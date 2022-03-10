韓國大選：尹錫悅當選韓國總統 主張對華強硬的「政治素人」是誰

12 分钟前

圖像來源，News1 圖像加註文字， 尹錫悅是韓國實行民主直選以來，首位沒有國會議政經歷的總統。

2022年韓國總統選舉結果出爐，在野的國民力量黨候選人尹錫悅以微弱優勢擊敗執政的共同民主黨候選人李在明，當選下一屆韓國總統。

此次韓國大選吸引了超過四分之三的合格選民投票。兩名候選人的得票率最終相差不到1%。

尹錫悅是韓國實行民主直選以來，首位沒有國會議政經歷的總統。作為相對的「政治素人」，他從政僅8個多月就得以入主青瓦台。

尹錫悅稱，他的勝利是「偉大人民的勝利」。而他的對手李在明則在周四（3月10日）早上承認敗選，並為他的「缺陷」向支持者道歉。

尹錫悅將在今年5月接過現任總統文在寅的最高權力。韓國總統的任期限制為五年，不得連任。甫一上任的他，需要面對韓國民眾最關心的房價飛漲、經濟增長停滯和居高不下的青年失業率等問題。

擁有5000多萬人口的韓國是世界第十大經濟體，但在新冠疫情以及多種因素的衝擊下，該國面臨著一系列社會問題和撕裂。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 李在明（左）和尹錫悅（右）

值得注意的是，尹錫悅還被指迎合了韓國國內濃厚的反女權主義情緒，向年輕的男性選民示好。他曾表態將廢除韓國的性別平等部。

在外交政策方面，尹錫悅對朝鮮和中國採取更強硬的立場，提倡降低對華依賴度。相比之下，他更希望提升與美國的聯繫，包括重建韓美同盟，並在半導體、核電以及其他尖端技術方面與華盛頓合作。

為了應對朝鮮的威脅，他在競選期間還提出可能擴大部署薩德（THAAD）反導系統，但這可能招致中國強烈的反應，為在文在寅時期緩和的中韓關係帶來變數。

白宮已經向尹錫悅表示祝賀，稱美國總統拜登（Joe Biden）期待進一步加強兩國關係。

儘管尹錫悅看似創造了歷史，但輿論調查顯示，此次大選的兩名主要候選人都非常不受歡迎，他們都被互相曝出多項醜聞。

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61歲的尹錫悅出生於一個知識分子家庭，他曾就讀於首爾大學，但經過九次努力才通過司法考試。

他曾在檢查部門任職，負責偵辦了兩名前總統朴槿惠和李明博的腐敗案，並不懼政治壓力，起訴了眾多官員和企業高管。他曾被文在寅提名為檢察總長，但隨後因調查文在寅愛將、捲入醜聞的法務部長曹國一案而與現政府頓生嫌隙。

不過，尹錫悅自始至終都無任何從政經歷，他在去年7月才宣佈加入最大在野黨國民力量。

2017年，韓國前總統朴槿惠因腐敗指控遭到彈劾和罷免，韓國保守陣營崩盤。此次大選意味著韓國保守黨派時隔5年再次奪回政權。

分析：被譽為韓國「特朗普」的尹錫悅

BBC駐首爾記者 勞拉·比克（Laura Bicker）

韓國即將迎來一個新時代，保守派贏得了總統選舉。但只僅是險勝。

尹錫悅去年才進入政界，因成功起訴保守派前總統朴槿惠的受賄和腐敗案而聲名大噪。

這位政治新手被比作美國前總統特朗普（Donald Trump），在整個競選過程中經常失言。

他不得不收回自己有關獨裁總統全斗煥「擅長政治」的評論。全斗煥曾在1980年對抗議者發起屠殺。

他承諾要廢除性別平等部，並將韓國的低出生率歸咎於女權主義的興起。韓國是發達國家中婦女權利記錄最差的國家之一。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 韓國是發達國家中婦女權利記錄最差的國家之一，針對女性猖狂的性侵、偷拍事件時常引發女性群體抗議。

他在外交政策上比現任自由派領袖文在寅更強硬。

他曾表示，如果平壤試圖攻擊首爾，他將致力於開發技術，對朝鮮進行先發制人的打擊。他支持對金正恩政權的制裁，這將使他與韓國的主要盟友美國的政策更加一致。

他希望對中國採取更強硬態度，並提議韓國應與美、澳、印、日結成的四方安全對話（Quad）進行更全面的合作，後者是一個非正式組織，旨在對抗中國在亞太地區日益增長的影響力。但他沒有表示首爾應該加入同盟。