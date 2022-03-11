俄羅斯入侵烏克蘭：3月11日最新情況綜述

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圖像來源，HO via Reuters 圖像加註文字， 位於烏克蘭中部的第四大城市第聶伯羅（Dnipro）受到襲擊

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動持續到第16天，首都基輔繼續受到攻擊的同時，西北部城市盧茨克（Lutsk）、西部城市伊萬諾-弗蘭科夫斯克 （Ivano-Frankivsk）和中部大城市第聶伯羅（Dnipro）首次成為襲擊目標。

BBC中文匯總過去24小時局勢。

烏克蘭局勢最新進展：

3月11日，烏克蘭東部和西部的城市都有爆炸。在西北部的盧茨克，一個機場和噴氣發動機工廠成為目標。在烏克蘭中東部的第四大城市第聶伯羅，據報道有一人在空襲中死亡。西南部的伊萬諾·弗蘭科夫斯克也有爆炸的報道

俄羅斯聲稱已經佔領了被圍困的馬里烏波爾港（Mariupol）以北的具有戰略意義的城市沃爾諾瓦哈（Volnovakha）

俄羅斯總統普京已經批准來自中東的志願者在烏克蘭東部地區為俄羅斯作戰

歐盟委員會主席馮德萊恩在凡爾賽舉行的峰會上提出，歐盟計劃到2027年逐步消除歐盟對俄羅斯化石燃料的依賴。這個目標比本周二的提議更為提前。

烏克蘭總統澤連斯基在一次視頻講話中駁斥了俄羅斯關於烏克蘭開發化學武器或大規模殺傷性武器的說法。他還警告說，如果俄羅斯對烏克蘭使用此類武器，將受到「最嚴厲的制裁回應」

據報道，普京的部隊正在包圍烏克蘭的幾個城市，緊急事務官員警告說，此類圍攻的戰術意味著像馬里烏波爾這樣的城市中食物正在耗盡

美國國防部一名高級官員說，俄羅斯軍隊在過去24小時內向基輔移動了3英里（5公里）

據對基輔附近俄羅斯車隊的衛星圖像的分析顯示，俄軍部隊正在重新部署到附近地區，這可能預示著重新向烏克蘭首都推進

Facebook臉書和Instagram改變他們的規則，「暫時」允許用戶在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下呼籲對俄國士兵或普京使用暴力

烏克蘭空軍表示，在星期四擊中了10架俄羅斯戰機並摧毀了兩個大型裝甲車隊。烏克蘭空軍在聲明中，俄羅斯的一架蘇-25和蘇-34戰機被擊中。其中一架戰機被一枚毒刺便攜式導彈擊落。烏克蘭沒有提供有關目標位置的詳細信息

據報道，一名被稱為世界上最致命的狙擊手之一的前加拿大陸軍狙擊手已抵達烏克蘭，以幫助其抵禦俄羅斯的入侵

烏克蘭表示，俄軍轟炸了一座核研究設施，指責莫斯科實施「核恐怖主義」；烏克蘭國家核監管監察局表示，位於東北部城市哈爾科夫的核設施在周四晚些時候的炮擊中斷電並遭受「表面」損壞

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 烏克蘭軍隊凖備在基輔附近進入陣地

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 衛星圖像顯示俄羅斯軍隊聚集在盧比揚卡周圍的樹叢中

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 衛星圖像顯示安東諾夫機場東北部奧澤拉的部隊調動

美國資產規模最大的銀行摩根大通（JPMorgan Chase）表示正在退出俄羅斯，不會在該國開展新業務。此舉是在投資銀行高盛（Goldman Sachs）周四早些時候宣佈將關閉其在俄羅斯的業務之後做出的；華納音樂（Warner Music）、索尼音樂集團（Sony Music Group）和優衣庫（Uniqlo）等公司也在周四宣佈暫停在俄羅斯運營

紅十字國際委員會警告說，被圍困的馬里烏波爾的食物和水供應嚴重不足

烏克蘭已告知國際原子能機構（IAEA），它已失去與切爾諾貝利廢棄核電站的所有通訊；國際原子能機構總幹事格羅西此前表示，該機構已「安排對核設施進行檢查」，但未提供進一步細節

俄羅斯駐聯合國外交使團已要求該國際機構召開緊急會議，討論有關烏克蘭在美國協助下生產生物武器的毫無根據的指控。美國聲稱俄羅斯將編造在烏克蘭有大規模殺傷性武器的說法，以為其未來可能在戰爭中使用化學武器尋找借口

俄羅斯入侵烏克蘭對文化世界也產生了影響。在意大利，俄羅斯要求歸還目前借給當地畫廊的高價值藝術品

國際航空業安全專家越來越擔心烏克蘭的地對空導彈最終可能落入黑市或落入有組織犯罪團伙手中

圖像來源，Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images 圖像加註文字， 威尼斯藝術家提香的《戴羽毛帽的年輕女子》是被要求歸還的藝術品之一

烏克蘭難民250萬

聯合國難民事務公署表示，自俄羅斯入侵烏克蘭之後的十多天裏，從烏克蘭逃離的難民人數達250萬。

其中的11萬多人是第三國的公民。

另外在烏克蘭境內還有200萬人流離失所。

歐盟計劃擺脫對俄羅斯能源依賴

歐盟委員會主席馮德萊恩在凡爾賽舉行的峰會上提出，歐盟計劃到2027年逐步消除歐盟對俄羅斯化石燃料的依賴。這個目標比本周二的提議更為提前。

歐盟委員會在本周二曾提議，「在2030年之前」使歐洲擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴。新提議的目標時間更為提前。

馮德萊恩在推特上發佈了她向歐盟領導人展示的幻燈片的照片，其中包括2027年淘汰俄羅斯化石燃料的日期。

預計稍後歐盟將發表「凡爾賽宣言」，其中可能包括關於能源、國防和經濟的定論。

歐盟領導人夜間發佈了一份關於支持烏克蘭的聲明，包括願意接收烏克蘭成為歐盟成員國的意向。

3月10日回顧：

俄羅斯和烏克蘭外長在土耳其舉行的和平會談沒有取得進展

烏克蘭外交部長庫萊巴（Dmytro Kuleba）說，兩國外長同意就人道主義問題開展工作，但他說烏克蘭絶不會投降。俄羅斯外長拉夫羅夫說，俄軍在烏克蘭的行動正在按計劃進行

土耳其外長梅夫魯特·恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）則表示，俄、烏會談是一個重要的開始，但「不要期待一夜之間發生奇蹟」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭俄羅斯局勢：婦產科醫院被轟炸 澤連斯基稱「有兒童在廢墟下」

烏克蘭副總理表示，烏克蘭正在開放 「七條人道主義走廊」，幫助平民離開被俄羅斯軍隊圍困的城市，包括馬里烏波爾

據烏克蘭官員稱，馬里烏波爾（Mariupol）面臨最惡劣的人道主義情況，居民們已經在冰冷天氣下被困了好幾天，斷電斷水

英國政府對切爾西足球俱樂部老闆阿布拉莫維奇實施金融制裁，凍結了他的資產

英國內政大臣帕特爾宣佈，烏克蘭護照持有人將能夠在線申請英國難民簽證

在商業領域，優衣庫成為最新暫停在俄羅斯運營的全球品牌

美國眾議院議員批准了一項136億美元（103億英鎊）的計劃，向烏克蘭提供緊急援助。該一攬子計劃預計未來幾天將在參議院通過，其中約一半資金用於烏克蘭的國防，一半資金用於難民援助

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 蘇梅一些地區幾乎被俄羅斯炮擊夷為平地

據烏克蘭副總理伊琳娜·韋列舒克（Iryna Vereshchuk）稱，俄羅斯早些時候同意了一項新的12小時停火，允許平民逃離烏克蘭受影響最嚴重的六個地區

這些城市的地方當局說，平民一直在離開東北部城市蘇梅（Sumy）和埃內霍達爾（Enerhodar）

烏克蘭表示，俄羅斯的持續炮擊再次阻止了居民離開被圍困的馬里烏波爾市以及哈爾科夫附近的伊久姆（Izyum）

俄羅斯首次承認其在入侵烏克蘭時使用了應徵入伍的新兵

烏克蘭表示，切爾諾貝利廢棄核電站在俄羅斯軍隊佔領該地後失去了電力供應

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在烏克蘭西部城市利沃夫，當局為三名陣亡的烏克蘭士兵舉行葬禮。

美國官員對BBC在美國的合作伙伴CBS新聞表示，美國官方估計在戰爭前兩周喪生的俄羅斯士兵人數約為5000至6000人。烏克蘭聲稱有12000名俄羅斯士兵在戰鬥中喪生。俄羅斯在上周表示，在烏克蘭陣亡的士兵不到500人

金屬和礦業巨頭力拓（Rio Tinto）正在切斷與俄羅斯的關係。這家總部位於倫敦的英澳公司的發言人告訴路透社，它「正在終止與任何俄羅斯企業的所有商業關係」

重型設備巨頭卡特彼勒（Caterpillar）和約翰迪爾（John Deere）正在暫停與俄羅斯合作伙伴的合作

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 波蘭表示，它不能承擔向烏克蘭提供二手俄製米格29噴氣式戰機的風險

由於擔心事態升級，美國拒絶了波蘭為烏克蘭戰爭提供20架二手俄製米格戰鬥機的提議。美國國防部稱其為「高風險」舉措，可能會使目前的危機升級

俄羅斯目前容忍西方向烏克蘭提供防禦性武器，但部署戰機將是一個重要的升級步驟。即使他們的總部設在烏克蘭，莫斯科也可以辯稱北約提供了將衝突擴大到俄羅斯領土的武器

美國副總統哈里斯（Kamala Harris）抵達波蘭華沙與波蘭總統舉行會談。她強調美國凖備保衛北約的每一寸領土，並且宣佈美國已經向波蘭交付了一套愛國者導彈防禦系統。美國將向聯合國世界糧食計劃署提供捐款

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯總統普京2010 年試駕駛拉達的資料照片

俄羅斯汽車製造商拉達（Lada）正在停止其工廠生產。該公司表示，嚴重的西方制裁意味著它無法再獲得所需的零配件供應。這個標誌性品牌於1973年在前蘇聯時代成立，以其實惠的價格而聞名

烏克蘭軍方在其關於關鍵戰場事態發展的最新聲明中表示，俄羅斯「不會放棄包圍」烏克蘭首都基輔

國際貨幣基金組織（IMF）已批准向烏克蘭提供14億美元11億英鎊）的緊急資金

英國政府凍結俄羅斯大亨資產

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 自阿布拉莫維奇收購切爾西俱樂部以來，切爾西取得了重大成功，贏得了包括歐洲冠軍聯賽、英超聯賽和足總杯在內的主要冠軍。

作為英國政府制裁措施的一部分，俄羅斯大亨羅曼·阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）出售英超足球俱樂部切爾西的計劃已經被停止。

英國政府周四（3月10日）宣佈對阿布拉莫維奇實施制裁，包括凍結其資產和發佈旅行禁令。

這名億萬富翁是英國制裁的七個俄羅斯寡頭之一。英國制裁的其他俄羅斯億萬富翁包括奧列格·傑裏帕斯卡(Oleg Deripaska)和伊格爾·謝欽(Igor Sechin)。

這是英國迄今最高調的一次制裁行動。英國政府表示，阿布拉莫維奇的資產淨值估計為94億英鎊。