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烏克蘭俄羅斯局勢：婦產科醫院被轟炸 澤連斯基稱「有兒童在廢墟下」
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烏克蘭俄羅斯局勢：婦產科醫院被轟炸 澤連斯基稱「有兒童在廢墟下」
46 分钟前
烏克蘭官員稱，俄軍對馬里烏波爾一家婦產科醫院進行了空襲，傷者中包括孕婦，總統澤連斯基稱，有兒童在廢墟下。
烏克蘭稱，這次襲擊發生在一次雙方同意的停火期間。
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