俄羅斯入侵烏克蘭：習近平與德法領導人峰會 中國還能為結束戰爭做些什麼？

48 分钟前

圖像來源，Reuters

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動持續了十三天後，法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨與中國國家主席習近平3月8日舉行了視頻峰會。

在此之前，美國和歐盟國家一直呼籲中國對俄羅斯施加更大的影響力。

習近平在峰會中說，「烏克蘭局勢令人擔憂，中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜。」 外界認為，這是中國領導人自俄羅斯入侵烏克蘭以來首次打破沉默公開講話，也是中國對局勢最為強烈的措辭。

不過，習近平仍然強調「各國合理安全關切都應該得到重視「，但同時表示「一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。」

中國「願同法方、德方和歐方保持溝通和協調，根據當事各方需要，同國際社會一道發揮積極作用。」

而對西方國家大力制裁俄羅斯，習近平表示「有關制裁對全球金融、能源、交通、供應鏈穩定都會造成衝擊，拖累疫情下負重前行的世界經濟，對各方都不利。」

至於歐洲國家的安全考量，習近平說中國「支持法德兩國從歐洲自身利益出發，為歐洲持久安全著想，堅持戰略自主，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架」。

中國外交部長王毅3月7日表示，中國願意就烏克蘭戰爭開展「必要」的斡旋，並將盡快向烏克蘭提供一批緊急人道主義物資援助。

這是中國首次表示將在俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動中扮演調解角色。

中國在俄羅斯入侵烏克蘭問題上，究竟有怎樣的考量？北京還能做什麼來推動戰爭結束？BBC駐上海記者白洛賓（Robin Brant）有以下分析：

一個月前，中國領導人習近平宣佈，北京與俄羅斯新近加強的關係「沒有上限」。

那是在北京冬季奧運會開幕之前，習近平和俄羅斯總統普京在北京進行了面對面的會談，最終達成了一份聯合文件，然後他們去看了冬奧會的開幕式。冬奧會結束幾天后，俄羅斯發動了對烏克蘭的入侵。

中國政府對俄羅斯的入侵行動既沒有表示譴責也沒認為有錯，甚至一開始就沒有把它稱為「入侵」。長期以來中國堅持不干涉他國內政，說這是中國外交政策的核心原則。

但本周早些時候，中國外交部長王毅表示，中國凖備在調解停火方面發揮作用。中國國家媒體報道說，王毅「重申了中國對烏克蘭主權的堅定支持」，並向其外交部長保證，中國願意盡一切努力，通過外交途徑，結束戰爭。

中國政府最近也對這一軍事行動表示「遺憾」，說極其關注對平民造成的傷害。

中國還做了另外一件值得注意的事情。在聯合國譴責俄羅斯入侵決議的投票表決中，中國和印度以及另外30多個國家投了棄權票。分析人士說中國這樣的投票頗為讓人意外。許多人曾預計中國會與俄羅斯投一樣的票。

那麼，這是跡象顯示中國政策發生轉變嗎？

這更可能是一個表明中國試圖在既尊重烏克蘭主權原則又承認俄羅斯的「合法安全關切」之間取得平衡的一個跡象。

如果回顧習近平和普京在宣佈他們深化無上限聯盟時簽署的那份5000字的文件，你就會發現，儘管該協議涵蓋了多個共同點和兩國在太空、北極、新冠疫苗合作開發方面的計劃， 但讓他們團結的是反對北約擴張。

這是他們對未來的共同願景，在這個願景中，中國和俄羅斯將更加緊密地合作，實現互利。

本質差異和相似之處

中國是堅定不移地支持俄羅斯和普京，還是對俄羅斯和普京不願表示譴責，這取決於你怎麼看，但另一個關鍵的背景原因是台灣。

台灣這個被北京視為孤懸海外有獨立危險的自治島嶼，是習近平希望看到能與祖國 「統一 」的省份。如果習近平通過武力統一台灣，中國可能會面臨來自美國及其盟國的類似、甚至更嚴重的反應：譴責、更嚴厲的制裁、文化上的排斥。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 習近平向法、德領導人表示："烏克蘭局勢令人擔憂，中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜。"

但是台灣不是烏克蘭。別的不說，這兩個地方的法律地位是不同的。

但是，中國在承認俄羅斯所謂的「合法安全關切」，並因「複雜和獨特的歷史背景」而規避對烏克蘭主權應該尊重這一核心原則的同時，中國領導人很可能看到未來在「入侵」台灣時可以要求世界承認其正當性，並期待俄羅斯的對等支持。

還有就是習近平和普京之間的個人關係。兩人至今已會面近40次。

普京今年2月到中國出席冬奧會開幕式時，他是自新冠疫情開始以來，到訪中國的最重要外國領導人。

普京和習近平都是專制體制的領導人，都雄心勃勃要加深人民與「祖國」之間的聯繫和忠心。習近平的未來願景是，中國作為一個龐大的經濟體，更加自給自足，在一定程度上與它一直受益的國際間關係脫鉤。

但是，與俄羅斯建立新的「無上限」伙伴關係可能並不意謂中國要脫離美國及其盟國和現有的國際秩序。

畢竟，在這個現有的國際秩序中，中國近年來一直在尋求做更多的事情，如氣候變化和維和行動。

此外，政治問題也是要考慮的，雖然這不是選舉政治，但畢竟是與一個正在發動戰爭的國家有牽扯的政治。

中國對國內民眾所能看到和閲讀的大部分內容進行審查，但戰爭的嚴重性，比任何其他常規衝突都要嚴重，那些可怕的細節每分每秒在社交媒體上被記錄下來，可能會成為中國政府在對俄羅斯立場上的一個重要考慮因素。

習近平和他身邊的其他高級領導人可能會得出結論：事實上，中俄關係是有限度的，他們需要退後一步，或者挺身而出，努力扮演與俄羅斯對話的調解人角色。