俄羅斯入侵烏克蘭：3月10日最新情況綜述
俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動持續到第15天，俄軍繼續在烏克蘭首都基輔北部和西北部發起攻擊。
BBC中文匯總過去24小時最新局勢發展：
- 烏克蘭當地官員說，俄羅斯空襲南部城市馬里烏波爾的一家醫院，一個產科病房和一個兒童病房被摧毀
- 烏克蘭總統澤連斯基稱對這個醫院設施的襲擊是「戰爭罪行」
- 馬里烏波爾市議會說，襲擊造成巨大破壞，有報道稱多人死傷，兒童被埋在瓦礫下
- 聯合國稱這次襲擊「令人震驚」，英國則抨擊稱襲擊事件「令人憎惡」
- 據烏克蘭副總理伊琳娜·韋列舒克（Iryna Vereshchuk）稱，俄羅斯早些時候同意了一項新的12小時停火，允許平民逃離烏克蘭受影響最嚴重的六個地區
- 這些城市的地方當局說，平民一直在離開東北部城市蘇梅（Sumy）和埃內霍達爾（Enerhodar）
- 烏克蘭表示，俄羅斯的持續炮擊再次阻止了居民離開被圍困的馬里烏波爾市以及哈爾科夫附近的伊久姆（Izyum）
- 俄羅斯首次承認其在入侵烏克蘭時使用了應徵入伍的新兵
- 烏克蘭表示，切爾諾貝利廢棄核電站在俄羅斯軍隊佔領該地後失去了電力供應
- 美國官員對BBC在美國的合作伙伴CBS新聞表示，美國官方估計在戰爭前兩周喪生的俄羅斯士兵人數約為5000至6000人。烏克蘭聲稱有12000名俄羅斯士兵在戰鬥中喪生。俄羅斯在上周表示，在烏克蘭陣亡的士兵不到500人
- 金屬和礦業巨頭力拓（Rio Tinto）正在切斷與俄羅斯的關係。這家總部位於倫敦的英澳公司的發言人告訴路透社，它「正在終止與任何俄羅斯企業的所有商業關係」
- 重型設備巨頭卡特彼勒（Caterpillar）和約翰迪爾（John Deere）正在暫停與俄羅斯合作伙伴的合作
- 由於擔心事態升級，美國拒絶了波蘭為烏克蘭戰爭提供20架二手俄製米格戰鬥機的提議。美國國防部稱其為「高風險」舉措，可能會使目前的危機升級
- 俄羅斯目前容忍西方向烏克蘭提供防禦性武器，但部署戰機將是一個重要的升級步驟。即使他們的總部設在烏克蘭，莫斯科也可以辯稱北約提供了將衝突擴大到俄羅斯領土的武器
- 美國副總統哈里斯（Kamala Harris）已抵達波蘭首都華沙，讓她有機會直接與波蘭領導人就戰鬥機轉往烏克蘭的問題進行談判。但此舉暴露了北約聯盟內部就有關問題產生的分歧
- 俄羅斯汽車製造商拉達（Lada）正在停止其工廠生產。該公司表示，嚴重的西方制裁意味著它無法再獲得所需的零配件供應。這個標誌性品牌於1973年在前蘇聯時代成立，以其實惠的價格而聞名
- 烏克蘭外交部長德米特羅·庫萊巴（Dmytro Kuleba）已抵達土耳其與俄羅斯舉行和談。應土耳其外交部長梅夫魯特·恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）的邀請，會談將於周四在安塔利亞市（Antalya）舉行
- 烏克蘭軍方在其關於關鍵戰場事態發展的最新聲明中表示，俄羅斯「不會放棄包圍」烏克蘭首都基輔
- 國際貨幣基金組織（IMF）已批准向烏克蘭提供14億美元11億英鎊）的緊急資金