烏克蘭第一夫人：誰是奧萊娜·澤連斯卡？

29 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 奧萊娜·澤連斯卡利用社交媒體告知全世界真相。

在俄羅斯入侵烏克蘭一開始，有人為烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）提供離開烏克蘭的機會，但他說，「我需要的是彈藥，不是搭便車」。

澤連斯基決定留守烏克蘭，同樣選擇留下的還有第一夫人奧萊娜·澤連斯卡（Olena Zelenska）。

他們連同17歲的女兒和9歲的兒子一起留守在烏克蘭。

當澤連斯基表示，他是俄國打擊的第一目標、他的家人則是第二目標後，人們把注意力轉向烏克蘭第一夫人。當然，出於安全原因，她所在地是最高機密。

誰是奧萊娜·澤連斯卡？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 他們相識於大學時代，澤連斯卡在學習建築。

澤連斯卡從她的所在地通過自己的社交媒體告訴人們烏克蘭人所遭遇的苦難，以及烏克蘭瞬息萬變的形勢。

她在擁有200多萬粉絲的Instagram上寫道：「至少有38名烏克蘭兒童已經死亡，這一數字可能還會因我們本來和平的城市遭受炮擊在此時此刻繼續上升」。

在回應丈夫澤連斯基早些時候類似的呼籲時她說，「我們需要馬上在烏克蘭幾個戰鬥最激烈的城市建立人道走廊。躲藏在地下室中的數百名兒童由於沒有食物和醫療護理而死亡」。

人道走廊是指允許平民或難民安全撤離戰區、並獲得人道援助的臨時路線或區域。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 44歲的第一夫人曾在克里沃羅格國立大學學習建築與法律。

奧萊娜跟丈夫澤連斯基一樣，也是在烏克蘭中部城市克利維裏赫（也稱克里沃羅格，Kryvyi Rih）長大。

44歲的奧萊娜曾在克里沃羅格國立大學（Kryvyi Rih National University）學習建築和法律，但後來改行，跟丈夫（一位嶄露頭角的喜劇演員和法律系學生）一起從事編劇寫作。

如何相遇？

圖像來源，Olena Zelensky/Instagram 圖像加註文字， 奧萊娜曾擔任一個喜劇小組的編劇工作，正是該劇組讓澤連斯基出名。

他們相識於大學時代。

在約會8年之後於2003年結婚。1年後女兒出生，2013年他們又生下了兒子。

她曾擔任一個喜劇小組的編劇工作，正是該劇組讓澤連斯基出名。

在俄羅斯入侵前，奧萊娜除了擔任第一夫人，另外的時間還為由他丈夫澤連斯基與人聯合創立的製片公司Studio Kvartal 95（95街區）工作。

2019年，澤連斯基出人意料地成為總統，從一名沒有政治經驗的喜劇演員一躍成為國家領導人，這也把奧萊娜推入公眾視線。

當時她告訴《時尚》雜誌，「但我還是喜歡後台。我丈夫總是在前台。而我覺得留在暗處更自如。我不喜歡派對生活，我不喜歡講笑話」。

第一夫人角色

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 作為第一夫人，她會見了許多世界領袖和王室成員，包括英國的威廉王子夫婦。

自從成為第一夫人以來，奧萊娜有機會與許多世界領導人以及王室成員會面。她積極為女性權益而活動，並改革了烏克蘭學校的營養系統。

同時，她總是通過自己工作來倡導和慶祝烏克蘭文化，並在全世界傳播烏克蘭語言。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，她利用自己的平台向世界媒體發聲。在紀念3月8日國際婦女節時，她譴責了「對烏克蘭平民的大屠殺」，儘管俄羅斯刻意將這場戰爭描述為「特殊行動」。

她關注兒童的傷亡，並提到了在轟炸中死亡的3名兒童的名字。

她說，烏克蘭希望和平，但將會捍衛其邊界和身份。

戰爭期間，奧萊娜一直在社交媒體上發聲支持國人。她對烏克蘭女性在戰爭努力中所扮演的不同角色表示敬佩，從在前線戰鬥的女性，到在炸彈掩體中分娩和照顧孩子的女性。

她的一個帖子說，「我曾寫道烏克蘭的女性比男性多200萬。（那時）只是數字而已。但現在卻有了全新的意義，因為它意味著我們目前的抵抗運動也特別具有了一張女性的面孔」。

由於戰爭沒有任何結束的跡象，奧萊娜很可能將繼續利用自己的平台直接與世界領導人對話，她其中最近一個社交媒體的帖子呼籲西方的幫助：