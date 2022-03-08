中國報告指美國實行種族滅絶「旨在化解新疆人權指責」

39 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 關於感恩節的敘事突出了美洲原住民的作用，但有歷史反思者指出早期歐洲殖民者有種族主義和奴隸制的原罪

中國外交部3月2日發表文章指美國歷史上和現實中對待印第安人的行為構成了種族滅絶，這被認為是中國為化解受到美國關於新疆維吾爾人受到拘禁和屠殺指責做出的反擊。

中國外交部發文說，美國曆屆政府對印第安人的屠殺，強制遷移，同化和不公正待遇已構成事實上的種族滅絶，符合聯合國「防止及懲治滅絶種族罪公約」關於種族滅絶的定義。

這篇題為「美國對印第安人實施種族滅絶的歷史事實和現實證據」的文章長達近萬字，敦促美國「放棄其在人權問題上的虛偽和雙重標凖，認真嚴肅對待本國國內存在的嚴重種族問題和罪行」。

分析人士指，這是中國為化解受到美國關於新疆維吾爾人受到拘禁和屠殺指責做出的反擊。

之前，面對來自美國的人權指責，中國從1998年開始每年發表美國人權報告，批評美國自身存在人權問題，作為對美國的回擊。

但在全球疫情爆發前後，隨著中美經濟和政治對抗加劇，美國和許多西方國家一起發出關於中國在新疆監禁和屠殺維吾爾人和其他少數民族的指責。

此後，中國的回應也越來越強烈。中國官方媒體發表評論說，美國和西方國家上述指責的用意在於破壞中國內部穩定，外部遏制中國崛起。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登政府沿用了特朗普政府對中國在新疆搞種族滅絶的指責

新疆指責的「反擊方法」

美國的漢學家林培瑞 (Perry Link) 最近評論說，中國的報告旨在企圖掩蓋屠殺維吾爾人的事實。

他說，中國公布關於美國屠殺原住民歷史的文件同近年來中國在新疆對待維吾爾人在國際間引起的爭議有關，中國被指將大批維吾爾人關進集中營。

美國特朗普政府曾經指中國壓迫維吾爾人為「大屠殺」，拜登政府也延續了這個關於新疆的立場。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國被指在新疆對維吾爾人和其他少數民族搞種族滅絶

具體到維吾爾族的問題，林培瑞說「驕傲的中華人民共和國很擔心他們的國際形象」，他們被大屠殺的指稱激怒。因此一個反擊的辦法就是研究原著民歷史上受到的待遇。

3月1日，美國國務卿布林肯在聯合國人權理事會第49屆會議發表講話稱，中國持續對新疆維族穆斯林和其他少數民族犯下「種族滅絶」和「反人類」罪行。

次日，中國外交部的例行記者會上，發言人汪文斌被問及這個問題時首先譴責美方「再次散佈謊言對中方進行抹黑攻擊」，然後說，中國外交部發佈了《美國對印第安人實施種族滅絶的歷史事實和現實證據》，詳細介紹美國犯下的滅絶種族罪行。

對美國的「心理效果」

林培瑞在美國原住民新聞網站（Native News Online）的報道中承認，中國的報告「做了很多功課」，會得到一些美國讀者的認可。

不過林培瑞也指出，美國目前正面對自己過去和現對美洲原著民存在的暴行，但是中國卻沒有面對自己的問題。不僅如此，林認為這個報告部分說明了中國政府企圖掩蓋屠殺維吾爾人。

他說，中國反指美國的心理效果是要抵消對中國的批評；有的美國人會覺得確實自己存在問題，所以美國不應該指責其他國家。不過也有另外一些美國人會認為，即使美國政府存在問題，也不意味著美國人就不能指出其他國家的不公正和暴行。

大屠殺指責的反思和爭議

2020年9月BBC駐紐約記者布萊恩特（Nick Bryant）在紀念"五月花"號抵達美洲400週年的報道中提到北美殖民歷史當中的奴隸制和種族主義等「原罪」。報道說，現在的美國，特別是涉及種族文化的爭議，仍然受到歷史的影響，例如美國那些作為奴隸主的建國者是否現在仍然應該受到景仰。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2020年美國黑人喬治·弗洛伊德之死引發大規模騷亂和抗議事件

但關於「對北美原住民屠殺」和「盜竊來的國家」的敘事和反思歷史思潮也不是沒有爭議。例如荷蘭萊頓大學的歷史學者傑夫·費恩-保羅（Jeff Fynn-Paul）就把這種反思說成是世界民主國家自我傷害的行為。

他認為在當前世界上出現了擁有強大軍事勢力的壓迫性政權的時候，這樣做就十分有害。費恩-保羅說 「北美原住民被大屠殺」的說法經不起歷史研究的考驗。不僅如此，他認為這種左翼的歷史「神話」暗含「資本主義不幹好事」的深層含義，破壞了諸如美國，英國和加拿大等民族國家的自信。

他在英國《觀察家》雜誌上撰文指出，上述國家敘事會對社會產生重大影響。民主的成敗取決於國家敘事，諸如美國，沒有一個非政治性的人物（像君主那樣）凝聚民眾，最後就要靠這種敘事加強社會凝聚力。如果某種敘事對民眾指出民主腐敗到了根子，就很難維持他們對民主的嚮往。