俄羅斯入侵烏克蘭：歷史學家梳理20世紀烏克蘭歷史上六個關鍵節點

53 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭首都基輔。歷史上烏克蘭國的前身是哥薩克酋長國

俄軍入侵烏克蘭，硝煙滾滾。聯合國數據顯示，不到兩周，躲避戰亂的烏克蘭難民人數超過200萬。

烏克蘭是連接巴爾幹半島和中東歐的要道。她處於西方和俄羅斯之間，歷史上就是俄羅斯和西方交匯的前沿；而位於烏克蘭東部的頓巴斯又是俄國和烏克蘭交匯的最前沿。

2014年烏克蘭發生」顏色革命「後，在烏克蘭東部地區，政府軍和受俄國支持的當地民兵之間的武裝衝突一直沒有停息。

2022年2月下旬，俄羅斯總統普京突然承認在頓巴斯當地的兩個所謂國家獨立，並發表電視講話說，決定在頓巴斯地區發起」特別軍事行動「。

俄羅斯為什麼現在入侵烏克蘭？莫斯科又想從自己的鄰居基輔那裏得到些什麼？兩者之間剪不斷、理還亂的歷史關係對讀懂眼下這場危機能提供提供什麼線索？

維多利亞大學歷史學教授謝爾希·葉克爾奇克（Serhy Yekelchyk）是日耳曼-斯拉夫關係和烏克蘭歷史專家。他為BBC梳理了烏克蘭歷史上幾個關鍵節點。

其中20世紀6個重大時刻給烏克蘭國家和民族的歷史走向帶來深遠影響，也給今天的俄烏關係打下伏筆。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 烏克蘭東部兩個主要說俄語的州有約40%的俄羅斯族人口，2014年宣佈成立獨立國家，但未被國際社會承認。2022年2月，俄國總統普京突然宣佈承認兩個共和國，並對烏克蘭發動軍事行動。

（一） 1918：烏克蘭獨立

1917 年，沙俄君主制在戰爭和政局動蕩的壓力下崩潰，烏克蘭愛國者成立了自己的協調機構，中央拉達（委員會），該機構很快發展成為革命議會。

俄羅斯臨時政府授予烏克蘭人民共和國（UNR）自治權，但隨後上台的布爾什維克拒絶承認UNR，派兵入侵，將烏克蘭納入蘇維埃。

UNR 於 1918 年 1 月宣佈完全獨立，並在布爾什維克之前搶先與布列斯特同盟國簽署了和平條約。同盟國之一的德國以「酋長」這個傳統頭銜扶持烏克蘭君主回歸，恢復君主制。但第一次世界大戰結束後，UNR重新上台並宣佈與前奧匈帝國的烏克蘭領土統一。

俄羅斯內戰（1917-22 年）期間，UNR 無法在俄羅斯紅軍和白軍之間倖存下來，因為雙方都不承認烏克蘭的主權。但是，烏克蘭獨立這個先例最終迫使布爾什維克建立了一個蘇維埃烏克蘭共和國，該共和國在1922年成為蘇聯（USSR）的創始加盟國之一。

然而，到了 1930 年代初期，斯大林重拾未競任務，重拳粉碎革命期間壯大的烏克蘭政體。大約 400 萬烏克蘭農民在 1932-33 年當局策劃的饑荒中喪生，這在烏克蘭被稱為大饑荒（"饑餓謀殺"），並被認為是種族滅絶——這種解釋在世界範圍內越來越被接受，但俄羅斯至今拒絶承認。

斯大林還摧毀了烏克蘭的文化精英，並開始宣揚沙皇將烏克蘭人視為俄羅斯人"小弟"的觀念。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1945年2月雅爾塔會議上的「三巨頭」（自左至右）：時任英國首相丘吉爾、美國總統羅斯福、蘇共中央總書記兼蘇維埃人民委員會主席斯大林

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 雅爾塔會議上的「三巨頭」（英語）

（二）1945年：擴大的烏克蘭蘇維埃社會主義共和國

斯大林在與希特勒就分割東歐和中歐達成協議後，於 1939 年 9 月入侵波蘭，並將波蘭在 1919 年與布爾什維克短暫交戰後保留的烏克蘭土地併入烏克蘭蘇維埃社會主義共和國。

二戰尾聲時，在 1945 年的雅爾塔會議上，時任英國首相丘吉爾和美國總統羅斯福允許斯大林保留這些領土。蘇聯人還向捷克斯洛伐克施壓，要求它放棄自己境內的「羅斯國」（Rusyn）土地。

在精力充沛的黨魁尼基塔·赫魯曉夫（Nikita Khrushchev，1894-1971）領導下，烏克蘭蘇維埃社會主義共和國幾乎將所有烏克蘭族佔多數的地區都納入其中。赫魯曉夫因此實現了烏克蘭愛國者的長期目標，即建立一個統一的烏克蘭。

但是，他追求的是文化向俄羅斯同化的進程，而不是促進烏克蘭自治。烏克蘭民族主義者在前波蘭領土上對蘇聯統治的頑固武裝抵抗一直持續到 1950 年代。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄國成烏克蘭國內政權更替，軍事控制了克里米亞半島

（三）1954年：克里米亞半島的移交

克里米亞（烏克蘭南部的克里米亞半島）與烏克蘭接壤，但 1921 年成為俄羅斯境內的一個自治共和國，部分原因是這個半島具有戰略意義。

俄羅斯人和烏克蘭人在那裏都不佔多數。1920 年代，蘇聯培養了克里米亞韃靼人的文化，他們自 13 世紀以來一直生活在半島上。俄羅斯帝國 1783 年征服了克里米亞汗國，為了打動西方殖民者和亞洲新興獨立國家，在那裏推行看似仁慈的政策。

然而，當蘇聯紅軍 1944 年從納粹德國手中奪回克里米亞時，斯大林下令強制驅逐韃靼人，被許多歷史學家視為種族滅絶之舉。經過這次驅逐，俄羅斯族人幾乎在一夜之間成為了人口多數。

戰爭使半島的經濟和城市化為廢墟。為紀念《佩雷亞斯拉夫條約》簽署 300 週年，赫魯曉夫籌劃了將克里米亞移交給烏克蘭蘇維埃社會主義共和國的計劃，即重建克里米亞，並通過一條即將建造的主渠道為其提供淡水。

《佩雷亞斯拉夫條約》是1654年3月俄羅斯沙皇與當時的哥薩克酋長國（17世紀烏克蘭國前身）簽訂的盟約，承諾共同抵抗波蘭入侵，烏克蘭加入莫斯科公國，效忠沙皇。

烏克蘭簡介：

烏克蘭位於東歐，位於俄羅斯與歐盟/北約成員國波蘭、斯洛伐克、匈牙利和羅馬尼亞之間，北部與白俄羅斯接壤，南部與摩爾多瓦接壤。至關重要的是，烏克蘭與俄羅斯接壤。

烏克蘭曾經是前蘇聯一部分，1991年蘇聯解體後和俄羅斯一樣成為兩個獨立國家。但作為前蘇聯加盟共和國，烏克蘭與俄羅斯有著深厚的社會、文化和經濟聯繫。

烏克蘭語是獨立的烏克蘭唯一的官方語言。然而，直到最近，大多數城市中心和工業區主要用俄語，講烏克蘭語的只是最西部地區。進入21世紀後這種情況開始發生變化，更多年輕人在正規教育系統中學習烏克蘭語。

俄羅斯2014年佔領克里米亞是二戰以來歐洲國家第一次吞併另一個國家的領土。儘管俄羅斯政府予以否認，但在靠近俄羅斯邊境的頓巴斯地區，兩個自稱親俄的「人民共和國」中有俄羅斯「志願軍」和正規軍。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 1991年12月25日，聖誕節，戈爾巴喬夫出人意料地發表電視講話，宣佈辭職

（四）1991年：蘇聯解體

米哈伊爾·戈爾巴喬夫 (Mikhail Gorbachev) 放鬆意識形態控制，導致對共產主義蘇聯的大規模抗拒、牴觸，烏克蘭和俄羅斯的民主活動家藉此機會共同努力，開創了新的政治局面，例如言論自由和自由選舉。

俄羅斯前總統鮑里斯·葉利欽（Boris Yeltsin，1931-2007 年）的政府沒有試圖捍衛蘇聯聯邦，而是尋求一個獨立的俄羅斯。這使得葉利欽成為烏克蘭總統列昂尼德·克拉夫丘克 (1934-) 的天然盟友，但前提是雙方都拒絶接受蘇聯的遺產。

1991 年 12 月，烏克蘭全民公投，宣告聯盟的終結，俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯正式分離。然而，1990 年代初期，經濟改革陷入停滯，葉利欽和其他俄羅斯政要開始批評烏克蘭的文化政策，質疑克里米亞主權的移交，在國內吸引了越來越多懷念蘇聯時代的民族主義者。

1997 年，俄羅斯和烏克蘭之間的一項全麵條約確認了烏克蘭邊界的完整性——俄羅斯和西方核大國也在 1994 年的布達佩斯備忘錄中就此做出保證；當時烏克蘭同意交出其蘇聯時期製造的核武庫。

該條約於 2019 年 3 月 31 日到期。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2014年在克里米亞，身穿沒有標記的俄軍軍服的士兵把守而克里米亞

（五）2014 年：吞併克里米亞和頓巴斯戰爭

烏克蘭的一場民眾革命推翻了親俄羅斯的總統維克托·亞努科維奇，親西方的民主力量上台；這一行為得到了議會的批准，並得到了提前舉行的總統選舉的確認。

俄羅斯當局利用烏克蘭政局動蕩之機建立了對克里米亞的軍事控制。他們盤算，當地大多數俄羅斯人會支持併入俄羅斯，因為他們會被更高的薪水和更好的職業選擇所吸引，也無需學習烏克蘭語。

但加入俄羅斯的公投結果令人難以置信，國際社會，除了朝鮮、敘利亞和委內瑞拉等少數親俄國家，齊聲譴責俄國吞併克里米亞之舉。

面對懲罰性的西方制裁，克里米亞的俄羅斯當局開始鎮壓當地的烏克蘭和克里米亞韃靼人活動分子。在確保對克里米亞的控制之後，俄羅斯還在烏克蘭東南部的其他省份支持叛亂，那裏的主要地區政黨長期以來一直培養親俄態度。

但這種策略只在頓巴斯有效，那是一個以俄語為主的蕭條工業區。當烏克蘭軍隊試圖重新建立控制權時，普京政府暗中派出正規軍支援親俄分裂分子和俄羅斯「志願軍」。

戰爭的活躍階段一直持續到 2015 年秋季，2017 年和 2020 年初再次升級，估計有 1.4 萬人喪生， 150 萬人流離失所。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 在頓巴斯地區親俄武裝民兵在俄國支持下與烏克蘭政府軍對抗。

（六）2021年：俄羅斯軍隊的集結和對西方的最後通牒

頓巴斯的戰爭從未正式結束。零星衝突交火很尋常，每周都有傷亡報告。西方斡旋，2015 年以「諾曼底模式」（德國、法國、俄羅斯和烏克蘭）舉行峰會，推動軍事行動的緩和。在白俄羅斯首都舉行峰會期間簽署的 2015 年明斯克議定書為和平解決衝突點明瞭道路。

但是，和平進程仍然受阻，因為某些條款對烏克蘭和俄羅斯來說都無法接受，比如，在有俄羅斯軍隊駐扎的兩個「人民共和國"舉行地方選舉，對俄羅斯而言不能接受的是承認其軍隊的存在並撤離克里米亞。

2021 年底，西方和烏克蘭情報機構發佈了有關俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境大規模集結以及為可能的入侵做好基礎設施凖備的信息。

雖然俄羅斯官員堅稱這些凖備只是軍事演習，但他們也向西方發出了最後通牒，要求書面保證北約停止進一步向東擴張；對自 1997 年以來加入北約的北約成員國的武器類型進行限制；並停止與其他後蘇聯國家（尤其是烏克蘭和格魯吉亞）的任何北約軍事合作。

與此同時，俄羅斯媒體一直宣傳北約即將對俄羅斯發動襲擊和/或烏克蘭在頓巴斯發動進攻。

之後不久，戰爭成為現實。

圖像加註文字， 2022年2月，俄國從東北南三個方向對烏克蘭發動軍事攻擊。

20世紀前的烏克蘭

烏克蘭的誕生 —— 大約在9世紀，一群北歐人進入今天的俄羅斯西北部，臣服了當地的東斯拉夫部落，然後沿第聶伯河遷徙到今天的基輔市，即今天的烏克蘭首都。那個中世紀城邦史稱基輔羅斯。今天烏克蘭中部地區就是當年羅斯國的中心。

莫斯科誕生於12世紀。988年，弗洛迪默大公接受了來自拜占庭的基督教。他們使用的多種東斯拉夫方言後來演變成烏克蘭語、白俄羅斯語和俄語。

羅斯公國13世紀被蒙古帝國征服。14世紀蒙古帝國衰落後，莫斯科大公國和立陶宛大公國瓜分了羅斯公國的土地。立陶宛大公國後來與波蘭合併。在波蘭南部邊境，一個新的烏克蘭哥薩克社群開始興起。烏克蘭哥薩克是一群人數眾多的自由人，其中許多是逃跑的農奴；他們守衛著波蘭南部草原邊界，抵禦土耳其和韃靼人的襲擊。

17世紀，反抗波蘭統治的哥薩克叛亂演變成一場大規模社會和宗教戰爭，最後建立了酋長國 —— 名義上在波蘭國王統治下自治但實際上獨立的哥薩克政體。這個過程中，反對波蘭天主教統治的哥薩克反叛力量接受了信奉東正教的俄國沙皇的」保護「。歷史界對」保護「的內涵外延至今仍有爭論。

1764 年，葉卡捷琳娜二世 (1729-96) 廢除了酋長國，以消滅烏克蘭自治的最後殘餘，俄羅斯軍隊摧毀了第聶伯河上的哥薩克據點。哥薩克軍官可以宣稱自己的貴族身份——帝國同意接受他們與俄羅斯貴族平等，只要他們能提供相關的文書工作——但烏克蘭農民最終被奴役。