俄羅斯入侵烏克蘭：從格羅茲尼到阿勒頗再到烏克蘭 普京用重炮狂轟回應抵抗

傑里米·鮑文（Jeremy Bowen）

BBC中東事務編輯，發自基輔

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在1999-2000年的第二次車臣戰爭中，俄羅斯軍隊再次圍攻格羅茲尼，激烈的戰鬥持續了數周。

我寫這篇文章時，基輔市中心以及郊區大部分地區上還沒受太大影響，但警報聲不時響起。

這裏的每個人都知道，事情可能隨時發生改變，而且很快。也許，在你讀到這篇文章時就變化已經發生了。

烏克蘭第二大城市哈爾科夫受到俄軍炮火的猛攻，馬里烏波爾以及東部的一些城市也是如此。

俄羅斯用炮火來回應抵抗。俄國部隊的軍事凖則是用重型武器轟炸以及空襲來摧毀敵人，而不是讓士兵挨家挨戶面對面去作戰。

哈爾科夫和其他一些城鎮已經受到嚴重破壞，據我們所知，已經有許多平民傷亡。

哈爾科夫政府所在地在一次導彈襲擊中嚴重受損，這一情景被拍了下來。

俄羅斯總統普京可能是要借此向基輔傳達一個信息 - 看看東邊吧，這可能會發生在你們身上。

從我曾經目睹的俄國在其他戰爭中的行動，只能得出一個令人沮喪的結論：情況可能還會變得更糟糕。

「大地在顫抖」

到目前為止，普京還沒下令讓烏克蘭遭受像當年（1990年代）俄羅斯軍隊對付車臣反叛時那樣把格羅茲尼夷為平地，以及俄國介入2015年敘利亞戰爭時所造成的那種破壞程度。

我曾報道過1994-95年冬季開始的第一次車臣戰爭。就像在烏克蘭一樣，當時的俄羅斯軍隊在地面行動中犯了嚴重的軍事錯誤。

俄軍裝甲車在狹窄的街道受到車臣叛軍的伏擊並被摧毀。許多應徵士兵不想戰鬥和死亡。

在入侵烏克蘭之前，許多軍事分析家認為俄國軍隊現在更加專業化。或許是這樣，但俄國入侵行動再次被後勤供應、戰術錯誤以及年輕士兵（他們並不知道自己要上戰場）畏戰等問題拖後腿。

此外，還有和1995年攻打車臣時所受到的同樣頑強的抵抗。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 車臣於 1991 年宣佈脫離前蘇聯獨立，1994 年俄羅斯軍隊入侵。圖片顯示1995年的格羅茲尼

圖像來源，BBC/Jeremy Bowen 圖像加註文字， 鮑文（左）和同事一起在格羅茲尼（1995年1月）

在車臣，俄羅斯的答案就是使用火力猛攻。幾周內，俄國的炮擊和空襲就把格羅茲尼（一個典型的前蘇聯鋼筋水泥城市）市中心夷為平地。

我當時在車臣抵抗中心的米紐特卡廣場，一天之中受到不斷的空襲。平民大多數躲藏在地下室中，每次出去尋找食物和水都是冒著生命危險。

那天在米紐特卡廣場，車臣戰士被集束炸彈炸死，建築物起火。24小時後，該市的主幹道被導彈擊中，籠罩在濃煙和烈火之中。在我們的拍攝現場，大地都在顫抖。

壓倒性的空中打擊

除了格羅茲尼之外，在我多年的戰地報道中所看到的最嚴重破壞就是敘利亞。兩者之間的聯繫，正是俄國軍隊的破壞力。

普京決定干預敘利亞不但拯救了阿薩德政權，同時也讓俄羅斯朝著恢復成為世界強國的目標邁出了一大步。

對敘利亞叛軍的兩次決定性勝利對阿薩德政權至關重要，它們都是借助俄國無情的火力實現的。

第一次是在2016年底的阿勒頗。在整個戰爭中，該市東部一直被不同的叛軍派別所控制。但阿勒頗被炮火和空襲粉碎後淪陷。

雖然阿薩德政權炮擊敘利亞人民不需要任何鼓勵，但俄羅斯參戰所造成的摧毀顯然要大得多。在俄國和伊朗基地的俄軍戰略轟炸機帶來毀滅性的打擊。

（俄軍）在敘利亞的戰術是包圍和圍困叛軍控制的地區，實行空中和地面猛烈打擊，最終令抵抗者和任何沒有逃走的平民精疲力竭，其中許多人被殺。

圖像來源，BBC/Jeremy Bowen 圖像加註文字， 2017年1月的阿勒頗

圖像來源，BBC/Jeremy Bowen 圖像加註文字， 2018年敘利亞的東古塔之戰，一名BBC攝影師被打死。

在阿勒頗淪陷的幾周後，我驅車經過該市東部，看到數公里連綿不斷的殘磚爛瓦。我看不到一處完好無損的建築。整個街區成為廢墟，街道上到處是瓦礫，無法通行。

東古塔之戰（Eastern Ghouta）也是使用了同樣的戰術。那裏是敘利亞首都邊緣由叛軍把守的一系列城鎮和農莊。

2018年，叛軍投降標誌著大馬士革戰役的結束，那裏最初曾一度看上去會由叛軍取勝。

但當2013年，美國決定不對在該地區城鎮之一杜馬使用化學武器的阿薩德政權實施打擊後則改變了一切。

2015年，在俄國參戰後，該地區的長期戰鬥開始決定性地轉向對敘利亞政權有利。

東古塔守衛者為了躲避空襲和炮擊挖掘了一座地下隧道城。但圍城和壓倒性的火力最終贏得了戰爭。這是因為抵抗者或者被打死，或者精疲力盡。而平民，無論怎樣頑強抵抗，最終還是屈從於恐懼和痛苦，期盼投降能帶來的片刻喘息。

現在在基輔，每個人都想知道的最大的問題之一是，俄國是否會使用對哈爾科夫、馬里烏波爾以及其他城市的方法來對待基輔，甚至，是否會對基輔實施像車臣和敘利亞那樣的打擊？

東正教聖地的神聖不可侵犯是否能讓普京有所克制，不像他在打擊車臣和敘利亞穆斯林那樣無所顧忌？畢竟，普京自己還曾撰寫過烏克蘭在俄羅斯歷史中的重要性。他會為了重新獲得烏克蘭而先摧毀它嗎？

如果（國際）制裁和烏克蘭的抵抗威脅到他政權的穩定，普京會採取更極端的措施嗎？

以往記錄顯示，俄羅斯軍方總是以大炮來彌補其地面部隊的弱勢和不足。烏克蘭人正在祈禱，希望它不要發生在這裏。