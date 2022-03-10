伊萬·庫利亞克 - 為什麼「Z」成為俄羅斯支持戰爭的標誌？

保羅·克利和羅伯特·格林納爾 （Paul Kerley and Robert Greenall）

BBC記者

1 小时前

圖像加註文字， 俄羅斯體操運動員伊凡·庫利亞克

俄羅斯體操運動員伊萬·庫利亞克（Ivan Kuliak）由於在卡塔爾領獎台上對烏克蘭選手展示「Z」字母受到國際體操聯合會（FIG）的紀律處分調查。這個字母到底是什麼意思？

在俄羅斯，「Z」也正在迅速成為堅定支持普京侵略烏克蘭戰爭的象徵。政客佩戴它，汽車、卡車和廣告牌以及公共汽車亭上都可以看到這個標誌。

塞爾維亞人在貝爾格萊德的親俄羅斯示威中也使用了它。人們還在社交媒體上廣泛分享這個標誌的各種圖片。

圖像加註文字， 出現在俄國各處的「Z」標誌

倫敦大學學院（UCL）斯拉夫東歐研究學院國際政治講師斯內特科瓦說，它已經成為社交媒體的一個熱點。

她說，「這在許多方面表明俄羅斯在多大程度是、或者說曾經是全球世界的一部分」。

雖然「Z」在俄文西里爾字母中書寫方式不同，它看起來像一個3，但大多數俄羅斯人認識拉丁字母。

皇家聯合研究所（RUSI）俄羅斯和歐亞大陸研究員法里斯（Emily Ferris）說，「Z」是一個強大和容易識別的符號。

她說，在宣傳時往往最簡單的事情流行起來也最快。

「它看起來很具威攝力，也很鮮明。而且，從審美角度來看，它是一個強有力的字符」。法里斯說。

只用了不到2個星期，「Z」就在支持普京入侵烏克蘭的人中間傳播開來。

在俄國中部城市喀山，有人拍到一家臨終關懷院的大約60名兒童和員工在大樓前的雪地中排列成一個巨大的Z字形。

圖像加註文字， 一家臨終關懷院的大約60名兒童和員工在大樓前的雪地中排列成一個巨大的Z字形。

關於「Z」符號的含義有幾種理論。首先引起社交媒體注意的是俄羅斯開往烏克蘭途中的坦克側面的「Z」字符。

最初，人們以為「Z」是數字2 - 代表2022年2月22日。那一天俄羅斯批准了與烏克蘭東部自稱分離地區 - 頓涅茨克和盧甘斯克 - 的友誼、合作和互助協議。

但現在據信，它只是俄羅斯軍隊識別自己部隊的一種簡單方式。

上周，俄國國家電視台第一頻道在新聞報道中告訴觀眾，「Z」是俄國軍事設備上的常見標誌。支持普京的東正教網站Tsargrad則告訴讀者這一簡單標記可以避免友軍火力，而且不會與其他任何東西相混淆。

俄羅斯特種部隊老兵謝爾蓋告訴俄國雜誌網站《生活》說，不同標記代表不同軍事單位，例如，正方形中的「Z」、圓形當中的「Z」、帶有星號的「Z」，以及「Z」單獨使用。

謝爾蓋說，這些標誌幫助確保那些可能無法跟其他戰友有接觸的俄國部隊呆在他們應該在的位置。

美國空軍中校韋策爾（大西洋理事會智囊團高級研究員）對軍事網站Task and Purpose表示，俄國戰機飛行速度太快，看不清塗抹的白色標誌。但他同意，「Z」字是一種防止誤殺戰友的一種用以消除衝突的措施 - 即來自俄軍攻擊直升機或火炮的友軍火力。

UCL的講師斯內特科瓦謹慎表示，「Z」在俄羅斯的傳播不僅僅是因為社交媒體自發的行為，「它同時也是由政權所推動的。」

斯內特科瓦說，俄國一名政客布蒂娜分享了一個如何在工裝上書寫Z標誌的視頻。斯內特科瓦解釋，「這樣你就可以在上班時向所有人展示，又不必大喊大叫了」。

但斯內特科瓦認為，不應該把這一符號視為法西斯主義。網上有很多把「Z」變成納粹卍字符的模因，「但那是由想要反對（俄國）政權的人所為，」她說。

當然，也出現了一些其他的標誌，比如，字母「V」。「V」也不屬於俄國字母，但在俄羅斯國防部Instagram的官方賬戶的帖子中，它和「Z」並列出現。

在這些符號旁邊還配有文字說明，為俄國軍隊加油打氣。

還有一種理論認為，這兩個拉丁字母的「V」（vostok）意味著東方；「Z」（zapad）是西方的意思。

但在社交媒體上，也有人認為烏克蘭軍隊相信「Z」指的是俄羅斯的「東部部隊」；而「V」則指的是「海軍陸戰隊」。