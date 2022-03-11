俄羅斯入侵烏克蘭：在港烏克蘭人的憂慮與驕傲

呂嘉鴻

BBC中文

1 小时前

圖像來源，Roma 圖像加註文字， 奧萊娜·史密斯（Olena Smith）及奧克薩娜·舍夫丘克（Oksana Shevchuk）兩姐妹

「我沒有一天睡好，我在第一周根本無法入睡，我憂慮我父母還有朋友的安危......真的, 我們正遭受傷害......」

這是今年30歲，居住在香港的烏克蘭教師斯拉瓦（Slava）的心聲。

2013年，烏克蘭政治示威爆發，年輕世代將親俄的總統趕下台。 斯拉瓦說， 父母因為擔心她介入運動太深，而且大學畢業後，在烏克蘭又不容易找到工作，讓她先來港與兄長團圓。她最終在香港成家立業。

但沒想到，剛生完女兒不到半年，俄羅斯領導人普京（Vladimir Putin，又譯為普亭）發動侵略烏克蘭，戰爭烏雲再次籠罩烏克蘭人的生活，遠在香港的斯拉瓦說， 她的生活也完全被打亂了。

「我沒有一天睡好過」

來自烏克蘭中部波爾塔瓦（Poltava）的斯拉瓦說，自己一直在香港照顧剛出生的女兒， 但戰爭爆發後，便是日夜顛倒，在網上不斷搜索戰況，為父母該不該出逃，去哪裏避難做打算。

「我認識的人沒有不在地下躲過俄軍空襲，譬如我的表妹與她三歲的小孩，就曾經在防空洞連續躲了四五天，而年幼的小孩完全不明白到底發生了什麼事，」斯拉瓦難過地說道。

三個月前剛生下女兒的她說，網上看到醫院遭受轟炸，一名18個月大的嬰孩命喪戰火中。 斯拉瓦說著說著就落下了眼淚。

「我們正遭受傷害」，斯拉瓦說。

斯拉瓦的雙親仍留在烏克蘭，許多親友加入協助烏軍補給的工作，譬如煮飯等工作。表妹與小孩搭上前往烏國西部的火車，現在他們已經抵達了波蘭。

「在八小時的車程上，母女倆擠在擁擠無比的車廂中，車廂上擠滿了老幼婦孺，連上廁所都很辛苦，更別提可能遭到俄羅斯空襲的恐懼，」她說。

對於俄羅斯協議的「人道走廊」，斯拉瓦說她無法信任俄羅斯。她指出，普京政府這些年來有對人道走廊轟炸的歷史，許多平民喪命，她無時無刻不在為她國家的人民祈禱和平快點到來。

奧萊娜·史密斯（Olena Smith）及奧克薩娜·舍夫丘克（Oksana Shevchuk）兩姐妹來自烏克蘭小鎮蘇梅（Sumy）。十多年來前來到香港，在港島中環開了間烏克蘭餐廳。 兩人說， 這場入侵來得太快，她們的震驚難以言喻。之後，戰事持續升級，她們說透過電視，目睹國人的恐懼及許多人流離失所，她們的心都碎了。

「我們不能接受這場對烏克蘭毫無道理的（senseless）的入侵。」

圖像加註文字， 羅曼（Roman）說， 這場戰爭深深的影響所有移居海外的烏克蘭人。

「我們不相信普京」

2016年來香港就職一家資訊公司的羅曼（Roman）則說， 這場戰爭深深的影響所有移居海外的烏克蘭人。

12歲就隨家人移民到加拿大，31歲的羅曼表示自己父母雖然都在加拿大，但他們與自己的祖國聯繫甚深。他說他自己每年固定探訪家鄉親友，自己的工作也仍與烏克蘭有關。

戰事爆發，在基輔的阿姨是醫生，留守照顧病患，自己很多朋友則參軍。也有親友一邊躲避空襲，一邊幫軍人煮飯， 他說。

烏克蘭是在「小蝦米與大鯨魚」對抗俄羅斯的入侵，每位受訪者包括羅曼都為烏克蘭的表現感到十分驕傲：「我們的軍隊表現得很強，而且我們很團結」。

羅曼說，自己的心情無法放鬆，他擔憂烏克蘭平民還會持續遭受攻擊，更多人喪命。 「我相信烏克蘭的軍力，我也為他們感到驕傲，但 我還是十分焦慮，我一直在網上了解情況，我每天沒有睡太多覺，為的是與在家鄉的親人保持更多聯繫。」

儘管居住於海外，羅曼與其他年輕一代的烏克蘭人一樣支持烏克蘭民主化進程， 包括2014年後普及烏克蘭語運動和推動與歐美民主國家及機制（譬如歐盟）的連接。

他解釋說，年輕一代烏克蘭人都拜訪過俄羅斯以及歐洲各地，沒有人希望烏克蘭被併入俄國。 「我們的價值觀接近西歐......要烏克蘭回到舊蘇聯模式，是個病態的幻想」。

普京政府正是以烏克蘭去俄國化，在烏克蘭俄語區的民眾或文化遭「迫害」以及烏克蘭意欲加入歐盟或北約（NATO）等組織為理由入侵烏克蘭。

同為烏克蘭人的裏·基裏亞卡（Rie Kiriiaka）來港多年，除了在設計產業工作之外，還是一名兼職DJ。剛滿30歲基裏亞卡說，母親來自俄羅斯，她自己也會說俄語，如同烏國現任總統澤連斯基亦是在說俄語的烏克蘭猶太家庭長大。但基裏亞卡強調，她的母親早就認同自己為烏克蘭人，並十分支持2013年的烏克蘭反俄抗爭。

但斯拉瓦說， 烏克蘭有不少烏俄組合家庭，因為立場不同而分裂。她說， 自己「幸運」，家族中沒有俄羅斯背景，不用面對這個棘手難題。但她認為多數俄羅斯老百姓同樣反對這場戰役。 「俄羅斯人都明白這場入侵，是普京發起，沒有俄羅斯大眾的支持。」

香港與烏克蘭

與基裏亞卡同世代的許多年輕人都參與了2013那年的政治抗俄鬥爭，2014年他們將親俄總統逼下台，之後烏克蘭加速與歐盟及北約建立關係的努力。然而就在同一年，俄羅斯發動戰爭，佔領了烏國克里米亞半島。

他說： 「戰爭其實是在八年前就發生了。 2014年，俄國掠奪我們的土地之後，就一直遭受他們的攻擊，直到這次入侵的發生，震懾了全球。但Rie表示，烏克蘭人心理或多或少都有些凖備，特別是我們的軍隊一直都有所戒備。」

為了聲援自已的國家，戰事發生後，奧萊娜·史密斯及奧克薩娜·舍夫丘克姐妹借自己的餐飲業背景，在香港發起「為烏克蘭而烹飪（Cook for Ukraine）」眾籌活動。基裏亞卡則與許多在港的DJ社群在上周末舉辦了了線上音樂會，籌款援助家鄉。同時上周末亦有數十名在港的烏克蘭人，地走上街頭，呼籲各界聲援烏克蘭，他們除了祈願和平到來，同時希望國際社群咎責普京的政治責任。

許多在港烏克蘭人不能上街，拍下在自家陽台揮舞烏克蘭國旗的照片來表達支持。斯拉瓦說，因為疫情，許久沒有聯繫的朋友紛紛傳達了關心，也有人送了向日葵（太陽花）給她，表達支持之意。

羅曼說，儘管因嚴重疫情有限聚令， 許多香港民眾在街上也對他們表達支持。

事實上，2019年在香港發生的反修例示威運動，便有許多組織表示深受烏克蘭2013年政治示威啟發。紀錄烏克蘭當年示威的紀錄片《凜冬烈火》（Winter on Fire）後來在香港多地放映， 鼓舞眾多年輕站出來爭取民主權利。

有分析認為，香港人這次對於烏克蘭戰事感受特別深刻，應該是因為他們有了類似政治經歷而感同身受。面對這一話題，歷經2019年政治動蕩的在港烏克蘭人卻十分謹慎，許多受訪者皆表示話題「敏感」，已經不是他們能夠評論。

基裏亞卡說， 她在香港8年多歷經香港發生的變化。她決定月底離開香港，返回歐洲，本來是計劃是先回到基輔，但戰爭改變了一切：「我媽說，若我現在要回到基輔來，她會先飛到香港，阻止我回去。」她笑著說。