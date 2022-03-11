烏克蘭俄羅斯局勢：婦產科醫院被轟炸 澤連斯基稱「有兒童在廢墟下」

烏克蘭俄羅斯局勢：婦產科醫院被轟炸 澤連斯基稱「有兒童在廢墟下」

烏克蘭官員稱，俄軍對馬里烏波爾一家婦產科醫院進行了空襲，傷者中包括孕婦，總統澤連斯基稱，有兒童在廢墟下。

烏克蘭稱，這次襲擊發生在一次雙方同意的停火期間。