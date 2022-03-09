俄羅斯入侵烏克蘭：3月9日最新情況綜述

52 分钟前

圖像來源，EPA

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動持續到第14天，俄軍繼續在烏克蘭首都基輔北部和西北部發起攻擊。

BBC中文匯總過去24小時最新局勢發展：

俄羅斯證實，外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和烏克蘭外交部長庫萊巴（Dmytro Kuleba）將於周四在土耳其會面。這將是自俄羅斯2月24日發動入侵行動以來兩國外長的首次會面

在俄羅斯同意暫停轟炸後，約7000人已從東北部城市蘇梅（Sumy）撤離

俄羅斯在轟炸蘇梅期間，有22名平民喪生，其中包括三個兒童

聯合國表示，自俄羅斯入侵以來，已經有超過200萬烏克蘭人逃離。波蘭邊境當局表示，已經有133萬人從烏克蘭入境，其中超過九成是烏克蘭人

蘇梅市長表示，周二開放的人道主義走廊將在周三繼續

據俄羅斯國家媒體報道，莫斯科宣佈再次停火，讓受攻擊城市的平民逃亡。當地時間周三10點（即格林尼治標凖時間7點）再次為基輔、切爾尼耶夫、蘇梅、哈爾科夫和馬里烏波爾設立人道主義走廊

波蘭提議將境內所有俄製米格29戰鬥機通過美國在德國的空軍基地送往烏克蘭，美國表示拒絶。美國國防部發言人說，該提議前景引起北約的「嚴重關切」，而一位美國軍事專家稱波蘭的計劃「令人費解」

英國公布了對俄羅斯的新制裁措施，將賦予政府部門有權利扣押在英國的俄羅斯飛機，俄羅斯飛機在英國飛行或降落可被定為刑事犯罪，英國還將阻止向俄羅斯出口所有航空或空間技術

美國總統拜登宣佈美國單方面全面禁止進口俄羅斯石油、天然氣和煤炭，目的是對俄羅斯總統弗拉普京進行「有力打擊」

麥當勞、星巴克和可口可樂成為最新暫停在俄羅斯運作的西方公司

難民救助

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在波蘭首都華沙的中央火車站，志願者為逃離烏克蘭的難民提供食物。

據路透社報道，聯合國難民署負責人表示，對烏克蘭難民救助的重點是幫助那些邊境地區的難民。

聯合國難民署高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）在斯德哥爾摩舉行的新聞發佈會上說，「現在的當務之急是在邊境提供幫助」，而不是討論各國之間如何分配難民。

他指出，摩爾多瓦不是歐盟成員，與烏克蘭接壤。由於難民的湧入，摩爾多瓦特別脆弱。

周六，摩爾多瓦外交部長說難民讓國家「接近崩潰」。

格蘭迪補充說，自俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，離開的難民人數可能已經達到210萬到220萬之間。

援助烏克蘭

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在比利時的一個烏克蘭救助中心員工正在整理援助物資

中國外交部發言人趙立堅3月9日在例行記者會上表示，應烏克蘭方面請求，中國紅十字會將向烏克蘭紅十字會提供價值500萬員人民幣的一批人道主義援助物資，包括食品、生活必需品等。首批物資已經從北京啟運，後續將通過適當方式盡快交付烏克蘭紅十字會。

台灣通過波蘭捐贈27噸醫療物資和民間的愛心捐款。

英國政府已經承諾對烏克蘭的援助資金將達到4億英鎊。

美國國會也在審批對烏克蘭的援助和軍備援助資金。

烏克蘭總統向英國議會講話

烏克蘭總統澤連斯基通過視頻連線向英國下議院議員發表講話，呼籲英國政府盡可能給予烏克蘭更多幫助。

澤連斯基在講話中提到「我們將在森林、田野、海岸和街道戰鬥」，令人想起英國前首相丘吉爾在二戰中發表的名言。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 澤連斯基英國議會演講 「將在森林田野岸邊街道戰鬥」

馬克龍和舒爾茨與習近平通話

圖像來源，Reuters

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理舒爾茨（Olaf Scholz）周二與中國國家主席習近平舉行聯合電話會議。

此舉標誌著歐洲領導人在俄烏衝突問題上對中國的壓力加大。

習近平在峰會中說，「烏克蘭局勢令人擔憂，中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜。」 外界認為，這是中國領導人自俄羅斯入侵烏克蘭以來首次打破沉默公開講話，也是中國對局勢最為強烈的措辭。

不過，習近平仍然強調「各國合理安全關切都應該得到重視」，但同時表示「一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。」