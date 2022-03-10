俄羅斯入侵烏克蘭：全球經濟會因戰爭衰退嗎？

31 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭的戰爭引起股市動蕩

儘管俄羅斯和烏克蘭發生戰爭，專家們仍然相信，今年全球經濟將會增長，但戰爭的影響在全世界都能感受到。

重要的是，影響的糟糕程度將取決於戰爭持續的時間。這將決定最近的市場動蕩是暫時性的還是更長久一點的。

我們將探討這場戰爭將如何影響全球經濟，以及它是否會導致經濟衰退。

各地影響不同

總部位於英國的諮詢公司牛津經濟研究院（Oxford Economics）表示，這場戰爭對俄羅斯和烏克蘭的經濟影響將是「巨大的」。但對世界上其他地區來說，情況將各有不同。

例如，波蘭和土耳其與俄羅斯有重要的貿易聯繫，比其他經濟體更容易受到戰爭的影響。

波蘭一半以上的燃料從俄羅斯進口，而土耳其進口超過三分之一的燃料。但美國與俄羅斯的貿易只佔其國內生產總值的0.5%，而對中國來說，這個數字是2.5%。因此，危機對這些國家的影響將較為有限。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 波蘭經濟很可能受到戰爭影響

牛津經濟研究院全球宏觀研究主任本·梅（Ben May）說，預計這場戰爭將使今年全球經濟增長減少約0.2個百分點，從4%降至3.8%。

「但這有一個條件，那就是衝突不能太長，持續太久。顯然，如果我們看到的是一場曠日持久的衝突，那麼其影響將會嚴重得多。」

「滯漲」和油價

另一個需要考慮的非常重要的因素是對油價的影響，這已經造成了市場的動蕩。

根據美國能源信息署的數據，俄羅斯是世界第三大石油生產國，僅次於美國和沙特阿拉伯。

2020年，俄羅斯每天開採1050萬桶石油，出口500萬至600萬桶，其中一半出口到歐洲。

3月7日，在美國和歐洲提出可能禁止進口俄羅斯石油後，北海布倫特原油價格飆升至接近歷史最高水平。在上周上漲21%後，又上漲了18%，至每桶近140美元，之後略有回落。美國隨後於3月8日禁止進口俄羅斯石油，英國承諾在2022年底前也採取同樣措施。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 衝突加劇了油價上升

研究公司Thunder Said Energy的負責人羅布·韋斯特（Rob West）向英國《金融時報》表示：「供應中斷可能將油價推至每桶200美元以上。」

3月8日，俄羅斯副總理亞歷山大·諾瓦克（Alexander Novak）進一步表示：「價格的飆升將不可預測。如果沒有更高，也將達到每桶300美元。」

諾瓦克在國家電視台發表的一份聲明中說：「很明顯，拒絶進口俄羅斯石油將給全球市場帶來災難性後果。」

油價上漲不僅推高了燃油價格，還推高了其他所有東西的價格。通貨膨脹上升是因為燃料和能源是商品製造和運輸所需的基本成本。

巴克萊經濟學家表示，這些結合在一起，可能導致「滯脹」衝擊。他們已將今年全球經濟增長預期下調了1個百分點。

當一個國家的經濟同時面臨物價上漲和經濟停滯時，就會發生「滯脹」。

食品價格上漲

戰爭也可能導致糧食價格上漲，因為俄羅斯和烏克蘭都是糧食生產大國。

南非斯泰倫伯斯大學和摩根大通農業經濟學高級研究員萬迪樂（Wandile Sihlobo）說，俄羅斯和烏克蘭的小麥產量佔全球的14%，佔全球出口的29%。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 戰爭也可能導致糧食價格上漲，因為俄羅斯和烏克蘭都是糧食生產大國。

此外，這兩個國家也是玉米和葵花籽油的主要生產國。糧食供應中斷將影響中東、非洲和土耳其的買家。

黎巴嫩的大部分小麥都是從俄羅斯或烏克蘭購買的，埃及和土耳其也是如此。

蘇丹、尼日利亞、坦桑尼亞、阿爾及利亞、肯尼亞和南非也依賴俄羅斯和烏克蘭的糧食。

「在我看來，問題不在於我們是否正在進入一場全球糧食危機，而在於這場危機會有多嚴重，」全球最大的化肥公司之一雅苒（Yara）負責人霍爾塞瑟（Svein Tore Holsether）說。

由於汽油價格飛漲，化肥價格已經很高。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯是化肥和穀物的重要出口國

俄羅斯是化肥的主要出口國。

「我們在戰前就已經處境艱難，」霍爾塞瑟告訴BBC。

「由於化肥的使用，世界上一半人口獲得了食物……如果將化肥從地裏拿走，（產量）將下降50%，」他說。

利率上漲

獨立經濟研究公司凱投宏觀(Capital Economics）全球經濟服務部負責人麥吉恩（Jennifer McKeown）說，能源和食品價格的上漲預計將使發展中國家的通脹率上升最多一個百分點。

在一些已經在與通脹作鬥爭的國家，特別是在中歐和拉丁美洲，央行可能會傾向於通過提高利率來對抗通脹。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新興市場通貨膨脹上升可能迫使央行提高利率

麥吉恩對BBC說：「這將進一步加重這些經濟體的負擔。」

同時，高度依賴俄羅斯天然氣出口的歐洲部分國家包括德國、意大利和土耳其也將面臨更高的生活成本。

消費者需求

麥吉恩說，全球消費者購買力的綜合緊縮可能會打擊亞洲經濟體。

「我認為，對亞洲的重要影響將來自對消費者需求和出口需求的影響。」她說。

「舉例來說，如果我們看到歐元區的需求（因為戰爭）大幅下降，消費能力因油價上漲而受損，那將對亞洲出口產生重大影響。」

崎嶇的復蘇之路

分析人士仍預計今年經濟將強勁增長，部分原因是經濟正緩慢恢復到疫情前的水平。

梅表示，經濟恢復正常會帶來經濟增長方面的「意外之財」。

圖像來源，Getty Images

到目前為止，戰爭對經濟增長造成了一定的威脅，但其影響將在很大程度上取決於戰爭持續多久以及情況有多糟。

「這並不是將全球經濟推入衰退或其他類似的情況，」梅說。