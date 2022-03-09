烏克蘭戰爭：11歲男孩獨自一人逃難 安全抵達斯洛伐克

5 小时前

圖像來源，Slovak interior ministry 圖像加註文字， 哈桑抵達邊界後受到志願者的照顧

一名11歲的烏克蘭男孩帶著兩個小包、護照、親戚的電話，獨自一人走上逃難路。他從烏克蘭東部出發，1200公里之後，安全抵達斯洛伐克。

哈桑今年只有11歲，戰火中獨自一人逃離在烏克蘭扎波羅熱的家，媽媽不得不留下來照顧年邁的姥姥。

媽媽把哈桑送上火車，等他到達邊界後，海關官員幫助他。

官員說，哈桑用自己的微笑打動所有人的心，他是「真正的英雄」。

哈桑抵達邊界時，隨身帶著一個塑料袋，一個小小的紅色雙肩包和他的護照。志願者給他食物、飲料，邊檢官員和他在斯洛伐克首都的親戚聯繫。

斯洛伐克警方發佈了哈桑媽媽的一段視頻，她感謝所有人照顧自己的兒子，解釋說哈桑為什麼逃離的原因。

圖像來源，Julia Pisecka 圖像加註文字， 茱莉亞感謝所有人幫助照顧自己的孩子

茱莉亞（Julia Pisecka）說，「我們家所在的小鎮旁邊是電站，俄國人在炮擊。我不能離開媽媽，她行動不便，我只能把孩子送去斯洛伐克。」哈桑的父親已經過世。

扎波羅熱的核電站是歐洲最大的核電站，周末在遭炮擊後被俄軍控制。

聯合國說，入侵戰爭以來，已經有超過兩百萬烏克蘭人逃離家園，其中120萬前往波蘭，14萬前往斯洛伐克。

視頻中，媽媽茱莉亞幾乎落淚，她請求（世界）給烏克蘭孩子們一個安全的避風港。

斯洛伐克內政部官員說，哈桑的「微笑、無畏和決心」贏得了所有人的心。

官員說，他們用寫在哈桑手背上和兜裏一張字條上的電話號碼，找到了他在斯洛伐克首都布拉迪斯拉發的親戚，親戚來把哈桑接走。