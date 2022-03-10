美國白宮：俄羅斯可能會在烏克蘭使用化學武器

3 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國白宮在俄羅斯入侵烏克蘭之前和之後多次對俄軍動向預警。

俄羅斯入侵烏克蘭的行動進入第三周，美國白宮表示，俄羅斯可能會在烏克蘭使用化學或生物武器。

美國白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）周三（3月9日）表示，俄羅斯可能會在烏克蘭使用化學或生物武器，或者製造使用這些武器的「假旗」行動（即嫁禍或栽贓行動）。

普薩基在推特上批評俄羅斯散佈美國正在烏克蘭開發化學武器的「虛假聲明」。

她說，俄羅斯可能正在為在烏克蘭使用化學或生物武器做凖備，不過她沒有提供任何證據。

普薩基說：「既然俄羅斯提出了這些虛假聲明，而中國似乎也支持這種宣傳，我們都應該警惕俄羅斯可能在烏克蘭使用化學或生物武器，或者利用它們製造假旗行動。」

普薩基沒有給出有關中國的實例。

但是在3月8日中國外交部的例行記者會上，發言人趙立堅在回答記者提問時說，近期美國在烏克蘭的生物實驗室引發各方高度關注。據報道，這些生物實驗室內存儲了大量危險病毒。俄羅斯還在軍事行動中發現美國利用這些設施開展生物軍事計劃。

俄羅斯國防部在周三早些時候表示，烏克蘭軍隊已將約80噸氨水運往哈爾科夫的佐洛奇夫。

美國副國務卿紐蘭（Victoria Nuland）周二在華盛頓舉行的國會聽證會上表示，美國正在幫助烏克蘭當局保護境內的生物研究設施不被俄羅斯人佔領。

BBC安全事務記者戈登·科雷拉（Gordon Corera）說，西方官員表示對使用化學武器的擔憂源於俄羅斯聲稱可能為某種「假旗」說法「做好凖備」。

美國駁斥了這些說法，稱這是「多年來我們在烏克蘭和其他國家反覆看到俄羅斯人採取的那種虛假信息行動」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 圖像顯示俄軍坦克在烏克蘭首都基輔12公里外的布羅瓦裏（Brovary）。

俄羅斯官員和媒體最近幾天還聲稱，烏克蘭正計劃製造一種所謂的髒彈，用於散播放射性物質。

與此同時，俄羅斯外交部長聲稱烏克蘭一直在尋求核武器。

一些人認為，莫斯科正在推動這些主張，以便就俄國入侵烏克蘭的原因向本國公眾提供某種理由。但西方官員也擔心它們可能被用作「假旗」事件的基礎。

此前，西方官員也表示，他們「非常擔心」戰爭可能升級的風險，特別是俄羅斯使用非常規武器的可能性。

所謂「非常規武器」，最可能是指化學武器，但也包括小當量和近射程的戰術核武器、生物武器和俗稱「髒彈」的放射性炸彈。