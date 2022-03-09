美國宣佈禁止俄國石油進口 原油價格創新高

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登表示，決定禁止從俄羅斯進口石油時，已經徵詢盟友的意見。

美國和英國先後宣佈，將會停止購買俄羅斯出口的石油，以求在經濟上進一步對莫斯科政府施壓，作為對俄羅斯總統普京下令入侵烏克蘭的回應。

美國總統拜登形容，這種做法是針對俄羅斯「經濟命脈」採取的行動，但分析指雖然能源出口是俄羅斯其中一個主要收入來源，這樣做同時會影響西方國家的消費者。

俄羅斯是全球繼沙特阿拉伯和美國之後的世界第三大石油生產國，國內經濟十分依能源出口。俄羅斯早前已經警告，俄方可能會停止向德國輸出天然氣，作為對石油禁令的回應，結果將會是「災難性的」。

此前，不少西方商業機構已經宣佈會暫停或完全結束在俄羅斯的業務，最新包括麥當勞、可口可樂等公司分別宣佈退出俄羅斯市場。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯警告，西方國家的行動可能令石油價格漲至300美元一桶。

美國民主共和兩黨先後向拜登施壓，要求他加強針對俄羅斯經濟的制裁。拜登最終在美國時間周二（3月8日） 宣佈停止從俄羅斯進口石油。他解釋說，禁令代表「美國港口不會再接受俄羅斯的的石油，而美國人也再一次對普京展開力的打擊」。

他同時表示，作出這個決定時已經徵詢盟友的意見。

英國繼美國之後，宣佈在今年內將會停止從俄羅斯進口石油。首相約翰遜承認這樣做不會立即對俄羅斯造成打擊，但將會增加俄羅斯面臨的壓力。

「不要忘記，英國牽頭實施的其他制裁仍然有極端的經濟影響」。

過程並不容易

美國和英國目前從俄羅斯進口的石油和石油副產品，分別佔兩國總進口量的8%和6%。

相比兩國，歐盟十分依賴從俄羅斯進口石油，因此歐盟至今未有仿效英美兩國的做法，禁止俄羅斯石油進口。

歐盟委員會早前表示將會加快尋找替代的供應國，同時開發可再生能源，希望在「遠早於2030年」擺脫對俄羅斯石油的依賴。

歐盟委員會副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）明言，這個過程並不容易，但「即使有多困難，也是我們需要做的事情，因為這與我們的安全保障有密切關係」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 澤連斯基英國議會演講 「將在森林田野岸邊街道戰鬥」

受消息影響，國際原油價格進一步上漲，美國布蘭特原油周二最新價格為約131美元一桶，比前一天上漲約2.6%，但比去年同期價格已經上漲差不多一倍。俄羅斯警告，西方國家的行動可能令石油價格漲至300美元一桶。

英國能源分析機構「康沃爾諮詢公司」（Cornwall Insight）分析員巴克利（Robert Buckley）形容，英國從俄羅斯進口的石油數量並不多，只此英國的禁令只有象徵性意義，但隨著美國等採取類似行動，將會令石油價格進一步上升。

英國消息者組織早前警告，針對俄羅斯的行動，可能令當地汽油零售價格急升到每公升1.6英鎊，比去年同期上升了約30%。