓦克（Alexander Novak）說，「拒絶俄羅斯石油將給全球市場帶來災難性後果」，導致價格上漲一倍多，達到每桶300美元

烏克蘭總統澤連斯基在最新的視頻講話中表示，為了「贏得這場戰爭」，他會留在基輔，不論多久

可口可樂和麥當勞等公司可能因未能從俄羅斯撤出而面臨消費者抵制

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美國、法國、德國和英國誓言繼續要讓俄羅斯為其無端和無理入侵烏克蘭付出更高代價

烏克蘭國防部情報局稱，俄羅斯軍隊的一名高級指揮官在哈爾科夫附近的戰鬥中喪生；BBC無法獨立核實這一消息；俄羅斯官員目前尚未對此發表評論

根據制裁觀察名單網站Castellum.ai的數據，俄羅斯現已超過伊朗和敘利亞，成為世界上受制裁最多的國家，總數達到5532項

美國參議員表示，如果華沙將其戰鬥機送往基輔，拜登政府就應當將美國戰鬥機送往波蘭，補充波蘭的戰機機隊；波蘭是少數幾個保留了俄羅斯製造的二手飛機庫存的東歐國家之一，烏克蘭飛行員知道如何駕駛這些俄國飛機。烏克蘭總統此前呼籲向該國提供戰機

馬克龍和舒爾茨將與習近平通話

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國多次強調奉行不干涉別國內政的原則

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理舒爾茨（Olaf Scholz）預計將在周二與中國國家主席習近平舉行聯合電話會議。

此舉標誌著歐洲領導人在俄烏衝突問題上對中國的壓力加大。

周一，歐盟外交與安全政策高級代表何塞普·博雷利（Josep Borrell）與中國外交部長王毅進行了自俄羅斯入侵烏克蘭以來的第二次通話。

根據公開的通話記錄，博雷利詢問了王毅有關中國在「支持停止敵對行動和對話」及支持建立人道主義走廊以安全疏散平民等問題上的立場。

博雷利此前在接受媒體採訪時表示，俄烏戰爭的調解人「必須是中國」。

俄羅斯對烏克蘭的全面入侵受到國際社會的普遍反對，但與莫斯科關係密切的北京一直拒絶譴責俄羅斯入侵，也拒絶實施任何制裁，並表示「理解」俄羅斯在安全問題上的關切。

中國此前一直未正面回應是否將擔任調解人角色。中國外長王毅在周六（3月5日）與美國國務卿布林肯通話時稱，中國鼓勵俄烏直接談判，也鼓勵美國、北約、歐盟與俄羅斯「開展平等對話」。

王毅：願意開展「必要」的斡旋

BBC駐中國記者麥迪文（Stephen McDonell）

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國外長王毅在記者會上

關於中國和在烏克蘭的戰爭有兩個問題。中國是否有足夠的影響力來說服俄羅斯總統普京取消入侵行動？而且，更關鍵的是，北京希望在多大程度上利用其與俄羅斯的關係地位來制止戰爭？

每年，中國外長都會在北京舉行全國人大會議期間舉行記者會。

這是一個照本宣科的活動，有關方面事先對問題進行了篩選，因此有關答案已在黨的最高層獲得批准。

王毅被問及中國是否對俄羅斯的行為感到失望，以及北京拒絶將烏克蘭發生的事情描述為「入侵」是否削弱了其自身的國際地位。

王毅外長沒有就「入侵」一詞作出回應，但表示他的政府「願意在必要時與國際社會一起參與調解」來解決危機。

一些分析人士說，北京正在利用這場衝突來獲得地緣政治優勢，並指出現在為俄羅斯提供經濟生命線是為了讓普京得以維持目前局面，同時將戰爭根源歸咎於美國。

當被俄羅斯記者問及制裁問題時，王毅表示中俄「共同反對重拾冷戰思維」的作法。